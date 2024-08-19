https://ria.ru/20240819/menyu-1967135987.html

Стало известно меню обеда в честь визита Путина в Баку

Стало известно меню обеда в честь визита Путина в Баку - РИА Новости, 19.08.2024

Стало известно меню обеда в честь визита Путина в Баку

"Ляванги" из баклажанов, "кутабы", жареную речную форель с картофелем и козленка в тандыре подали на государственном приеме от имени президента Азербайджана... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:07

2024-08-19T17:07

2024-08-19T17:07

ильхам алиев

владимир путин

баку

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967100588_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5dd9cc8a2f2b4d270878765b86259589.jpg

БАКУ, 19 авг — РИА Новости. "Ляванги" из баклажанов, "кутабы", жареную речную форель с картофелем и козленка в тандыре подали на государственном приеме от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева в честь президента РФ Владимира Путина во дворце "Гюлистан", передает корреспондент РИА Новости. Также в меню черная икра, салат из жареных баклажанов, традиционный холодный суп "айранаши", жареная "дюшбара", долма из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева, национальные сладости. В качестве напитков участникам приема предложены вина Savalan Sauvignon Blanc урожая 2022 года и Meysari Makhmari 2020-го.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ильхам алиев, владимир путин, баку, в мире