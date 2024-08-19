Тысячи цветов в Северной столице: как флористы преобразили Петербург

В Петербурге прошел Международный фестиваль цветов
Темами фестиваля в этом году стали Год семьи и Петербург.
Темами фестиваля в этом году стали Год семьи и Петербург.
Было представлено шесть композиционных платформ.
Было представлено шесть композиционных платформ.
Одна из них — "Алые паруса". Это событие ежегодно привлекает в город на Неве тысячи туристов из разных стран.
Одна из них — "Алые паруса". Это событие ежегодно привлекает в город на Неве тысячи туристов из разных стран.
Создатели платформы "Петербург — это счастье" продемонстрировали любимые блюда горожан, такие как, например, десерт "Анна Павлова".
Создатели платформы "Петербург — это счастье" продемонстрировали любимые блюда горожан, такие как, например, десерт "Анна Павлова".
Санкт-Петербург еще и морской город. Эта тема отразилась в композиции с Кронштадтом.
Санкт-Петербург еще и морской город. Эта тема отразилась в композиции с Кронштадтом.
Году семьи была посвящена платформа для детей.
В цветочной экспозиции фестиваля флористы использовали более сотни видов и сортов растений.
В цветочной экспозиции фестиваля флористы использовали более сотни видов и сортов растений.
Гости праздника могли полюбоваться тремя декорированными каретами.
Гости праздника могли полюбоваться тремя декорированными каретами.
"Мы привлекаем внимание не только к самому фестивалю, но и к различным точкам нашего города. Сегодня мы проводим в новой точке культурно-спортивной туристической географии между выставкой "Мой Петербург", где горожане могут познакомиться с достижением нашего города. С другой стороны, одно из главных достижений — СКА Арена", — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
"Мы привлекаем внимание не только к самому фестивалю, но и к различным точкам нашего города. Сегодня мы проводим в новой точке культурно-спортивной туристической географии между выставкой "Мой Петербург", где горожане могут познакомиться с достижением нашего города. С другой стороны, одно из главных достижений — СКА Арена", — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
Фестиваль цветов стал популярным и у горожан, и у туристов. Так в прошлом году за два дня это красочное шоу посетили 70 тысяч человек.
Фестиваль цветов стал популярным и у горожан, и у туристов. Так в прошлом году за два дня это красочное шоу посетили 70 тысяч человек.