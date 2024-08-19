https://ria.ru/20240819/lebedeva-1967193099.html

В Ленинградской области пропала актриса из "Мажора" и "Тайн следствия"

В Ленинградской области пропала актриса из "Мажора" и "Тайн следствия" - РИА Новости, 19.08.2024

В Ленинградской области пропала актриса из "Мажора" и "Тайн следствия"

Актриса Людмила Лебедева пропала в Ленинградской области, сообщил Информационный центр СК в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T21:27

2024-08-19T21:27

2024-08-19T21:51

культура

ленинградская область

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Актриса Людмила Лебедева пропала в Ленинградской области, сообщил Информационный центр СК в Telegram-канале."Восемнадцатого июля текущего года 85-летняя женщина ушла из дома в поселке Любань Ленинградской области. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. В СУ СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело", — говорится в заявлении.Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ленинградской области Сергея Сазина доклад о первоначальных обстоятельствах произошедшего и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.Актриса стала известна благодаря ролям в таких проектах, как "Тайны следствия", "Мажор", "Улицы разбитых фонарей".

https://ria.ru/20240819/krushenie-1967140795.html

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ленинградская область, происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)