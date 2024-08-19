https://ria.ru/20240819/partnerstvo-1967203156.html

"Газпром" и азербайджанская SOCAR договорились о расширении партнерства

"Газпром" и азербайджанская SOCAR договорились о расширении партнерства - РИА Новости, 19.08.2024

"Газпром" и азербайджанская SOCAR договорились о расширении партнерства

"Газпром" и азербайджанская SOCAR достигли договоренности о "расширении разнопланового стратегического партнерства", сообщил глава компании из России Алексей... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T23:20

2024-08-19T23:20

2024-08-19T23:20

россия

баку

азербайджан

алексей миллер

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ильхам алиев

socar

газпром

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Газпром" и азербайджанская SOCAR достигли договоренности о "расширении разнопланового стратегического партнерства", сообщил глава компании из России Алексей Миллер. "Делегация ПАО "Газпром" во главе с председателем правления Алексеем Миллером принимает участие в мероприятиях государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Азербайджанскую Республику", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. "Взаимовыгодное, партнерское взаимодействие "Газпрома" и SOCAR динамично развивается. В частности, речь идет о проекте "Север - Юг", о подписании в сентябре этого года программы комплексного научно-технического сотрудничества. Достигнута договоренность о расширении разнопланового стратегического партнерства", – приводятся в сообщении слова Миллера. Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. В понедельник Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали ряд документов.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

https://ria.ru/20240819/putin-1967104831.html

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баку

азербайджан

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россия, баку, азербайджан, алексей миллер, владимир путин, ильхам алиев, socar, газпром, в мире