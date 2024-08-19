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При обстрелах Донецка погибла беременная женщина, пострадали десять человек - РИА Новости, 19.08.2024
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16:59 19.08.2024 (обновлено: 20:04 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/obstrel-1967133085.html
При обстрелах Донецка погибла беременная женщина, пострадали десять человек
При обстрелах Донецка погибла беременная женщина, пострадали десять человек - РИА Новости, 19.08.2024
При обстрелах Донецка погибла беременная женщина, пострадали десять человек
Беременная женщина погибла, еще десять человек пострадали при обстрелах Донецка со стороны ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:59
2024-08-19T20:04
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
петровский район
денис пушилин
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 авг — РИА Новости. Беременная женщина погибла, еще десять человек пострадали при обстрелах Донецка со стороны ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Один человек погиб, десять мирных жителей, в том числе два ребенка, пострадали к этому часу в результате киевской агрессии", — заявил он.Уточняется, что беременная женщина стала жертвой удара противника по Петровскому району города. Две девочки, три женщины и пятеро мужчин получили ранения различной степени тяжести, им оказали медпомощь.Кроме того, автобус маршрута № 60а получил повреждения при обстреле, добавил чиновник.Всего противник совершил четыре атаки, выпустив около десяти боеприпасов из ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров, указал Пушилин.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ обстреливали Петровский район в 7:20, 7:30, 13:05 и 13:30.США поставили украинским войскам дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые те активно используют для ударов по городам ДНР и ЛНР. Помимо этого, ВСУ получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240819/donbass-1967092217.html
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Последствия обстрела в Донецке
Кадры с места обстрела в Донецке, где сегодня погибла беременная женщина и еще 10 человек были ранены.
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донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Денис Пушилин, Происшествия, СЦКК
При обстрелах Донецка погибла беременная женщина, пострадали десять человек

Пушилин: при обстрелах Донецка погибла беременная женщина, пострадали 10 человек

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 авг — РИА Новости. Беременная женщина погибла, еще десять человек пострадали при обстрелах Донецка со стороны ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Один человек погиб, десять мирных жителей, в том числе два ребенка, пострадали к этому часу в результате киевской агрессии", — заявил он.
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Уточняется, что беременная женщина стала жертвой удара противника по Петровскому району города. Две девочки, три женщины и пятеро мужчин получили ранения различной степени тяжести, им оказали медпомощь.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от киевских властей, эта территория регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Кроме того, автобус маршрута № 60а получил повреждения при обстреле, добавил чиновник.
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Всего противник совершил четыре атаки, выпустив около десяти боеприпасов из ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров, указал Пушилин.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ обстреливали Петровский район в 7:20, 7:30, 13:05 и 13:30.
США поставили украинским войскам дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые те активно используют для ударов по городам ДНР и ЛНР. Помимо этого, ВСУ получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДенис ПушилинПроисшествияСЦКК
 
 
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