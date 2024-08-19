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Стало известно меню обеда в честь визита Путина в Баку
Стало известно меню обеда в честь визита Путина в Баку - РИА Новости, 19.08.2024
Стало известно меню обеда в честь визита Путина в Баку
"Ляванги" из баклажанов, "кутабы", жареную речную форель с картофелем и козленка в тандыре подали на государственном приеме от имени президента Азербайджана... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:07
2024-08-19T17:07
2024-08-19T17:07
ильхам алиев
владимир путин
баку
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БАКУ, 19 авг — РИА Новости. "Ляванги" из баклажанов, "кутабы", жареную речную форель с картофелем и козленка в тандыре подали на государственном приеме от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева в честь президента РФ Владимира Путина во дворце "Гюлистан", передает корреспондент РИА Новости. Также в меню черная икра, салат из жареных баклажанов, традиционный холодный суп "айранаши", жареная "дюшбара", долма из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева, национальные сладости. В качестве напитков участникам приема предложены вина Savalan Sauvignon Blanc урожая 2022 года и Meysari Makhmari 2020-го.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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ильхам алиев, владимир путин, баку, в мире
Ильхам Алиев, Владимир Путин, Баку, В мире
Стало известно меню обеда в честь визита Путина в Баку
В Баку в честь визита Путина подавали "кутабы", козленка в тандыре и форель
БАКУ, 19 авг — РИА Новости. "Ляванги" из баклажанов, "кутабы", жареную речную форель с картофелем и козленка в тандыре подали на государственном приеме от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева в честь президента РФ Владимира Путина во дворце "Гюлистан", передает корреспондент РИА Новости.
Также в меню черная икра, салат из жареных баклажанов, традиционный холодный суп "айранаши", жареная "дюшбара", долма из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева, национальные сладости.
В качестве напитков участникам приема предложены вина Savalan Sauvignon Blanc урожая 2022 года и Meysari Makhmari 2020-го.