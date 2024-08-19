https://ria.ru/20240819/moskva-1966980358.html

МИД прокомментировал ситуацию с возвратом турбины для "Северного потока"

МИД прокомментировал ситуацию с возвратом турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 19.08.2024

МИД прокомментировал ситуацию с возвратом турбины для "Северного потока"

Москва и Берлин не обсуждают на дипломатическом уровне возврат отремонтированной турбины для газопровода "Северный поток" в Россию, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T09:10

2024-08-19T09:10

2024-08-19T09:10

экономика

россия

берлин (город)

германия

олег тяпкин

дмитрий песков

газпром

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва и Берлин не обсуждают на дипломатическом уровне возврат отремонтированной турбины для газопровода "Северный поток" в Россию, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. “На дипломатическом уровне эта проблема сейчас не обсуждается”, - сказал он в интервью агентству. По слова дипломата, в истории с турбиной крайне примечательна хронология событий. “На первом этапе Канада, куда для ремонта был доставлен данный агрегат, необходимый для нормального функционирования "Северного потока", долго отказывалась его вернуть, ссылаясь на односторонние санкции Запада против российской энергетической промышленности. Затем Берлин всё же уговорил Оттаву передать турбину "в порядке исключения" германской стороне, очевидно, будучи заинтересованным в восстановлении поставок газа из нашей страны в необходимых для немецкой энергоёмкой промышленности объёмах”, - отметил он. В августе 2022 года власти Германии заявили о готовности вернуть турбину в Россию, и наметилась гипотетическая возможность урегулирования вопроса с получением "Газпромом" юридических гарантий со стороны Европейского союза, исключающих санкционные риски, напомнил Тяпкин. “Но буквально через месяц – в сентябре всё того же 2022 года – были совершены террористические акты, выведшие из строя газопроводы "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Понятно, что кто-то был крайне заинтересован не допустить возобновления их штатной работы”, - подытожил он. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>

https://ria.ru/20240808/germaniya-1964941666.html

https://ria.ru/20240220/gazoprovod-1928510997.html

https://ria.ru/20240209/severnyy_potok-1926294944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, берлин (город), германия, олег тяпкин, дмитрий песков, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2