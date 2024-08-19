https://ria.ru/20240819/peregovory-1967196798.html

Замглавы МИД России заявил о невозможности переговоров с Украиной

Замглавы МИД России заявил о невозможности переговоров с Украиной - РИА Новости, 19.08.2024

Замглавы МИД России заявил о невозможности переговоров с Украиной

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Турции в РФ Танжу Бильгичем заявил, что речи о переговорах с Киевом после нападения украинских военных на... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T22:12

2024-08-19T22:12

2024-08-19T22:12

специальная военная операция на украине

россия

курская область

киев

михаил галузин

владимир путин

танжу бильгич

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Турции в РФ Танжу Бильгичем заявил, что речи о переговорах с Киевом после нападения украинских военных на Курскую область идти не может, сообщили в МИД РФ. "С российской стороны подвергнута решительному осуждению варварская террористическая вылазка вооруженных формирований нацистского киевского режима в Курской области Российской Федерации. Подчеркнуто, что в такой обстановке не может идти речи о каких-либо переговорах с Киевом относительно перспектив политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении ведомства. Галузин также указал послу на невозможность обсуждения проблематики энергетической и продовольственной безопасности, а также гуманитарных аспектов ситуации на Украине. Запад, как отметили в МИД, пытается навязать это обсуждение Москве в развитие конференции по Украине в Швейцарии. "В таком контексте главе турецкой дипмиссии подтверждена неизменная позиция Москвы о категорической неприемлемости "бюргенштокского процесса", направленного на сколачивание антироссийской коалиции и предъявление России ультиматума на основе заведомо непроходной и обанкротившейся "формулы Зеленского", - добавили в МИД РФ. Также российский представитель подчеркнул позицию РФ о недопустимости накачки Киева западным оружием. "Озвучен призыв к Турецкой Республике отказаться от участия в подобной деструктивной политике стран коллективного Запада. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие конструктивных отношений между Россией и Турцией", - заключили в МИД. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240819/ataka-1967196308.html

https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

россия

курская область

киев

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россия, курская область, киев, михаил галузин, владимир путин, танжу бильгич, вооруженные силы украины, в мире