https://ria.ru/20240819/forum-1967096380.html
Путин пригласил представителей Азербайджана на культурный форум
Путин пригласил представителей Азербайджана на культурный форум - РИА Новости, 19.08.2024
Путин пригласил представителей Азербайджана на культурный форум
Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей Азербайджана на десятый Международный культурный форум, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:21
2024-08-19T15:21
2024-08-19T15:21
культура
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей Азербайджана на десятый Международный культурный форум, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге. Он отметил, что в июне в Азербайджане с успехом прошли Дни культуры России. "По доброй традиции мы приглашаем азербайджанских друзей приехать в сентябре на 10-й, юбилейный Санкт-Петербургский международный культурный форум", - сказал Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров. Международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 14 сентября 2024 года. Он будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, санкт-петербург, владимир путин, новости культуры
Культура, Россия, Азербайджан, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Новости культуры
Путин пригласил представителей Азербайджана на культурный форум
Путин пригласил представителей Азербайджана на культурный форум в Петербурге
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей Азербайджана на десятый Международный культурный форум, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что в июне в Азербайджане с успехом прошли Дни культуры России.
"По доброй традиции мы приглашаем азербайджанских друзей приехать в сентябре на 10-й, юбилейный Санкт-Петербургский международный культурный форум", - сказал Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.
Международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 14 сентября 2024 года. Он будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?".