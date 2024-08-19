Аромат пирогов на гастрофестивале "Калитка". Летний праздник в Лихославле

В Тверской области прошел гастрофестиваль "Калитка"
Фестиваль состоялся в этно-комплексе "Мяммино". Назван праздник в честь традиционного карельского блюда калитки — это открытые пироги из ржаного теста с разными начинками: картофельной, яблочной, капустной, пшенной.
Фестиваль состоялся в этно-комплексе "Мяммино". Назван праздник в честь традиционного карельского блюда калитки — это открытые пироги из ржаного теста с разными начинками: картофельной, яблочной, капустной, пшенной.
Гости с удовольствием пробовали и покупали угощения.
Ремесленники продавали корзины, кухонную утварь.
Тут можно было приобрести украшения и аксессуары ручной работы: вышитые золотой нитью ободки, кошельки, сумочки.
Тут можно было приобрести украшения и аксессуары ручной работы: вышитые золотой нитью ободки, кошельки, сумочки.
На мастер-классе по изготовлению калиток туристов учили печь вкусные пироги.
На мастер-классе по изготовлению калиток туристов учили печь вкусные пироги.
Можно было освоить и технику плетения традиционного карельского пояса.
Можно было освоить и технику плетения традиционного карельского пояса.
Местные производители угощали гостей квасом.
На гастрофестиваль приехал даже главный зимний волшебник Тверской Карелии Луми Тайкури. Чтобы сделать фото, дети и взрослые выстраивались в очередь.
На гастрофестиваль приехал даже главный зимний волшебник Тверской Карелии Луми Тайкури. Чтобы сделать фото, дети и взрослые выстраивались в очередь.
Известный кулинар Максим Сырников приготовил на глазах у зрителей рыбную солянку.
Известный кулинар Максим Сырников приготовил на глазах у зрителей рыбную солянку.
Семьи карелов участвовали в кулинарном поединке - готовили блюда национальной кухни.
Семьи карелов участвовали в кулинарном поединке - готовили блюда национальной кухни.
На фестивале было организовано больше десятка фотозон.
Дети могли покормить животных, пообщаться с ними.
Гостям предлагалось выучить несколько фраз по-карельски.
В прошлом году фестиваль посетили десять тысяч туристов, в этом – больше, рассказала глава пресс службы администрации Лихославля Юлия Новикова. Впервые праздник проходил не один, а два дня. На него приехали карелы из Удмуртии, Мордовии, Белоруссии.
В прошлом году фестиваль посетили десять тысяч туристов, в этом – больше, рассказала глава пресс службы администрации Лихославля Юлия Новикова. Впервые праздник проходил не один, а два дня. На него приехали карелы из Удмуртии, Мордовии, Белоруссии.
"Гастрономические фестивали, связанные с локальными продуктами и традиционными рецептами, - одни из самых посещаемых. Очень позитивное семейное мероприятие получилось", - отметила руководитель партнерский коммуникаций сервиса "Туту" Наталья Анисимова.
"Гастрономические фестивали, связанные с локальными продуктами и традиционными рецептами, - одни из самых посещаемых. Очень позитивное семейное мероприятие получилось", - отметила руководитель партнерский коммуникаций сервиса "Туту" Наталья Анисимова.