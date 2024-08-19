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В Ленинградской области пропала актриса из "Мажора" и "Тайн следствия" - РИА Новости, 19.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:27 19.08.2024 (обновлено: 21:51 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/lebedeva-1967193099.html
В Ленинградской области пропала актриса из "Мажора" и "Тайн следствия"
В Ленинградской области пропала актриса из "Мажора" и "Тайн следствия" - РИА Новости, 19.08.2024
В Ленинградской области пропала актриса из "Мажора" и "Тайн следствия"
Актриса Людмила Лебедева пропала в Ленинградской области, сообщил Информационный центр СК в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:27
2024-08-19T21:51
культура
ленинградская область
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Актриса Людмила Лебедева пропала в Ленинградской области, сообщил Информационный центр СК в Telegram-канале."Восемнадцатого июля текущего года 85-летняя женщина ушла из дома в поселке Любань Ленинградской области. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. В СУ СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело", — говорится в заявлении.Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ленинградской области Сергея Сазина доклад о первоначальных обстоятельствах произошедшего и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.Актриса стала известна благодаря ролям в таких проектах, как "Тайны следствия", "Мажор", "Улицы разбитых фонарей".
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ленинградская область, происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Культура, Ленинградская область, Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области пропала актриса из "Мажора" и "Тайн следствия"

Актриса из "Мажора" и "Тайн следствия" Людмила Лебедева пропала под Петербургом

© "Триикс Медиа" Кадр из сериала "Условный мент — 3" (2021-2022)
Кадр из сериала Условный мент — 3 (2021-2022) - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© "Триикс Медиа"
Кадр из сериала "Условный мент — 3" (2021-2022). Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Актриса Людмила Лебедева пропала в Ленинградской области, сообщил Информационный центр СК в Telegram-канале.
"Восемнадцатого июля текущего года 85-летняя женщина ушла из дома в поселке Любань Ленинградской области. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. В СУ СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело", — говорится в заявлении.
Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ленинградской области Сергея Сазина доклад о первоначальных обстоятельствах произошедшего и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.
Актриса стала известна благодаря ролям в таких проектах, как "Тайны следствия", "Мажор", "Улицы разбитых фонарей".
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КультураЛенинградская областьПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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