https://ria.ru/20240819/priem-1967154106.html

Путин и Алиев попрощались после государственного приема в "Гюлистане"

Путин и Алиев попрощались после государственного приема в "Гюлистане" - РИА Новости, 19.08.2024

Путин и Алиев попрощались после государственного приема в "Гюлистане"

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев попрощались после завершившегося государственного приема во дворце "Гюлистан" в Азербайджане,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T18:13

2024-08-19T18:13

2024-08-19T18:13

владимир путин

ильхам алиев

азербайджан

россия

баку

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967046225_0:0:2685:1510_1920x0_80_0_0_5be143db1e90f2aaab6a7634ee478d37.jpg

БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев попрощались после завершившегося государственного приема во дворце "Гюлистан" в Азербайджане, передает корреспондент РИА Новости. После приема Алиев проводил Путина до его автомобиля "Аурус" и попрощался с российским коллегой. "До скорой встречи", - сказал Алиев. Затем президенты обнялись. Когда кортеж президента РФ начал движение, Алиев помахал Путину рукой. Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. В понедельник Путин и Алиев провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали ряд документов. Кроме того, лидеры государств посетили кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку и территорию "Белого города". Утром Путин возложил венки к могиле Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь" на "Аллее шехидов".

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

https://ria.ru/20240819/aliev-1967096533.html

азербайджан

россия

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, россия, баку, в мире