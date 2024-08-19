Путин и Алиев попрощались после государственного приема в "Гюлистане"
Президент РФ Путин и Алиев попрощались после госприема во дворце "Гюлистан"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев попрощались после завершившегося государственного приема во дворце "Гюлистан" в Азербайджане, передает корреспондент РИА Новости.
После приема Алиев проводил Путина до его автомобиля "Аурус" и попрощался с российским коллегой. "До скорой встречи", - сказал Алиев. Затем президенты обнялись. Когда кортеж президента РФ начал движение, Алиев помахал Путину рукой.
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Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. В понедельник Путин и Алиев провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали ряд документов.
Кроме того, лидеры государств посетили кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку и территорию "Белого города". Утром Путин возложил венки к могиле Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь" на "Аллее шехидов".
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