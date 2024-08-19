https://ria.ru/20240819/pobeda-1967103246.html
Россия и Азербайджан объединят усилия в подготовке к 80-летию Победы
Россия и Азербайджан объединят усилия в подготовке к 80-летию Победы - РИА Новости, 19.08.2024
Россия и Азербайджан объединят усилия в подготовке к 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев выразили намерение объединить усилия в подготовке к празднованию в 2025 году 80-летия... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:38
2024-08-19T15:38
2024-08-19T15:38
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ильхам алиев
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев выразили намерение объединить усилия в подготовке к празднованию в 2025 году 80-летия Победы в ВОВ. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликован на сайте Кремля. "Главы государств высказались за укрепление сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере в двустороннем формате, а также в рамках многосторонних объединений. Стороны также выразили намерение объединить усилия в подготовке к празднованию в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, направленного на сохранение памяти о совместной борьбе против нацизма в годы Второй мировой войны", - говорится в заявлении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945)
Россия и Азербайджан объединят усилия в подготовке к 80-летию Победы
Москва и Баку намерены объединить усилия в подготовке к 80-летию Победы в ВОВ