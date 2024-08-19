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Россия и Азербайджан объединят усилия в подготовке к 80-летию Победы - РИА Новости, 19.08.2024
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15:38 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/pobeda-1967103246.html
Россия и Азербайджан объединят усилия в подготовке к 80-летию Победы
Россия и Азербайджан объединят усилия в подготовке к 80-летию Победы - РИА Новости, 19.08.2024
Россия и Азербайджан объединят усилия в подготовке к 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев выразили намерение объединить усилия в подготовке к празднованию в 2025 году 80-летия... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:38
2024-08-19T15:38
в мире
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев выразили намерение объединить усилия в подготовке к празднованию в 2025 году 80-летия Победы в ВОВ. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликован на сайте Кремля. "Главы государств высказались за укрепление сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере в двустороннем формате, а также в рамках многосторонних объединений. Стороны также выразили намерение объединить усилия в подготовке к празднованию в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, направленного на сохранение памяти о совместной борьбе против нацизма в годы Второй мировой войны", - говорится в заявлении.
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в мире, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945)
Россия и Азербайджан объединят усилия в подготовке к 80-летию Победы

Москва и Баку намерены объединить усилия в подготовке к 80-летию Победы в ВОВ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПраздничное украшение ко Дню Победы
Праздничное украшение ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Праздничное украшение ко Дню Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев выразили намерение объединить усилия в подготовке к празднованию в 2025 году 80-летия Победы в ВОВ.
Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликован на сайте Кремля.
"Главы государств высказались за укрепление сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере в двустороннем формате, а также в рамках многосторонних объединений. Стороны также выразили намерение объединить усилия в подготовке к празднованию в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, направленного на сохранение памяти о совместной борьбе против нацизма в годы Второй мировой войны", - говорится в заявлении.
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В миреРоссияАзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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