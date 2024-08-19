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В Госдуме предложили повысить штрафы за сбыт незаконно срубленной древесины - РИА Новости, 19.08.2024
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09:59 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/mironov-1966988265.html
В Госдуме предложили повысить штрафы за сбыт незаконно срубленной древесины
В Госдуме предложили повысить штрафы за сбыт незаконно срубленной древесины - РИА Новости, 19.08.2024
В Госдуме предложили повысить штрафы за сбыт незаконно срубленной древесины
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:59
2024-08-19T09:59
россия
сергей миронов
марат хуснуллин
справедливая россия
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общество
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением повысить штрафы за сбыт незаконно срубленной древесины до 2 миллионов рублей, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Чаще всего мы наблюдаем бетонные коробки, редкие деревья, которые в любой момент могут запросто спилить по какому-нибудь надуманному предлогу. Конечно же, со всем этим безобразием надо заканчивать, начинать нужно с повышения штрафов, и мы предлагаем зампреду правительства России Марату Хуснуллину поддержать нашу инициативу", - сообщил РИА Новости Миронов. В обращении предлагается установить штрафы за приобретение, хранение, перевозку или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины для граждан в размере 15 тысяч рублей, для должностных лиц – 150 тысяч рублей, для юрлиц - от 1 миллиона до 2 миллионов рублей. "За незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан (предлагаем - ред.) установить административные штрафы для граждан в размере от 6 тысяч до 8 тысяч рублей, для должностных лиц – от 40 тысяч до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 тысяч до 600 тысяч рублей", - сказано в обращении. Кроме того, за те же действия, совершенные с помощью автомобилей, мотоциклов и других видов техники в лесопарках, лидер партии предложил установить административные штрафы для граждан в размере от 8 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 80 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юрлиц - от 60 тысяч до 1 миллиона рублей. Помимо введения штрафов, в "Справедливой России" предложили конфисковать у нарушителей продукцию незаконного природопользования и орудия правонарушения. "Хочу напомнить, что федеральный закон "Об охране окружающей среды" запрещает хозяйственную деятельность, оказывающую негативное воздействие на территории зелёных насаждений. Между тем, строительные компании всё равно нещадно вырубают деревья. Делается это с нарушением различных норм, интересов граждан и просто вопреки здравому смыслу", - отметил Миронов. По его мнению, введение этих мер поспособствует предотвращению незаконной вырубки зеленых насаждений в городах и селах.
https://ria.ru/20231112/drova-1908915050.html
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россия, сергей миронов, марат хуснуллин, справедливая россия, госдума рф, общество
Россия, Сергей Миронов, Марат Хуснуллин, Справедливая Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили повысить штрафы за сбыт незаконно срубленной древесины

Миронов предложил повысить штрафы за незаконную рубку до двух млн рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением повысить штрафы за сбыт незаконно срубленной древесины до 2 миллионов рублей, документ есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Чаще всего мы наблюдаем бетонные коробки, редкие деревья, которые в любой момент могут запросто спилить по какому-нибудь надуманному предлогу. Конечно же, со всем этим безобразием надо заканчивать, начинать нужно с повышения штрафов, и мы предлагаем зампреду правительства России Марату Хуснуллину поддержать нашу инициативу", - сообщил РИА Новости Миронов.
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В обращении предлагается установить штрафы за приобретение, хранение, перевозку или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины для граждан в размере 15 тысяч рублей, для должностных лиц – 150 тысяч рублей, для юрлиц - от 1 миллиона до 2 миллионов рублей.
"За незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан (предлагаем - ред.) установить административные штрафы для граждан в размере от 6 тысяч до 8 тысяч рублей, для должностных лиц – от 40 тысяч до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 тысяч до 600 тысяч рублей", - сказано в обращении.
Кроме того, за те же действия, совершенные с помощью автомобилей, мотоциклов и других видов техники в лесопарках, лидер партии предложил установить административные штрафы для граждан в размере от 8 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 80 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юрлиц - от 60 тысяч до 1 миллиона рублей. Помимо введения штрафов, в "Справедливой России" предложили конфисковать у нарушителей продукцию незаконного природопользования и орудия правонарушения.
"Хочу напомнить, что федеральный закон "Об охране окружающей среды" запрещает хозяйственную деятельность, оказывающую негативное воздействие на территории зелёных насаждений. Между тем, строительные компании всё равно нещадно вырубают деревья. Делается это с нарушением различных норм, интересов граждан и просто вопреки здравому смыслу", - отметил Миронов.
По его мнению, введение этих мер поспособствует предотвращению незаконной вырубки зеленых насаждений в городах и селах.
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