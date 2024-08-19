В Петербурге вынесли приговор украинскому шпиону
В Петербурге шпиону с Украины, причастному к обстрелу мотострелков, дали 10 лет
© Фото : @dslebedeva_official/TelegramСанкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении гражданина Украины Виктора Руденко
Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении гражданина Украины Виктора Руденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил гражданина Украины Виктора Руденко по делу о шпионаже к 10 годам колонии строгого режима, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Санкт-Петербургский городской суд назначил наказание Руденко в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима с конфискацией средств преступления", - написала Лебедева в своем Telegram-канале.
Суд установил, что Руденко, негативно воспринявший проведение СВО, решил передавать по заданию лиц, действующих в интересах иностранной разведки, сведения против безопасности РФ, не являющиеся гостайной.
"В указанных целях, осознавая общественную опасность своих действий, из идейных побуждений, с целью нанесения огневого поражения российским военнослужащим, вооружению и военной технике в марте 2022 года, находясь на территории Украины, Руденко совершил собирание и передачу лицам, действовавшим в интересах СБУ, иных сведений для использования против безопасности РФ", - добавила Лебедева.
Суд установил, что подразделение мотострелковой дивизии ВС РФ подверглось минометному обстрелу ВСУ в том населенном пункте, сведения о котором передал Руденко.
Как заметила руководитель пресс-службы судов, Руденко не оспаривал фактических обстоятельств, но виновным себя не признал, пояснив, что в содеянном не раскаивается.