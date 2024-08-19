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Тысячи цветов в Северной столице: как флористы преобразили Петербург - РИА Новости, 19.08.2024
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Культура
 
13:38 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/festival-1966996422.html
Тысячи цветов в Северной столице: как флористы преобразили Петербург
Тысячи цветов в Северной столице: как флористы преобразили Петербург - РИА Новости, 19.08.2024
Тысячи цветов в Северной столице: как флористы преобразили Петербург
В Санкт-Петербурге прошел Международный фестиваль цветов, в котором участвовали флористы из России, Туркмении, Грузии, Армении и Белоруссии. О том, чем... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:38
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культура
борис пиотровский
санкт-петербург
кронштадт
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге прошел Международный фестиваль цветов, в котором участвовали флористы из России, Туркмении, Грузии, Армении и Белоруссии. О том, чем запомнился яркий, красивый праздник, — в фотоленте РИА Новости.
санкт-петербург
кронштадт
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Фото, Культура, Борис Пиотровский, Санкт-Петербург, Кронштадт, Нева (река), Анна Павлова, Стиль жизни, Фото - Культура, Цветы
Тысячи цветов в Северной столице: как флористы преобразили Петербург

В Петербурге прошел Международный фестиваль цветов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге прошел Международный фестиваль цветов, в котором участвовали флористы из России, Туркмении, Грузии, Армении и Белоруссии. О том, чем запомнился яркий, красивый праздник, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Темами фестиваля в этом году стали Год семьи и Петербург.

Международный фестиваль цветов в Санкт-Петербурге

Темами фестиваля в этом году стали Год семьи и Петербург.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Было представлено шесть композиционных платформ.

Международный фестиваль цветов в Санкт-Петербурге

Было представлено шесть композиционных платформ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Одна из них — "Алые паруса". Это событие ежегодно привлекает в город на Неве тысячи туристов из разных стран.

Международный фестиваль цветов в Санкт-Петербурге

Одна из них — "Алые паруса". Это событие ежегодно привлекает в город на Неве тысячи туристов из разных стран.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Создатели платформы "Петербург — это счастье" продемонстрировали любимые блюда горожан, такие как, например, десерт "Анна Павлова".

Международный фестиваль цветов в Санкт-Петербурге

Создатели платформы "Петербург — это счастье" продемонстрировали любимые блюда горожан, такие как, например, десерт "Анна Павлова".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Санкт-Петербург еще и морской город. Эта тема отразилась в композиции с Кронштадтом.

Международный фестиваль цветов в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург еще и морской город. Эта тема отразилась в композиции с Кронштадтом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Году семьи была посвящена платформа для детей.

Международный фестиваль цветов в Санкт-Петербурге

Году семьи была посвящена платформа для детей.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В цветочной экспозиции фестиваля флористы использовали более сотни видов и сортов растений.

Международный фестиваль цветов в Санкт-Петербурге

В цветочной экспозиции фестиваля флористы использовали более сотни видов и сортов растений.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Гости праздника могли полюбоваться тремя декорированными каретами.

Международный фестиваль цветов в Санкт-Петербурге

Гости праздника могли полюбоваться тремя декорированными каретами.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

"Мы привлекаем внимание не только к самому фестивалю, но и к различным точкам нашего города. Сегодня мы проводим в новой точке культурно-спортивной туристической географии между выставкой "Мой Петербург", где горожане могут познакомиться с достижением нашего города. С другой стороны, одно из главных достижений — СКА Арена", — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Международный фестиваль цветов в Санкт-Петербурге

"Мы привлекаем внимание не только к самому фестивалю, но и к различным точкам нашего города. Сегодня мы проводим в новой точке культурно-спортивной туристической географии между выставкой "Мой Петербург", где горожане могут познакомиться с достижением нашего города. С другой стороны, одно из главных достижений — СКА Арена", — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Фестиваль цветов стал популярным и у горожан, и у туристов. Так в прошлом году за два дня это красочное шоу посетили 70 тысяч человек.

Международный фестиваль цветов в Санкт-Петербурге

Фестиваль цветов стал популярным и у горожан, и у туристов. Так в прошлом году за два дня это красочное шоу посетили 70 тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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