Тысячи цветов в Северной столице: как флористы преобразили Петербург

"Мы привлекаем внимание не только к самому фестивалю, но и к различным точкам нашего города. Сегодня мы проводим в новой точке культурно-спортивной туристической географии между выставкой "Мой Петербург", где горожане могут познакомиться с достижением нашего города. С другой стороны, одно из главных достижений — СКА Арена", — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.