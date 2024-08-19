https://ria.ru/20240819/germaniya-1966979422.html
МИД предупредил Германию об ответе на изъятие российской недвижимости
МИД предупредил Германию об ответе на изъятие российской недвижимости - РИА Новости, 19.08.2024
МИД предупредил Германию об ответе на изъятие российской недвижимости
Если власти ФРГ решат изъять российскую собственность в Берлине, ответ России будет адекватным и коснется германской недвижимости, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:01
2024-08-19T09:01
2024-08-19T09:04
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Если власти ФРГ решат изъять российскую собственность в Берлине, ответ России будет адекватным и коснется германской недвижимости, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. Ранее региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле Берлин выступило за продажу недвижимого имущества Российской Федерации в германской столице для дальнейшей передачи вырученных средств на помощь Украине. “Что касается российской недвижимости в Германии, то мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг неё и незамедлительно реагируем на малейшие поползновения покуситься на суверенную собственность нашей страны. Сигнал, который мы посылаем властям ФРГ, очень чёткий – любые противозаконные действия неизбежно повлекут за собой адекватный ответ в отношении германской недвижимости в нашей стране”, - сказал он в интервью агентству. Отвечая на вопрос о возможности реализации идеи немецкой партии, Тяпкин отметил, что “с учётом правового нигилизма, воцарившегося на Западе в последние годы по отношению к имуществу неугодных ему стран, полностью ничего исключать нельзя”. “Чего только стоит абсолютно противозаконная заморозка российских государственных и частных активов, а также политическая дискуссия о возможности их изъятия – по сути, воровства”, - указал он. Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, берлин (город), россия, олег тяпкин, хдс/хсс, в мире
Германия, Берлин (город), Россия, Олег Тяпкин, ХДС/ХСС, В мире
МИД предупредил Германию об ответе на изъятие российской недвижимости
МИД: если Германия решит изъять российскую собственность, ответ будет адекватным
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Если власти ФРГ решат изъять российскую собственность в Берлине, ответ России будет адекватным и коснется германской недвижимости, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
Ранее региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле Берлин выступило за продажу недвижимого имущества Российской Федерации в германской столице для дальнейшей передачи вырученных средств на помощь Украине.
«
“Что касается российской недвижимости в Германии, то мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг неё и незамедлительно реагируем на малейшие поползновения покуситься на суверенную собственность нашей страны. Сигнал, который мы посылаем властям ФРГ, очень чёткий – любые противозаконные действия неизбежно повлекут за собой адекватный ответ в отношении германской недвижимости в нашей стране”, - сказал он в интервью агентству.
Отвечая на вопрос о возможности реализации идеи немецкой партии, Тяпкин отметил, что “с учётом правового нигилизма, воцарившегося на Западе в последние годы по отношению к имуществу неугодных ему стран, полностью ничего исключать нельзя”.
“Чего только стоит абсолютно противозаконная заморозка российских государственных и частных активов, а также политическая дискуссия о возможности их изъятия – по сути, воровства”, - указал он.