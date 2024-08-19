https://ria.ru/20240819/lukashenko-1967195138.html

Лукашенко упрекнул страны СНГ за нечестное отношение к России

Лукашенко упрекнул страны СНГ за нечестное отношение к России - РИА Новости, 19.08.2024

Лукашенко упрекнул страны СНГ за нечестное отношение к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые страны постсоветского пространства "от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать". РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T21:56

2024-08-19T21:56

2024-08-19T21:56

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МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые страны постсоветского пространства "от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать". "Мы (Белоруссия и Россия – ред.) фактически в одной лодке. Опрокинется – оба утонем, и Россия и Беларусь. Чего нам скрывать (союзнические отношения – ред.)? Мы (Белоруссия - ред.) не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства: от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", которое показал в понедельник вечером белорусский телеканал "Беларусь 1". Лукашенко заявил, что "так дело не пойдет". "Давайте будем вместе. Время недалеко, когда придете к той же России и будете просить поддержки и помощи. Просить не у кого… В Казахстане что-то случилось – кого просили? Китай, Индию, Пакистан? Нет, к Путину (президенту России – ред.) – помогите. И мы (ОДКБ – ред.) перебросили туда (силы – ред.) , в течение полудня наши самолеты там приземлялись, - утихомирили (беспорядки в январе 2022 года – ред.). Я не в упрек говорю…" - сказал Лукашенко. Он выразил уверенность, что в случае экстренных ситуаций страны СНГ обратятся за помощью к России и Белоруссии. Президент также призвал не терять экономические связи, выстроенные на постсоветском пространстве. "Что, Казахстан или Узбекистан с их товарами ждут в Америке или Евросоюзе? Нет… В России просятся продать. Общий рынок. Зачем терять то, что есть? Давайте к этому добавлять", - отметил Лукашенко. Он также коснулся политики руководства Армении. "Кому армяне нужны кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция, какой Макрон (президент – ред.)? Завтра не будет Макрона и все забудут про Армению", - сказал он.

https://ria.ru/20240808/lukashenko-1964915167.html

https://ria.ru/20240703/sng-1957079951.html

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россия, белоруссия, казахстан, александр лукашенко, одкб, снг, в мире