https://ria.ru/20240819/peterburg-1967016511.html

В Петербурге полуодетые молодые люди устроили танцы под немецкие марши

В Петербурге полуодетые молодые люди устроили танцы под немецкие марши - РИА Новости, 19.08.2024

В Петербурге полуодетые молодые люди устроили танцы под немецкие марши

Полиция Санкт-Петербурга задержала трех столичных жителей, которые в полураздетом виде участвовали в танцах под немецкие марши времен Второй мировой войны на... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:33

2024-08-19T11:33

2024-08-19T11:36

происшествия

санкт-петербург

васильевский остров

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала трех столичных жителей, которые в полураздетом виде участвовали в танцах под немецкие марши времен Второй мировой войны на Васильевском острове, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как рассказали в ведомстве, в ходе мониторинга интернета правоохранители обнаружили видео, где несколько молодых людей, выйдя ночью на улицу из каршерингового автомобиля, устроили танцы под немецкие марши времен Второй мировой войны. Уточняется, что при этом они "обнажались и демонстрировали жесты, визуально схожие с приветствием войск нацистской Германии". Выяснив, что видео снял один из очевидцев 16 августа у дома №9 на Четырнадцатой линии Васильевского острова, полицейские установили личности "танцоров". "Ими оказались трое молодых людей 2004 года рождения, приехавшие в Петербург из Москвы. Вернуться в родной город им не удалось: все трое были задержаны петербургскими оперативниками на Московском вокзале и доставлены в полицию для проведения необходимых процессуальных действий", – говорится в сообщении. Будучи в отделе полиции, задержанные сообщили правоохранителям, что раскаиваются, оправдывая свой поступок тем, что были пьяны, отмечают в ГУМВД. "Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности. Кроме того, полиция устанавливает местонахождение четвертого участника этой выходки", – заключают в региональном главке МВД РФ.

https://ria.ru/20240718/peterburg-1960486514.html

https://ria.ru/20240814/ss-1966133810.html

санкт-петербург

васильевский остров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, васильевский остров, россия