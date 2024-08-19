https://ria.ru/20240819/gubernator-1966967855.html
Губернатор Камчатки поручил срочно расселить дома, где есть риски обрушения
Губернатор Камчатки поручил срочно расселить дома, где есть риски обрушения - РИА Новости, 19.08.2024
Губернатор Камчатки поручил срочно расселить дома, где есть риски обрушения
Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному правительству срочно расселить дома, где есть риски обрушения после землетрясения, произошедшего... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T05:50
2024-08-19T05:50
2024-08-19T05:50
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
владимир солодов
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987526_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_ea0d30e33caae98b46eb38ba5326bbc3.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному правительству срочно расселить дома, где есть риски обрушения после землетрясения, произошедшего утром 18 августа, сообщает его пресс-служба. "По итогам обследования, нужно срочно расселять те дома, в которых есть риски обрушения. Приходили обращения по улицам Тундровой и Красной сопке в Петропавловске-Камчатском, дома там признаны аварийными и подлежат расселению. Также если будут сигналы по другим домам, необходимо переселять граждан в срочном порядке", - цитирует пресс-служба Солодова. Он отметил, что людям надо предлагать жилье маневренного фонда, а затем предоставлять полноценные жилые помещения вместо аварийных. Также губернатор потребовал от правительства в короткие сроки разработать программу восстановления аварийных социальных объектов и расселения жилья, имеющего дефицит сейсмостойкости. Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 7,1, произошедшем у берегов Камчатки в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского 18 августа Позже ГУ МЧС по региону сообщило о том, что угрозы цунами нет.
https://ria.ru/20240819/aftershoki-1966966759.html
https://ria.ru/20240817/zemletryasenie-1966823523.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987526_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_d23f2a26f91e692c3d7f81d90a28dd60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор Камчатки поручил срочно расселить дома, где есть риски обрушения
Глава Камчатки после землетрясения поручил расселить дома с риском обрушения