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МИД предупредил Берлин об ответных мерах на выдавливание российских СМИ - РИА Новости, 19.08.2024
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08:51 19.08.2024 (обновлено: 09:04 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/germaniya-1966978269.html
МИД предупредил Берлин об ответных мерах на выдавливание российских СМИ
МИД предупредил Берлин об ответных мерах на выдавливание российских СМИ - РИА Новости, 19.08.2024
МИД предупредил Берлин об ответных мерах на выдавливание российских СМИ
Москва предупреждает ФРГ, что примет ответные меры в отношении немецких журналистов, если в Германии не прекратят выдавливать российские СМИ, заявил РИА Новости РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T08:51
2024-08-19T09:04
в мире
германия
россия
москва
олег тяпкин
сергей лавров
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва предупреждает ФРГ, что примет ответные меры в отношении немецких журналистов, если в Германии не прекратят выдавливать российские СМИ, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что немецким журналистам необходимо обдумать своё нахождение в Российской Федерации и рассмотреть возможность отъезда. Он напомнил, что МИД Германии "настоятельно не рекомендует" посещать Российскую Федерацию, что распространяется в том числе и на немецких журналистов в России. “Власти ФРГ на протяжении длительного времени целенаправленно ограничивают деятельность российских СМИ в Германии. В последние месяцы наших журналистов начали выдавливать из страны под различными административно-правовыми предлогами. Мы неоднократно предупреждали МИД ФРГ, в том числе публично, что если эта порочная практика не прекратится, то будут приняты вынужденные ответные меры в отношении представителей немецких СМИ в России”, - сказал он в интервью агентству. “Очевидно, что в Берлине сейчас больше заинтересованы в том, чтобы зачистить своё информационное поле от российских СМИ, чем сохранить нормальные условия работы немецких СМИ в России. Отсюда и попытка переложить накапливающиеся проблемы с больной головы на здоровую, вывернуть ситуацию наизнанку и представить дело таким образом, что во всём, как всегда, виновата Москва. Нехитрый замысел властей ФРГ вполне очевиден”, - подчеркнул Тяпкин. Ранее Российская Федерация ввела ответные меры в отношении иностранных СМИ на ограничение вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России. Всего под российские ответные ограничения попало 81 издание из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и ряд общеевропейских СМИ. Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина &gt;&gt;Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
https://ria.ru/20240817/compact-1966816131.html
https://ria.ru/20240628/germaniya-1956109468.html
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в мире, германия, россия, москва, олег тяпкин, сергей лавров, евросоюз, европарламент
В мире, Германия, Россия, Москва, Олег Тяпкин, Сергей Лавров, Евросоюз, Европарламент
МИД предупредил Берлин об ответных мерах на выдавливание российских СМИ

Тяпкин: Берлин предупредили об ответе на продолжение выдавливания российских СМИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва предупреждает ФРГ, что примет ответные меры в отношении немецких журналистов, если в Германии не прекратят выдавливать российские СМИ, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что немецким журналистам необходимо обдумать своё нахождение в Российской Федерации и рассмотреть возможность отъезда. Он напомнил, что МИД Германии "настоятельно не рекомендует" посещать Российскую Федерацию, что распространяется в том числе и на немецких журналистов в России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
"Мне не запретят говорить". Главред немецкого журнала высказался о Путине
17 августа, 21:28
“Власти ФРГ на протяжении длительного времени целенаправленно ограничивают деятельность российских СМИ в Германии. В последние месяцы наших журналистов начали выдавливать из страны под различными административно-правовыми предлогами. Мы неоднократно предупреждали МИД ФРГ, в том числе публично, что если эта порочная практика не прекратится, то будут приняты вынужденные ответные меры в отношении представителей немецких СМИ в России”, - сказал он в интервью агентству.
“Очевидно, что в Берлине сейчас больше заинтересованы в том, чтобы зачистить своё информационное поле от российских СМИ, чем сохранить нормальные условия работы немецких СМИ в России. Отсюда и попытка переложить накапливающиеся проблемы с больной головы на здоровую, вывернуть ситуацию наизнанку и представить дело таким образом, что во всём, как всегда, виновата Москва. Нехитрый замысел властей ФРГ вполне очевиден”, - подчеркнул Тяпкин.
Ранее Российская Федерация ввела ответные меры в отношении иностранных СМИ на ограничение вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России. Всего под российские ответные ограничения попало 81 издание из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и ряд общеевропейских СМИ.
Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Германии призвали немецких журналистов обдумать свое пребывание в России
28 июня, 14:19
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
МИД ФРГ осудил решение России по ограничению доступа к 81 европейскому СМИ
26 июня, 18:11
 
В миреГерманияРоссияМоскваОлег ТяпкинСергей ЛавровЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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