https://ria.ru/20240819/peregovory-1967032308.html
В Азербайджане проходят переговоры Путина и Алиева в узком составе
В Азербайджане проходят переговоры Путина и Алиева в узком составе - РИА Новости, 19.08.2024
В Азербайджане проходят переговоры Путина и Алиева в узком составе
Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в узком составе проходят в резиденции "Загульба" под Баку, сообщил корреспондент... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:18
2024-08-19T12:18
2024-08-19T12:48
в мире
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ЗАГУЛЬБА, 19 авг — РИА Новости. Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в узком составе проходят в резиденции "Загульба" под Баку, сообщил корреспондент РИА Новости.У двух стран есть много направлений для совместной работы: это не только энергетика, но и промышленная кооперация, транспорт, логистика, легкая промышленность, отметил российский лидер на встрече.При этом Путин указал, что текущий товарооборот пока не соответствует возможностям двух стран."Вы говорили на нашей предыдущей встрече в России о том, что четыре миллиарда с небольшим — это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей", — сказал он.В свою очередь, Алиев отметил, что Москва и Баку помимо энергетики и транспорта сотрудничают также в гуманитарной и многих других сферах, и выразил уверенность, что приезд Путина станет полезным для двусторонних отношений."Сегодня в рамках государственного визита продолжаем наше общение. По существу мы начали со вчерашнего дня, провели обстоятельный обмен мнениями по важным вопросам двусторонней повестки и региональной безопасности. Сегодня продолжим и в узком формате, и в расширенном формате. Я очень удовлетворен уровнем взаимодействия между странами, подписанное нами в феврале 2022 в декларации о союзническом взаимодействии успешно выполняется", — сказал он.Азербайджано-армянское урегулированиеГоворя об урегулировании ситуации между Азербайджаном и Арменией, Путин подчеркнул, что Россия готова содействовать выходу на заключение мирного соглашения."Если мы что-то можем сделать, чтобы выйти на подписание мирного соглашения, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать <...> соответствующие направления в логистике и экономике, то мы были бы очень этому рады", — сказал он.Российский лидер добавил, что после визита свяжется с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и расскажет ему о результатах переговоров.Путин отметил, что знает о намерении Азербайджана завершить все процедуры, связанные с полным урегулированием конфликта.
https://ria.ru/20240819/putin-1967018172.html
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Начало переговоров Путина и Алиева
Начало переговоров Путина и Алиева
2024-08-19T12:18
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PT0M20S
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Путин в резиденции "Загульба"
Путин в резиденции "Загульба"
2024-08-19T12:18
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев
В Азербайджане проходят переговоры Путина и Алиева в узком составе
Переговоры Путина и Алиева в узком составе проходят в резиденции "Загульба"
ЗАГУЛЬБА, 19 авг — РИА Новости. Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в узком составе проходят в резиденции "Загульба" под Баку, сообщил корреспондент РИА Новости.
У двух стран есть много направлений для совместной работы: это не только энергетика, но и промышленная кооперация, транспорт, логистика, легкая промышленность, отметил российский лидер на встрече.
При этом Путин указал, что текущий товарооборот пока не соответствует возможностям двух стран.
"Вы говорили на нашей предыдущей встрече в России
о том, что четыре миллиарда с небольшим — это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей", — сказал он.
В свою очередь, Алиев отметил, что Москва
и Баку
помимо энергетики и транспорта сотрудничают также в гуманитарной и многих других сферах, и выразил уверенность, что приезд Путина станет полезным для двусторонних отношений.
"Сегодня в рамках государственного визита продолжаем наше общение. По существу мы начали со вчерашнего дня, провели обстоятельный обмен мнениями по важным вопросам двусторонней повестки и региональной безопасности. Сегодня продолжим и в узком формате, и в расширенном формате. Я очень удовлетворен уровнем взаимодействия между странами, подписанное нами в феврале 2022 в декларации о союзническом взаимодействии успешно выполняется", — сказал он.
Азербайджано-армянское урегулирование
Говоря об урегулировании ситуации между Азербайджаном и Арменией
, Путин подчеркнул, что Россия готова содействовать выходу на заключение мирного соглашения.
«
"Если мы что-то можем сделать, чтобы выйти на подписание мирного соглашения, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать <...> соответствующие направления в логистике и экономике, то мы были бы очень этому рады", — сказал он.
Российский лидер добавил, что после визита свяжется с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
и расскажет ему о результатах переговоров.
Путин отметил, что знает о намерении Азербайджана завершить все процедуры, связанные с полным урегулированием конфликта.
Переговоры проходят в дворце "Загульба", это официальная резиденция президента Азербайджана в 40 километрах от Баку на берегу Каспийского моря. Путин прилетел в Баку накануне с двухдневным государственным визитом. После переговоров в узком составе к главам государств присоединятся делегации. По итогам встречи участники подпишут пакет документов.