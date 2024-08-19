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Аромат пирогов на гастрофестивале "Калитка". Летний праздник в Лихославле - РИА Новости, 19.08.2024
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Туризм
 
15:54 19.08.2024 (обновлено: 16:42 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/likhoslavl-1967082241.html
Аромат пирогов на гастрофестивале "Калитка". Летний праздник в Лихославле
Аромат пирогов на гастрофестивале "Калитка". Летний праздник в Лихославле - РИА Новости, 19.08.2024
Аромат пирогов на гастрофестивале "Калитка". Летний праздник в Лихославле
В Тверской области в пригороде Лихославля — столице Тверской Карелии — прошел ежегодный гастрофестиваль "Калитка". Ржаные пироги с начинкой, песни, танцы, игры, РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:54
2024-08-19T16:42
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Тверской области в пригороде Лихославля — столице Тверской Карелии — прошел ежегодный гастрофестиваль "Калитка". Ржаные пироги с начинкой, песни, танцы, игры, конкурсы и другие развлечения на большом семейном празднике – в фотоленте РИА Новости.
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Аромат пирогов на гастрофестивале "Калитка". Летний праздник в Лихославле

В Тверской области прошел гастрофестиваль "Калитка"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Тверской области в пригороде Лихославля — столице Тверской Карелии — прошел ежегодный гастрофестиваль "Калитка". Ржаные пироги с начинкой, песни, танцы, игры, конкурсы и другие развлечения на большом семейном празднике – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Фестиваль состоялся в этно-комплексе "Мяммино". Назван праздник в честь традиционного карельского блюда калитки — это открытые пироги из ржаного теста с разными начинками: картофельной, яблочной, капустной, пшенной.

На гастрофестиваль Калитка приехали десятки фольклорных коллективов

Фестиваль состоялся в этно-комплексе "Мяммино". Назван праздник в честь традиционного карельского блюда калитки — это открытые пироги из ржаного теста с разными начинками: картофельной, яблочной, капустной, пшенной.

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

Гости с удовольствием пробовали и покупали угощения.

Гастрофестиваль Калитка в Тверской области. Гости покупали и пробовали калитки с начинками из картофеля, яблок, капусты и пшена

Гости с удовольствием пробовали и покупали угощения.

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

Ремесленники продавали корзины, кухонную утварь.

Гастрофестиваль Калитка в Тверской области. Участники могли купить товары у местных ремесленников

Ремесленники продавали корзины, кухонную утварь.

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

Тут можно было приобрести украшения и аксессуары ручной работы: вышитые золотой нитью ободки, кошельки, сумочки.

Гастрофестиваль Калитка в Тверской области. Участники покупали у ремесленников украшения - вышитые золотой нитью ободки, кошельки, сумочки

Тут можно было приобрести украшения и аксессуары ручной работы: вышитые золотой нитью ободки, кошельки, сумочки.

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

На мастер-классе по изготовлению калиток туристов учили печь вкусные пироги.

Мастер-класс по приготовлению калиток на фестивале Калитка в Тверской области

На мастер-классе по изготовлению калиток туристов учили печь вкусные пироги.

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

Можно было освоить и технику плетения традиционного карельского пояса.

Гастрофестиваль Калитка в Тверской области. Женщина плетет традиционный карельский пояс

Можно было освоить и технику плетения традиционного карельского пояса.

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

Местные производители угощали гостей квасом.

Гастрофестиваль Калитка в Тверской области. Местные производители угощали гостей своими продуктами, например, квасом

Местные производители угощали гостей квасом.

© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

На гастрофестиваль приехал даже главный зимний волшебник Тверской Карелии Луми Тайкури. Чтобы сделать фото, дети и взрослые выстраивались в очередь.

Гастрофестиваль Калитка в Тверской области. Гости могли сделать фото с главным зимним волшебником Тверской Карелии Луми Тайкури

На гастрофестиваль приехал даже главный зимний волшебник Тверской Карелии Луми Тайкури. Чтобы сделать фото, дети и взрослые выстраивались в очередь.

© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

Известный кулинар Максим Сырников приготовил на глазах у зрителей рыбную солянку.

Гастрофестиваль Калитка в Тверской области. Известный кулинар Максим Сырников приготовил на глазах у зрителей рыбную солянку

Известный кулинар Максим Сырников приготовил на глазах у зрителей рыбную солянку.

© РИА Новости / Мария Селиванова
9 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

Семьи карелов участвовали в кулинарном поединке - готовили блюда национальной кухни.

Гастрофестиваль Калитка в Тверской области. Семьи карелов участвовали в кулинарном поединке

Семьи карелов участвовали в кулинарном поединке - готовили блюда национальной кухни.

© РИА Новости / Мария Селиванова
10 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

На фестивале было организовано больше десятка фотозон.

На фестивале было организовано больше десятка фотозон

На фестивале было организовано больше десятка фотозон.

© РИА Новости / Мария Селиванова
11 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

Дети могли покормить животных, пообщаться с ними.

Гастрофестиваль Калитка в Тверской области. Дети могли покормить животных

Дети могли покормить животных, пообщаться с ними.

© РИА Новости / Мария Селиванова
12 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

Гостям предлагалось выучить несколько фраз по-карельски.

Гастрофестиваль Калитка в Тверской области. Участники могли выучить несколько фраз по-карельски

Гостям предлагалось выучить несколько фраз по-карельски.

© РИА Новости / Мария Селиванова
13 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

В прошлом году фестиваль посетили десять тысяч туристов, в этом – больше, рассказала глава пресс службы администрации Лихославля Юлия Новикова. Впервые праздник проходил не один, а два дня. На него приехали карелы из Удмуртии, Мордовии, Белоруссии.

Гастрофестиваль Калитка в Тверской области. Танцевальный коллектив

В прошлом году фестиваль посетили десять тысяч туристов, в этом – больше, рассказала глава пресс службы администрации Лихославля Юлия Новикова. Впервые праздник проходил не один, а два дня. На него приехали карелы из Удмуртии, Мордовии, Белоруссии.

© РИА Новости / Мария Селиванова
14 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

"Гастрономические фестивали, связанные с локальными продуктами и традиционными рецептами, - одни из самых посещаемых. Очень позитивное семейное мероприятие получилось", - отметила руководитель партнерский коммуникаций сервиса "Туту" Наталья Анисимова.

Гастрофестиваль Калитка в Тверской области. Калитки пользовались большим спросом

"Гастрономические фестивали, связанные с локальными продуктами и традиционными рецептами, - одни из самых посещаемых. Очень позитивное семейное мероприятие получилось", - отметила руководитель партнерский коммуникаций сервиса "Туту" Наталья Анисимова.

© РИА Новости / Мария Селиванова
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