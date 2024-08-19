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Губернатор Ленинградской области показал фото звездопада Персеиды - РИА Новости, 19.08.2024
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09:52 19.08.2024 (обновлено: 11:09 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/gubernator-1966984768.html
Губернатор Ленинградской области показал фото звездопада Персеиды
Губернатор Ленинградской области показал фото звездопада Персеиды - РИА Новости, 19.08.2024
Губернатор Ленинградской области показал фото звездопада Персеиды
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале показал фото и видео звездопада Персеиды в регионе. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:52
2024-08-19T11:09
космос - риа наука
ленинградская область
персеиды
земля
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале показал фото и видео звездопада Персеиды в регионе. "Звездопад Персеиды заканчивается на этой неделе. Последние звезды должны пролететь 24 августа, осталось еще несколько дней. Видео и фото – из Лебяжья", - написал он. Дрозденко также посоветовал жителям успеть загадать желания. Персеиды - самый известный метеорный поток в году. Он ежегодно наблюдается в августе, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных хвостом кометы Свифта-Туттля. Пылинки попадают в атмосферу нашей планеты, разогреваются и сгорают, образуя звездный дождь.
https://ria.ru/20240813/perseidy-1965856130.html
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космос - риа наука, ленинградская область, персеиды, земля, александр дрозденко
Космос - РИА Наука, Ленинградская область, Персеиды, Земля, Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области показал фото звездопада Персеиды

Губернатор Ленобласти Дрозденко показал фото и видео звездопада Персеиды

© Александр ДроZденко/TelegramЗвездопад Персеиды, снятый из поселка Лебяжье в Ленинградской области
Звездопад Персеиды, снятый из поселка Лебяжье в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Александр ДроZденко/Telegram
Звездопад Персеиды, снятый из поселка Лебяжье в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале показал фото и видео звездопада Персеиды в регионе.
«
"Звездопад Персеиды заканчивается на этой неделе. Последние звезды должны пролететь 24 августа, осталось еще несколько дней. Видео и фото – из Лебяжья", - написал он.
Дрозденко также посоветовал жителям успеть загадать желания.
Персеиды - самый известный метеорный поток в году. Он ежегодно наблюдается в августе, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных хвостом кометы Свифта-Туттля. Пылинки попадают в атмосферу нашей планеты, разогреваются и сгорают, образуя звездный дождь.
Северное сияние, наблюдаемое в селе Гололобово Московской области из-за сильной магнитной бури. В кадре - церковь Рождества Христова - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Завораживающие снимки ночного неба: северное сияние и метеорный поток
13 августа, 11:03
 
Космос - РИА НаукаЛенинградская областьПерсеидыЗемляАлександр Дрозденко
 
 
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