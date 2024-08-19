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В Госдуме предложили ввести курс логики в школьную программу - РИА Новости, 19.08.2024
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12:14 19.08.2024 (обновлено: 12:28 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/gosduma-1967031147.html
В Госдуме предложили ввести курс логики в школьную программу
В Госдуме предложили ввести курс логики в школьную программу - РИА Новости, 19.08.2024
В Госдуме предложили ввести курс логики в школьную программу
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") заявила в Telegram-канале, что направила обращение министру... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:14
2024-08-19T12:28
общество
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") заявила в Telegram-канале, что направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести курс логики в учебную программу основного и среднего общего образования. "Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность включения в программы основного общего и среднего общего образования курса логики и представить позицию министерства просвещения Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в обращении Лантратовой. Она отметила, что курс логики может изучаться либо в рамках самостоятельной дисциплины, либо быть включенным в качестве отдельных модулей в образовательные программы по математике, информатике или обществознанию. По мнению депутата, это поможет школьникам лучше понимать окружающий мир, эффективно анализировать информацию, делать правильные выводы и корректно аргументировать собственную точку зрения.
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общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме предложили ввести курс логики в школьную программу

Депутат Лантратова предложила ввести в школьную программу курс логики

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") заявила в Telegram-канале, что направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести курс логики в учебную программу основного и среднего общего образования.
«
"Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность включения в программы основного общего и среднего общего образования курса логики и представить позицию министерства просвещения Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в обращении Лантратовой.
Она отметила, что курс логики может изучаться либо в рамках самостоятельной дисциплины, либо быть включенным в качестве отдельных модулей в образовательные программы по математике, информатике или обществознанию.
По мнению депутата, это поможет школьникам лучше понимать окружающий мир, эффективно анализировать информацию, делать правильные выводы и корректно аргументировать собственную точку зрения.
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ОбществоРоссияСергей КравцовГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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