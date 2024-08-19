Харрис признала, что ей еще предстоит заслужить поддержку избирателей
Харрис заявила, что ей и ее напарнику еще предстоит заслужить поддержку
© AP Photo / Stephanie ScarbroughКамала Харрис
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Камала Харрис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в понедельник заявила, что ей и ее напарнику на выборах Тиму Уолцу еще предстоит заслужить поддержку американских избирателей, несмотря на лидерство в опросах.
Ранее опрос, проведенный телеканалом CBS и социологической компанией YouGov, выявил, что Харрис с 51% опережает своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа на 3 процентных пункта среди потенциальных избирателей. Харрис обгоняет Трампа и по результатам опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с Washington Post и ABC. Однако последние отметили, что, несмотря на 50% поддержки у Харрис против 45% у Трампа, ее лидерство является статистически незначительным при учете предела погрешности.
"Я очень даже считаю нас аутсайдерами. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы заслужить голоса американского народа. Вот почему мы сегодня в этом туре на автобусе, и мы собираемся путешествовать по этой стране, как и раньше, и разговаривать с людьми, слушать людей и, надеюсь, заслужить их голоса в течение следующих 79 дней", - заявила Харрис журналистам пула Белого дома во время предвыборного тура по штату Пенсильвания.
В преддверии открытия национального съезд Демократической партии США в Чикаго, где ее должны официально утвердить кандидатом партии в президенты, вице-президент заявила, что ее речь, ожидаемая в четверг, "почти готова".
"Я собираюсь работать над ней, возможно, с завтрашнего дня и в течение следующих нескольких дней… Я чувствую себя хорошо по этому поводу", - заявила Харрис, отметив, что речь будет посвящена ее видению будущего страны.
В субботу опрос газеты New York Times с исследовательским институтом Siena College выявил, что шансы на победу Демократической партии в сомневающихся штатах на юге США – Неваде, Аризоне, Джорджии и Северной Каролине – увеличились с приходом Харрис в качестве кандидата в президенты.