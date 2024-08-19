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Губернатор Ленинградской области показал фото звездопада Персеиды
Губернатор Ленинградской области показал фото звездопада Персеиды - РИА Новости, 19.08.2024
Губернатор Ленинградской области показал фото звездопада Персеиды
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале показал фото и видео звездопада Персеиды в регионе. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:52
2024-08-19T09:52
2024-08-19T11:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале показал фото и видео звездопада Персеиды в регионе. "Звездопад Персеиды заканчивается на этой неделе. Последние звезды должны пролететь 24 августа, осталось еще несколько дней. Видео и фото – из Лебяжья", - написал он. Дрозденко также посоветовал жителям успеть загадать желания. Персеиды - самый известный метеорный поток в году. Он ежегодно наблюдается в августе, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных хвостом кометы Свифта-Туттля. Пылинки попадают в атмосферу нашей планеты, разогреваются и сгорают, образуя звездный дождь.
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космос - риа наука, ленинградская область, персеиды, земля, александр дрозденко
Космос - РИА Наука, Ленинградская область, Персеиды, Земля, Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области показал фото звездопада Персеиды
Губернатор Ленобласти Дрозденко показал фото и видео звездопада Персеиды