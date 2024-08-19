https://ria.ru/20240819/peregovory-1967032308.html

В Азербайджане проходят переговоры Путина и Алиева в узком составе

В Азербайджане проходят переговоры Путина и Алиева в узком составе - РИА Новости, 19.08.2024

В Азербайджане проходят переговоры Путина и Алиева в узком составе

Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в узком составе проходят в резиденции "Загульба" под Баку, сообщил корреспондент... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:18

2024-08-19T12:18

2024-08-19T12:48

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ЗАГУЛЬБА, 19 авг — РИА Новости. Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в узком составе проходят в резиденции "Загульба" под Баку, сообщил корреспондент РИА Новости.У двух стран есть много направлений для совместной работы: это не только энергетика, но и промышленная кооперация, транспорт, логистика, легкая промышленность, отметил российский лидер на встрече.При этом Путин указал, что текущий товарооборот пока не соответствует возможностям двух стран."Вы говорили на нашей предыдущей встрече в России о том, что четыре миллиарда с небольшим — это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей", — сказал он.В свою очередь, Алиев отметил, что Москва и Баку помимо энергетики и транспорта сотрудничают также в гуманитарной и многих других сферах, и выразил уверенность, что приезд Путина станет полезным для двусторонних отношений."Сегодня в рамках государственного визита продолжаем наше общение. По существу мы начали со вчерашнего дня, провели обстоятельный обмен мнениями по важным вопросам двусторонней повестки и региональной безопасности. Сегодня продолжим и в узком формате, и в расширенном формате. Я очень удовлетворен уровнем взаимодействия между странами, подписанное нами в феврале 2022 в декларации о союзническом взаимодействии успешно выполняется", — сказал он.Азербайджано-армянское урегулированиеГоворя об урегулировании ситуации между Азербайджаном и Арменией, Путин подчеркнул, что Россия готова содействовать выходу на заключение мирного соглашения."Если мы что-то можем сделать, чтобы выйти на подписание мирного соглашения, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать <...> соответствующие направления в логистике и экономике, то мы были бы очень этому рады", — сказал он.Российский лидер добавил, что после визита свяжется с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и расскажет ему о результатах переговоров.Путин отметил, что знает о намерении Азербайджана завершить все процедуры, связанные с полным урегулированием конфликта.

https://ria.ru/20240819/putin-1967018172.html

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Начало переговоров Путина и Алиева Начало переговоров Путина и Алиева 2024-08-19T12:18 true PT0M20S

Путин в резиденции "Загульба" Путин в резиденции "Загульба" 2024-08-19T12:18 true PT0M39S

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Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев