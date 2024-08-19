https://ria.ru/20240819/peregovory-1967067744.html

В Азербайджане прошли переговоры Путина и Алиева в расширенном составе

В Азербайджане прошли переговоры Путина и Алиева в расширенном составе - РИА Новости, 19.08.2024

В Азербайджане прошли переговоры Путина и Алиева в расширенном составе

Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева с участием делегаций завершились, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:09

2024-08-19T14:09

2024-08-19T15:02

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ЗАГУЛЬБА, 19 авг — РИА Новости. Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева с участием делегаций завершились, сообщил корреспондент РИА Новости.Как отметил российский лидер, эта работа "дает возможность наметить шаги на ближайшую перспективу и на будущее".В свою очередь, президент Азербайджана указал, что Баку видит позитивную динамику сотрудничества с Москвой и настроен на укрепление взаимодействия по всем направлениям.Далее у президентов запланирована церемония подписания совместных документов и заявление для СМИ.С российской стороны во встрече принимали участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощники главы государства Юрий Ушаков и Руслан Эдельгериев, советник Игорь Левитин. Также присутствовали вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, руководитель Роструда Михаил Иванков.Кроме того, в составе российской делегации — глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

https://ria.ru/20240819/putin-1967033515.html

https://ria.ru/20240819/putin-1967018172.html

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

азербайджан, в мире, баку, владимир путин, ильхам алиев, россия