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В Петербурге вынесли приговор украинскому шпиону - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 19.08.2024 (обновлено: 16:07 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/prigovor-1967110079.html
В Петербурге вынесли приговор украинскому шпиону
В Петербурге вынесли приговор украинскому шпиону - РИА Новости, 19.08.2024
В Петербурге вынесли приговор украинскому шпиону
Санкт-Петербургский городской суд приговорил гражданина Украины Виктора Руденко по делу о шпионаже к 10 годам колонии строгого режима, сообщает руководитель... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:02
2024-08-19T16:07
специальная военная операция на украине
украина
россия
санкт-петербургский городской суд
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил гражданина Украины Виктора Руденко по делу о шпионаже к 10 годам колонии строгого режима, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Санкт-Петербургский городской суд назначил наказание Руденко в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима с конфискацией средств преступления", - написала Лебедева в своем Telegram-канале. Суд установил, что Руденко, негативно воспринявший проведение СВО, решил передавать по заданию лиц, действующих в интересах иностранной разведки, сведения против безопасности РФ, не являющиеся гостайной. "В указанных целях, осознавая общественную опасность своих действий, из идейных побуждений, с целью нанесения огневого поражения российским военнослужащим, вооружению и военной технике в марте 2022 года, находясь на территории Украины, Руденко совершил собирание и передачу лицам, действовавшим в интересах СБУ, иных сведений для использования против безопасности РФ", - добавила Лебедева. Суд установил, что подразделение мотострелковой дивизии ВС РФ подверглось минометному обстрелу ВСУ в том населенном пункте, сведения о котором передал Руденко. Как заметила руководитель пресс-службы судов, Руденко не оспаривал фактических обстоятельств, но виновным себя не признал, пояснив, что в содеянном не раскаивается.
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украина, россия, санкт-петербургский городской суд, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, происшествия, санкт-петербург
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Санкт-Петербургский городской суд, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге вынесли приговор украинскому шпиону

В Петербурге шпиону с Украины, причастному к обстрелу мотострелков, дали 10 лет

© Фото : @dslebedeva_official/TelegramСанкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении гражданина Украины Виктора Руденко
Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении гражданина Украины Виктора Руденко - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : @dslebedeva_official/Telegram
Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении гражданина Украины Виктора Руденко
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил гражданина Украины Виктора Руденко по делу о шпионаже к 10 годам колонии строгого режима, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Санкт-Петербургский городской суд назначил наказание Руденко в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима с конфискацией средств преступления", - написала Лебедева в своем Telegram-канале.
Суд установил, что Руденко, негативно воспринявший проведение СВО, решил передавать по заданию лиц, действующих в интересах иностранной разведки, сведения против безопасности РФ, не являющиеся гостайной.
"В указанных целях, осознавая общественную опасность своих действий, из идейных побуждений, с целью нанесения огневого поражения российским военнослужащим, вооружению и военной технике в марте 2022 года, находясь на территории Украины, Руденко совершил собирание и передачу лицам, действовавшим в интересах СБУ, иных сведений для использования против безопасности РФ", - добавила Лебедева.
Суд установил, что подразделение мотострелковой дивизии ВС РФ подверглось минометному обстрелу ВСУ в том населенном пункте, сведения о котором передал Руденко.
Как заметила руководитель пресс-службы судов, Руденко не оспаривал фактических обстоятельств, но виновным себя не признал, пояснив, что в содеянном не раскаивается.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Запорожский суд приговорил украинского шпиона к десяти годам
6 марта, 20:43
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСанкт-Петербургский городской судСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
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