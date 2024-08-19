Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Камчатки поручил срочно расселить дома, где есть риски обрушения - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/gubernator-1966967855.html
Губернатор Камчатки поручил срочно расселить дома, где есть риски обрушения
Губернатор Камчатки поручил срочно расселить дома, где есть риски обрушения - РИА Новости, 19.08.2024
Губернатор Камчатки поручил срочно расселить дома, где есть риски обрушения
Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному правительству срочно расселить дома, где есть риски обрушения после землетрясения, произошедшего... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T05:50
2024-08-19T05:50
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
владимир солодов
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987526_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_ea0d30e33caae98b46eb38ba5326bbc3.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному правительству срочно расселить дома, где есть риски обрушения после землетрясения, произошедшего утром 18 августа, сообщает его пресс-служба. "По итогам обследования, нужно срочно расселять те дома, в которых есть риски обрушения. Приходили обращения по улицам Тундровой и Красной сопке в Петропавловске-Камчатском, дома там признаны аварийными и подлежат расселению. Также если будут сигналы по другим домам, необходимо переселять граждан в срочном порядке", - цитирует пресс-служба Солодова. Он отметил, что людям надо предлагать жилье маневренного фонда, а затем предоставлять полноценные жилые помещения вместо аварийных. Также губернатор потребовал от правительства в короткие сроки разработать программу восстановления аварийных социальных объектов и расселения жилья, имеющего дефицит сейсмостойкости. Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 7,1, произошедшем у берегов Камчатки в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского 18 августа Позже ГУ МЧС по региону сообщило о том, что угрозы цунами нет.
https://ria.ru/20240819/aftershoki-1966966759.html
https://ria.ru/20240817/zemletryasenie-1966823523.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987526_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_d23f2a26f91e692c3d7f81d90a28dd60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор Камчатки поручил срочно расселить дома, где есть риски обрушения

Глава Камчатки после землетрясения поручил расселить дома с риском обрушения

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному правительству срочно расселить дома, где есть риски обрушения после землетрясения, произошедшего утром 18 августа, сообщает его пресс-служба.
"По итогам обследования, нужно срочно расселять те дома, в которых есть риски обрушения. Приходили обращения по улицам Тундровой и Красной сопке в Петропавловске-Камчатском, дома там признаны аварийными и подлежат расселению. Также если будут сигналы по другим домам, необходимо переселять граждан в срочном порядке", - цитирует пресс-служба Солодова.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ученые сообщили об угрозе новых афтершоков после землетрясения на Камчатке
05:18
Он отметил, что людям надо предлагать жилье маневренного фонда, а затем предоставлять полноценные жилые помещения вместо аварийных. Также губернатор потребовал от правительства в короткие сроки разработать программу восстановления аварийных социальных объектов и расселения жилья, имеющего дефицит сейсмостойкости.
Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 7,1, произошедшем у берегов Камчатки в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского 18 августа Позже ГУ МЧС по региону сообщило о том, что угрозы цунами нет.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Губернатор Камчатки прокомментировал ситуацию с землетрясением
17 августа, 22:57
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийВладимир СолодовРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала