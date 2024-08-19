https://ria.ru/20240819/gubernator-1966967855.html

Губернатор Камчатки поручил срочно расселить дома, где есть риски обрушения

Губернатор Камчатки поручил срочно расселить дома, где есть риски обрушения - РИА Новости, 19.08.2024

Губернатор Камчатки поручил срочно расселить дома, где есть риски обрушения

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному правительству срочно расселить дома, где есть риски обрушения после землетрясения, произошедшего... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T05:50

2024-08-19T05:50

2024-08-19T05:50

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

владимир солодов

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному правительству срочно расселить дома, где есть риски обрушения после землетрясения, произошедшего утром 18 августа, сообщает его пресс-служба. "По итогам обследования, нужно срочно расселять те дома, в которых есть риски обрушения. Приходили обращения по улицам Тундровой и Красной сопке в Петропавловске-Камчатском, дома там признаны аварийными и подлежат расселению. Также если будут сигналы по другим домам, необходимо переселять граждан в срочном порядке", - цитирует пресс-служба Солодова. Он отметил, что людям надо предлагать жилье маневренного фонда, а затем предоставлять полноценные жилые помещения вместо аварийных. Также губернатор потребовал от правительства в короткие сроки разработать программу восстановления аварийных социальных объектов и расселения жилья, имеющего дефицит сейсмостойкости. Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 7,1, произошедшем у берегов Камчатки в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского 18 августа Позже ГУ МЧС по региону сообщило о том, что угрозы цунами нет.

https://ria.ru/20240819/aftershoki-1966966759.html

https://ria.ru/20240817/zemletryasenie-1966823523.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)