Депутат Рады, защищавший УПЦ, заявил о подготовке покушения на него
Защищавший УПЦ депутат Рады Дмитрук заявил о подготовке покушения на него
Распятие в храме. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил о подготовке покушения на него по политическим мотивам.
Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения канонической Украинской православной церкви киевскими властями.
"Определенные организованные преступные группы начали подготовку покушения на меня и на мою семью... Я и члены моей семьи ежедневно получаем угрозы убийством... Против меня и членов моей семьи ведется спланированная атака за мою государственную деятельность и политические взгляды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дмитрука.
Как заявил депутат, он уже отправлял соответствующие заявления в МВД, полицию, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. В Русской православной церкви (РПЦ) сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.
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