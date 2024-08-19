https://ria.ru/20240819/germaniya-1966979422.html

МИД предупредил Германию об ответе на изъятие российской недвижимости

МИД предупредил Германию об ответе на изъятие российской недвижимости - РИА Новости, 19.08.2024

МИД предупредил Германию об ответе на изъятие российской недвижимости

Если власти ФРГ решат изъять российскую собственность в Берлине, ответ России будет адекватным и коснется германской недвижимости, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T09:01

2024-08-19T09:01

2024-08-19T09:04

германия

берлин (город)

россия

олег тяпкин

хдс/хсс

в мире

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Если власти ФРГ решат изъять российскую собственность в Берлине, ответ России будет адекватным и коснется германской недвижимости, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. Ранее региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле Берлин выступило за продажу недвижимого имущества Российской Федерации в германской столице для дальнейшей передачи вырученных средств на помощь Украине. “Что касается российской недвижимости в Германии, то мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг неё и незамедлительно реагируем на малейшие поползновения покуситься на суверенную собственность нашей страны. Сигнал, который мы посылаем властям ФРГ, очень чёткий – любые противозаконные действия неизбежно повлекут за собой адекватный ответ в отношении германской недвижимости в нашей стране”, - сказал он в интервью агентству. Отвечая на вопрос о возможности реализации идеи немецкой партии, Тяпкин отметил, что “с учётом правового нигилизма, воцарившегося на Западе в последние годы по отношению к имуществу неугодных ему стран, полностью ничего исключать нельзя”. “Чего только стоит абсолютно противозаконная заморозка российских государственных и частных активов, а также политическая дискуссия о возможности их изъятия – по сути, воровства”, - указал он. Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, берлин (город), россия, олег тяпкин, хдс/хсс, в мире