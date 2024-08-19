https://ria.ru/20240819/pokushenie-1967201485.html

Депутат Рады, защищавший УПЦ, заявил о подготовке покушения на него

Депутат Рады, защищавший УПЦ, заявил о подготовке покушения на него - РИА Новости, 19.08.2024

Депутат Рады, защищавший УПЦ, заявил о подготовке покушения на него

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил о подготовке покушения на него по политическим мотивам. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T23:03

2024-08-19T23:03

2024-08-19T23:03

религия

украина

украинская православная церковь

служба безопасности украины

россия

верховная рада украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил о подготовке покушения на него по политическим мотивам. Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения канонической Украинской православной церкви киевскими властями. "Определенные организованные преступные группы начали подготовку покушения на меня и на мою семью... Я и члены моей семьи ежедневно получаем угрозы убийством... Против меня и членов моей семьи ведется спланированная атака за мою государственную деятельность и политические взгляды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дмитрука. Как заявил депутат, он уже отправлял соответствующие заявления в МВД, полицию, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. В Русской православной церкви (РПЦ) сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.

https://ria.ru/20240818/ukraina-1966897043.html

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украина, украинская православная церковь, служба безопасности украины, россия, верховная рада украины, ситуация вокруг упц