https://ria.ru/20240819/pobeda-1967103246.html

Россия и Азербайджан объединят усилия в подготовке к 80-летию Победы

Россия и Азербайджан объединят усилия в подготовке к 80-летию Победы - РИА Новости, 19.08.2024

Россия и Азербайджан объединят усилия в подготовке к 80-летию Победы

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев выразили намерение объединить усилия в подготовке к празднованию в 2025 году 80-летия... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:38

2024-08-19T15:38

2024-08-19T15:38

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владимир путин

ильхам алиев

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев выразили намерение объединить усилия в подготовке к празднованию в 2025 году 80-летия Победы в ВОВ. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликован на сайте Кремля. "Главы государств высказались за укрепление сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере в двустороннем формате, а также в рамках многосторонних объединений. Стороны также выразили намерение объединить усилия в подготовке к празднованию в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, направленного на сохранение памяти о совместной борьбе против нацизма в годы Второй мировой войны", - говорится в заявлении.

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россия

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)