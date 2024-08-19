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Депутат Рады, защищавший УПЦ, заявил о подготовке покушения на него - РИА Новости, 19.08.2024
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Религия
 
23:03 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/pokushenie-1967201485.html
Депутат Рады, защищавший УПЦ, заявил о подготовке покушения на него
Депутат Рады, защищавший УПЦ, заявил о подготовке покушения на него - РИА Новости, 19.08.2024
Депутат Рады, защищавший УПЦ, заявил о подготовке покушения на него
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил о подготовке покушения на него по политическим мотивам. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T23:03
2024-08-19T23:03
религия
украина
украинская православная церковь
служба безопасности украины
россия
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил о подготовке покушения на него по политическим мотивам. Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения канонической Украинской православной церкви киевскими властями. "Определенные организованные преступные группы начали подготовку покушения на меня и на мою семью... Я и члены моей семьи ежедневно получаем угрозы убийством... Против меня и членов моей семьи ведется спланированная атака за мою государственную деятельность и политические взгляды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дмитрука. Как заявил депутат, он уже отправлял соответствующие заявления в МВД, полицию, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. В Русской православной церкви (РПЦ) сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.
https://ria.ru/20240818/ukraina-1966897043.html
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украина, украинская православная церковь, служба безопасности украины, россия, верховная рада украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Россия, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Депутат Рады, защищавший УПЦ, заявил о подготовке покушения на него

Защищавший УПЦ депутат Рады Дмитрук заявил о подготовке покушения на него

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Распятие в храме. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил о подготовке покушения на него по политическим мотивам.
Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения канонической Украинской православной церкви киевскими властями.
"Определенные организованные преступные группы начали подготовку покушения на меня и на мою семью... Я и члены моей семьи ежедневно получаем угрозы убийством... Против меня и членов моей семьи ведется спланированная атака за мою государственную деятельность и политические взгляды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дмитрука.
Как заявил депутат, он уже отправлял соответствующие заявления в МВД, полицию, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. В Русской православной церкви (РПЦ) сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.
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РелигияУкраинаУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныРоссияВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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