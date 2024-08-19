Рейтинг@Mail.ru
Путин пригласил представителей Азербайджана на культурный форум - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:21 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/forum-1967096380.html
Путин пригласил представителей Азербайджана на культурный форум
Путин пригласил представителей Азербайджана на культурный форум - РИА Новости, 19.08.2024
Путин пригласил представителей Азербайджана на культурный форум
Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей Азербайджана на десятый Международный культурный форум, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:21
2024-08-19T15:21
культура
россия
азербайджан
санкт-петербург
владимир путин
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967093321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4679b07a1a36517add1688741f93458a.jpg
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей Азербайджана на десятый Международный культурный форум, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге. Он отметил, что в июне в Азербайджане с успехом прошли Дни культуры России. "По доброй традиции мы приглашаем азербайджанских друзей приехать в сентябре на 10-й, юбилейный Санкт-Петербургский международный культурный форум", - сказал Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров. Международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 14 сентября 2024 года. Он будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?".
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
россия
азербайджан
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967093321_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_51b52bc9ab6ed9dc6c8aadf66600dad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азербайджан, санкт-петербург, владимир путин, новости культуры
Культура, Россия, Азербайджан, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Новости культуры
Путин пригласил представителей Азербайджана на культурный форум

Путин пригласил представителей Азербайджана на культурный форум в Петербурге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей Азербайджана на десятый Международный культурный форум, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что в июне в Азербайджане с успехом прошли Дни культуры России.
"По доброй традиции мы приглашаем азербайджанских друзей приехать в сентябре на 10-й, юбилейный Санкт-Петербургский международный культурный форум", - сказал Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.
Международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 14 сентября 2024 года. Он будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?".
Посетитель на выставке, приуроченной к 25-летию установления дипсвязей России и Азербайджана в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
18 августа, 00:22
 
КультураРоссияАзербайджанСанкт-ПетербургВладимир ПутинНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала