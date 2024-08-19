https://ria.ru/20240819/likhoslavl-1967082241.html

Аромат пирогов на гастрофестивале "Калитка". Летний праздник в Лихославле

Аромат пирогов на гастрофестивале "Калитка". Летний праздник в Лихославле - РИА Новости, 19.08.2024

Аромат пирогов на гастрофестивале "Калитка". Летний праздник в Лихославле

В Тверской области в пригороде Лихославля — столице Тверской Карелии — прошел ежегодный гастрофестиваль "Калитка". Ржаные пироги с начинкой, песни, танцы, игры, РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:54

2024-08-19T15:54

2024-08-19T16:42

туризм

туризм

фото - туризм

фото

тверская область

лихославльский район

куда сходить

куда поехать в выходные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967069103_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_3df712c8bc368831e1e3c0fbcc1676ad.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Тверской области в пригороде Лихославля — столице Тверской Карелии — прошел ежегодный гастрофестиваль "Калитка". Ржаные пироги с начинкой, песни, танцы, игры, конкурсы и другие развлечения на большом семейном празднике – в фотоленте РИА Новости.

тверская область

лихославльский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, фото - туризм, фото, тверская область, лихославльский район, куда сходить , куда поехать в выходные, куда поехать, что посмотреть , что приготовить, достопримечательности, туристы, фото