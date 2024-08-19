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МИД предупредил Германию об ответе на изъятие российской недвижимости - РИА Новости, 19.08.2024
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09:01 19.08.2024 (обновлено: 09:04 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/germaniya-1966979422.html
МИД предупредил Германию об ответе на изъятие российской недвижимости
МИД предупредил Германию об ответе на изъятие российской недвижимости - РИА Новости, 19.08.2024
МИД предупредил Германию об ответе на изъятие российской недвижимости
Если власти ФРГ решат изъять российскую собственность в Берлине, ответ России будет адекватным и коснется германской недвижимости, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:01
2024-08-19T09:04
германия
берлин (город)
россия
олег тяпкин
хдс/хсс
в мире
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Если власти ФРГ решат изъять российскую собственность в Берлине, ответ России будет адекватным и коснется германской недвижимости, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. Ранее региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле Берлин выступило за продажу недвижимого имущества Российской Федерации в германской столице для дальнейшей передачи вырученных средств на помощь Украине. “Что касается российской недвижимости в Германии, то мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг неё и незамедлительно реагируем на малейшие поползновения покуситься на суверенную собственность нашей страны. Сигнал, который мы посылаем властям ФРГ, очень чёткий – любые противозаконные действия неизбежно повлекут за собой адекватный ответ в отношении германской недвижимости в нашей стране”, - сказал он в интервью агентству. Отвечая на вопрос о возможности реализации идеи немецкой партии, Тяпкин отметил, что “с учётом правового нигилизма, воцарившегося на Западе в последние годы по отношению к имуществу неугодных ему стран, полностью ничего исключать нельзя”. “Чего только стоит абсолютно противозаконная заморозка российских государственных и частных активов, а также политическая дискуссия о возможности их изъятия – по сути, воровства”, - указал он. Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина &gt;&gt;
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германия, берлин (город), россия, олег тяпкин, хдс/хсс, в мире
Германия, Берлин (город), Россия, Олег Тяпкин, ХДС/ХСС, В мире
МИД предупредил Германию об ответе на изъятие российской недвижимости

МИД: если Германия решит изъять российскую собственность, ответ будет адекватным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Если власти ФРГ решат изъять российскую собственность в Берлине, ответ России будет адекватным и коснется германской недвижимости, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
Ранее региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле Берлин выступило за продажу недвижимого имущества Российской Федерации в германской столице для дальнейшей передачи вырученных средств на помощь Украине.
«
“Что касается российской недвижимости в Германии, то мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг неё и незамедлительно реагируем на малейшие поползновения покуситься на суверенную собственность нашей страны. Сигнал, который мы посылаем властям ФРГ, очень чёткий – любые противозаконные действия неизбежно повлекут за собой адекватный ответ в отношении германской недвижимости в нашей стране”, - сказал он в интервью агентству.
Отвечая на вопрос о возможности реализации идеи немецкой партии, Тяпкин отметил, что “с учётом правового нигилизма, воцарившегося на Западе в последние годы по отношению к имуществу неугодных ему стран, полностью ничего исключать нельзя”.
“Чего только стоит абсолютно противозаконная заморозка российских государственных и частных активов, а также политическая дискуссия о возможности их изъятия – по сути, воровства”, - указал он.
Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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