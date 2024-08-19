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В Азербайджане проходят переговоры Путина и Алиева в узком составе - РИА Новости, 19.08.2024
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12:18 19.08.2024 (обновлено: 12:48 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/peregovory-1967032308.html
В Азербайджане проходят переговоры Путина и Алиева в узком составе
В Азербайджане проходят переговоры Путина и Алиева в узком составе - РИА Новости, 19.08.2024
В Азербайджане проходят переговоры Путина и Алиева в узком составе
Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в узком составе проходят в резиденции "Загульба" под Баку, сообщил корреспондент... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:18
2024-08-19T12:48
в мире
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
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ЗАГУЛЬБА, 19 авг — РИА Новости. Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в узком составе проходят в резиденции "Загульба" под Баку, сообщил корреспондент РИА Новости.У двух стран есть много направлений для совместной работы: это не только энергетика, но и промышленная кооперация, транспорт, логистика, легкая промышленность, отметил российский лидер на встрече.При этом Путин указал, что текущий товарооборот пока не соответствует возможностям двух стран."Вы говорили на нашей предыдущей встрече в России о том, что четыре миллиарда с небольшим — это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей", — сказал он.В свою очередь, Алиев отметил, что Москва и Баку помимо энергетики и транспорта сотрудничают также в гуманитарной и многих других сферах, и выразил уверенность, что приезд Путина станет полезным для двусторонних отношений."Сегодня в рамках государственного визита продолжаем наше общение. По существу мы начали со вчерашнего дня, провели обстоятельный обмен мнениями по важным вопросам двусторонней повестки и региональной безопасности. Сегодня продолжим и в узком формате, и в расширенном формате. Я очень удовлетворен уровнем взаимодействия между странами, подписанное нами в феврале 2022 в декларации о союзническом взаимодействии успешно выполняется", — сказал он.Азербайджано-армянское урегулированиеГоворя об урегулировании ситуации между Азербайджаном и Арменией, Путин подчеркнул, что Россия готова содействовать выходу на заключение мирного соглашения.&quot;Если мы что-то можем сделать, чтобы выйти на подписание мирного соглашения, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать &lt;...&gt; соответствующие направления в логистике и экономике, то мы были бы очень этому рады&quot;, — сказал он.Российский лидер добавил, что после визита свяжется с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и расскажет ему о результатах переговоров.Путин отметил, что знает о намерении Азербайджана завершить все процедуры, связанные с полным урегулированием конфликта.
https://ria.ru/20240819/putin-1967018172.html
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Начало переговоров Путина и Алиева
Начало переговоров Путина и Алиева
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Путин в резиденции "Загульба"
Путин в резиденции "Загульба"
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в мире, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев
В Азербайджане проходят переговоры Путина и Алиева в узком составе

Переговоры Путина и Алиева в узком составе проходят в резиденции "Загульба"

Читать ria.ru в
ЗАГУЛЬБА, 19 авг — РИА Новости. Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в узком составе проходят в резиденции "Загульба" под Баку, сообщил корреспондент РИА Новости.
У двух стран есть много направлений для совместной работы: это не только энергетика, но и промышленная кооперация, транспорт, логистика, легкая промышленность, отметил российский лидер на встрече.
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При этом Путин указал, что текущий товарооборот пока не соответствует возможностям двух стран.
"Вы говорили на нашей предыдущей встрече в России о том, что четыре миллиарда с небольшим — это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей", — сказал он.
В свою очередь, Алиев отметил, что Москва и Баку помимо энергетики и транспорта сотрудничают также в гуманитарной и многих других сферах, и выразил уверенность, что приезд Путина станет полезным для двусторонних отношений.
"Сегодня в рамках государственного визита продолжаем наше общение. По существу мы начали со вчерашнего дня, провели обстоятельный обмен мнениями по важным вопросам двусторонней повестки и региональной безопасности. Сегодня продолжим и в узком формате, и в расширенном формате. Я очень удовлетворен уровнем взаимодействия между странами, подписанное нами в феврале 2022 в декларации о союзническом взаимодействии успешно выполняется", — сказал он.

Азербайджано-армянское урегулирование

Говоря об урегулировании ситуации между Азербайджаном и Арменией, Путин подчеркнул, что Россия готова содействовать выходу на заключение мирного соглашения.
«

"Если мы что-то можем сделать, чтобы выйти на подписание мирного соглашения, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать <...> соответствующие направления в логистике и экономике, то мы были бы очень этому рады", — сказал он.

Российский лидер добавил, что после визита свяжется с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и расскажет ему о результатах переговоров.
Путин отметил, что знает о намерении Азербайджана завершить все процедуры, связанные с полным урегулированием конфликта.

Переговоры проходят в дворце "Загульба", это официальная резиденция президента Азербайджана в 40 километрах от Баку на берегу Каспийского моря. Путин прилетел в Баку накануне с двухдневным государственным визитом. После переговоров в узком составе к главам государств присоединятся делегации. По итогам встречи участники подпишут пакет документов.

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