https://ria.ru/20240819/lebedeva-1967193099.html
В Ленинградской области пропала актриса из "Мажора" и "Тайн следствия"
В Ленинградской области пропала актриса из "Мажора" и "Тайн следствия" - РИА Новости, 19.08.2024
В Ленинградской области пропала актриса из "Мажора" и "Тайн следствия"
Актриса Людмила Лебедева пропала в Ленинградской области, сообщил Информационный центр СК в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:27
2024-08-19T21:27
2024-08-19T21:51
культура
ленинградская область
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967192772_0:16:800:466_1920x0_80_0_0_73437bae8953e7cd1c3abfbe60034de0.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Актриса Людмила Лебедева пропала в Ленинградской области, сообщил Информационный центр СК в Telegram-канале."Восемнадцатого июля текущего года 85-летняя женщина ушла из дома в поселке Любань Ленинградской области. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. В СУ СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело", — говорится в заявлении.Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ленинградской области Сергея Сазина доклад о первоначальных обстоятельствах произошедшего и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.Актриса стала известна благодаря ролям в таких проектах, как "Тайны следствия", "Мажор", "Улицы разбитых фонарей".
https://ria.ru/20240819/krushenie-1967140795.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967192772_80:0:721:481_1920x0_80_0_0_0f66243c6dcce10ac74841d160307ef5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Культура, Ленинградская область, Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области пропала актриса из "Мажора" и "Тайн следствия"
Актриса из "Мажора" и "Тайн следствия" Людмила Лебедева пропала под Петербургом