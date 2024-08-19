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В Азербайджане прошли переговоры Путина и Алиева в расширенном составе - РИА Новости, 19.08.2024
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14:09 19.08.2024 (обновлено: 15:02 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/peregovory-1967067744.html
В Азербайджане прошли переговоры Путина и Алиева в расширенном составе
В Азербайджане прошли переговоры Путина и Алиева в расширенном составе - РИА Новости, 19.08.2024
В Азербайджане прошли переговоры Путина и Алиева в расширенном составе
Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева с участием делегаций завершились, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:09
2024-08-19T15:02
азербайджан
в мире
баку
владимир путин
ильхам алиев
россия
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ЗАГУЛЬБА, 19 авг — РИА Новости. Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева с участием делегаций завершились, сообщил корреспондент РИА Новости.Как отметил российский лидер, эта работа "дает возможность наметить шаги на ближайшую перспективу и на будущее".В свою очередь, президент Азербайджана указал, что Баку видит позитивную динамику сотрудничества с Москвой и настроен на укрепление взаимодействия по всем направлениям.Далее у президентов запланирована церемония подписания совместных документов и заявление для СМИ.С российской стороны во встрече принимали участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощники главы государства Юрий Ушаков и Руслан Эдельгериев, советник Игорь Левитин. Также присутствовали вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, руководитель Роструда Михаил Иванков.Кроме того, в составе российской делегации — глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
https://ria.ru/20240819/putin-1967033515.html
https://ria.ru/20240819/putin-1967018172.html
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азербайджан, в мире, баку, владимир путин, ильхам алиев, россия
Азербайджан, В мире, Баку, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Россия
В Азербайджане прошли переговоры Путина и Алиева в расширенном составе

Путин и Алиев провели переговоры в расширенном составе в резиденции "Загульба"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции "Загульба"
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции "Загульба"
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ЗАГУЛЬБА, 19 авг — РИА Новости. Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева с участием делегаций завершились, сообщил корреспондент РИА Новости.
Как отметил российский лидер, эта работа "дает возможность наметить шаги на ближайшую перспективу и на будущее".
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В свою очередь, президент Азербайджана указал, что Баку видит позитивную динамику сотрудничества с Москвой и настроен на укрепление взаимодействия по всем направлениям.
Далее у президентов запланирована церемония подписания совместных документов и заявление для СМИ.
С российской стороны во встрече принимали участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощники главы государства Юрий Ушаков и Руслан Эдельгериев, советник Игорь Левитин. Также присутствовали вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, руководитель Роструда Михаил Иванков.
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Кроме того, в составе российской делегации — глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Переговоры проходят во дворце "Загульба" — это официальная резиденция президента Азербайджана в 40 километрах от Баку на берегу Каспийского моря. Путин прилетел в Баку накануне с двухдневным государственным визитом. После переговоров в узком составе к главам государств присоединятся делегации. По итогам встречи участники подпишут пакет документов.

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