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"Газпром" и азербайджанская SOCAR договорились о расширении партнерства - РИА Новости, 19.08.2024
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23:20 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/partnerstvo-1967203156.html
"Газпром" и азербайджанская SOCAR договорились о расширении партнерства
"Газпром" и азербайджанская SOCAR договорились о расширении партнерства - РИА Новости, 19.08.2024
"Газпром" и азербайджанская SOCAR договорились о расширении партнерства
"Газпром" и азербайджанская SOCAR достигли договоренности о "расширении разнопланового стратегического партнерства", сообщил глава компании из России Алексей... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T23:20
2024-08-19T23:20
россия
баку
азербайджан
алексей миллер
владимир путин
ильхам алиев
socar
газпром
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Газпром" и азербайджанская SOCAR достигли договоренности о "расширении разнопланового стратегического партнерства", сообщил глава компании из России Алексей Миллер. "Делегация ПАО "Газпром" во главе с председателем правления Алексеем Миллером принимает участие в мероприятиях государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Азербайджанскую Республику", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. "Взаимовыгодное, партнерское взаимодействие "Газпрома" и SOCAR динамично развивается. В частности, речь идет о проекте "Север - Юг", о подписании в сентябре этого года программы комплексного научно-технического сотрудничества. Достигнута договоренность о расширении разнопланового стратегического партнерства", – приводятся в сообщении слова Миллера. Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. В понедельник Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали ряд документов.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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россия, баку, азербайджан, алексей миллер, владимир путин, ильхам алиев, socar, газпром, в мире
Россия, Баку, Азербайджан, Алексей Миллер, Владимир Путин, Ильхам Алиев, SOCAR, Газпром, В мире
"Газпром" и азербайджанская SOCAR договорились о расширении партнерства

Миллер: "Газпром" и азербайджанская SOCAR договорились о расширении партнерства

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Газпром" и азербайджанская SOCAR достигли договоренности о "расширении разнопланового стратегического партнерства", сообщил глава компании из России Алексей Миллер.
"Делегация ПАО "Газпром" во главе с председателем правления Алексеем Миллером принимает участие в мероприятиях государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Азербайджанскую Республику", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
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Межгосударственные отношения России и Азербайджана
18 августа, 00:22
"Взаимовыгодное, партнерское взаимодействие "Газпрома" и SOCAR динамично развивается. В частности, речь идет о проекте "Север - Юг", о подписании в сентябре этого года программы комплексного научно-технического сотрудничества. Достигнута договоренность о расширении разнопланового стратегического партнерства", – приводятся в сообщении слова Миллера.
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. В понедельник Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали ряд документов.
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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РоссияБакуАзербайджанАлексей МиллерВладимир ПутинИльхам АлиевSOCARГазпромВ мире
 
 
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