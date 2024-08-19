https://ria.ru/20240819/luna-1966961851.html

Российский ученый предложил "застолбить" Северный полюс Луны

Российский ученый предложил "застолбить" Северный полюс Луны - РИА Новости, 19.08.2024

Российский ученый предложил "застолбить" Северный полюс Луны

России стоит переключить своё внимание с Южного полюса Луны на Северный, и в случае, если средства на две станции "Луна-27" не будут выделены, отправить одну... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T03:03

2024-08-19T03:03

2024-08-19T03:05

северный полюс

южный полюс

россия

лев зеленый

российская академия наук

роскосмос

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. России стоит переключить своё внимание с Южного полюса Луны на Северный, и в случае, если средства на две станции "Луна-27" не будут выделены, отправить одну именно туда, заявил РИА Новости научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный. Ранее учёные РАН предложили "Роскосмосу" отправить не одну, а две автоматические станции "Луну-27" под шифрами "а" и "б" для надёжности и гарантированного выполнения миссии – на Южный и Северный полюса естественного спутника Земли. Изначально полёт одной "Луны-27" был запланирован на 2028 год. Пока о принятом решении о расширении миссии не известно. "Я думаю, что для нас сейчас правильным путём было бы в центре внимания поставить Северный полюс … Надо стратегию нашу скорректировать, и даже если будет одна "Луна-27", то делать её северной", - сказал Зелёный. По его словам, к тому времени, как "Луна-27" полетит на Южный полюс Луны, там уже соберётся "большая толпа" аппаратов различных стран. Учёный напомнил, что планируется посадка китайской станции для забора грунта, США планировали отправить туда луноход VIPER, а также думают о пилотируемой миссии в рамках "Соглашений Артемиды". Кроме того, Индия уже осуществила посадку на Южный полюс и планирует новые миссии. Таким образом, отметил Зелёный, России в новой лунной гонке стоит не "бежать за толпой, где догнать впереди идущих будет очень трудно", а выбрать свою нишу, которой как раз и могли бы стать исследования Северного полюса. В то же время он предупредил, что до этого могут "догадаться" и другие. "Поэтому здесь надо как-то принять это решение, застолбить его, как-то официально вот эти планы и закрепить за собой. Потому что иначе на Северном полюсе тоже скоро станет тесно. Тут не надо рвать на себе волосы, а найти какой-то свой путь. Мне кажется, упор на Северный полюс для нас сейчас хорошее решение. Он в принципе ничем особо не хуже южного", - подчеркнул учёный. Он признал, что на Южном полюсе интересных для исследования областей, удовлетворяющим в целом требованиям учёных больше, но и на Северном они есть. Учёный подчеркнул, что здесь важно не их количество, а для изучения нужен "не весь полюс", а какой-то один конкретный участок. Зелёный напомнил, что и для "Луны-25", разбившейся в августе 2023 года, были выбраны несколько наиболее интересных зон, в одной из которых потом была определена конкретная точка посадки. Кроме того, научный руководитель ИКИ рассказал, что с точки зрения баллистики полёт на Северный полюс примерно такой же, как на Северный, и новая схема полёта не вызовет сложностей. Однако он выразил надежду на то, что всё же найдётся финансирование для двух миссий. По словам Зелёного, если отправлять два одинаковых аппарата, не потребуются дополнительные макеты для их наземной отработки, поэтому вторая "Луна-27" не должна сильно удорожить миссию.

https://ria.ru/20240816/osvoenie-1966637511.html

https://ria.ru/20240818/luna-1966839837.html

https://ria.ru/20240808/rossija-1964801807.html

северный полюс

южный полюс

россия

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северный полюс, южный полюс, россия, лев зеленый, российская академия наук, роскосмос