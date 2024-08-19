https://ria.ru/20240819/moldaviya-1967180945.html

ЦИК Молдавии планирует открыть 29 избирательных участков в России

ЦИК Молдавии планирует открыть 29 избирательных участков в России - РИА Новости, 19.08.2024

ЦИК Молдавии планирует открыть 29 избирательных участков в России

Центральная избирательная комиссия Молдавии планирует открыть 29 избирательных участков в России для проведения президентских выборов и референдума по... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:56

2024-08-19T19:56

2024-08-19T19:56

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КИШИНЕВ, 19 авг – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии планирует открыть 29 избирательных участков в России для проведения президентских выборов и референдума по евроинтеграции, соответствующие предварительные данные опубликованы в понедельник на сайте комиссии. В России планируется открыть участки в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и других городах. "Запланированы на данный момент финансовые ресурсы для организации 209 избирательных участков за границей, что на 59 участков больше, чем на последних парламентских выборах в 2021 году. В России работали 17 участков, сейчас рассматривается вопрос об открытии дополнительно еще 12", — уточнили в ЦИК. Согласно опубликованным документам, наибольшее число участков будет в Италии — 62, включая такие города, как Рим, Милан и Флоренция. В Германии запланировано открытие 23 участков, в США и Франции — по 21, в Великобритании — 17. По одному участку планируется открыть в Латвии, Литве, Индии, Японии, Грузии, Эстонии, Хорватии, Кипре, Китае, Болгарии и Азербайджане. Предварительная регистрация для граждан Молдавии, находящихся за границей, открыта до 6 сентября 2024 года на сайте inregistrare.cec.md. Президентские выборы и референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. О намерении участвовать в президентской гонке заявили 16 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду. Ранее Центризбирком отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с другой партией. Решение оспорено в Апелляционной палате.

https://ria.ru/20240819/moldavija-1967056206.html

https://ria.ru/20240819/ignatev-1966989799.html

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в мире, молдавия, россия, москва, майя санду