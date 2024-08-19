https://ria.ru/20240819/obstrel-1967133085.html

При обстрелах Донецка погибла беременная женщина, пострадали десять человек

При обстрелах Донецка погибла беременная женщина, пострадали десять человек - РИА Новости, 19.08.2024

При обстрелах Донецка погибла беременная женщина, пострадали десять человек

Беременная женщина погибла, еще десять человек пострадали при обстрелах Донецка со стороны ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:59

2024-08-19T16:59

2024-08-19T20:04

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

петровский район

денис пушилин

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 авг — РИА Новости. Беременная женщина погибла, еще десять человек пострадали при обстрелах Донецка со стороны ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Один человек погиб, десять мирных жителей, в том числе два ребенка, пострадали к этому часу в результате киевской агрессии", — заявил он.Уточняется, что беременная женщина стала жертвой удара противника по Петровскому району города. Две девочки, три женщины и пятеро мужчин получили ранения различной степени тяжести, им оказали медпомощь.Кроме того, автобус маршрута № 60а получил повреждения при обстреле, добавил чиновник.Всего противник совершил четыре атаки, выпустив около десяти боеприпасов из ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров, указал Пушилин.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ обстреливали Петровский район в 7:20, 7:30, 13:05 и 13:30.США поставили украинским войскам дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые те активно используют для ударов по городам ДНР и ЛНР. Помимо этого, ВСУ получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240819/donbass-1967092217.html

https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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Последствия обстрела в Донецке Кадры с места обстрела в Донецке, где сегодня погибла беременная женщина и еще 10 человек были ранены. 2024-08-19T16:59 true PT0M23S

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донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин, происшествия, сцкк