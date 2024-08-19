https://ria.ru/20240819/forum-1967096380.html

Путин пригласил представителей Азербайджана на культурный форум

Путин пригласил представителей Азербайджана на культурный форум - РИА Новости, 19.08.2024

Путин пригласил представителей Азербайджана на культурный форум

Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей Азербайджана на десятый Международный культурный форум, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:21

2024-08-19T15:21

2024-08-19T15:21

культура

россия

азербайджан

санкт-петербург

владимир путин

новости культуры

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей Азербайджана на десятый Международный культурный форум, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге. Он отметил, что в июне в Азербайджане с успехом прошли Дни культуры России. "По доброй традиции мы приглашаем азербайджанских друзей приехать в сентябре на 10-й, юбилейный Санкт-Петербургский международный культурный форум", - сказал Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров. Международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 14 сентября 2024 года. Он будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?".

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

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азербайджан

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, азербайджан, санкт-петербург, владимир путин, новости культуры