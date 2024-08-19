Пять пострадавших в ДТП россиян продолжают находиться в литовских больницах
В больницах Литвы продолжают находиться 5 пострадавших в ДТП с автобусом россиян
© SputnikМесто происшествия, где автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в приграничном с Россией районе Литвы
© Sputnik
Место происшествия, где автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в приграничном с Россией районе Литвы
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пять россиян, пострадавших в автобусной аварии в Литве, продолжают находиться в литовских лечебных заведениях, сообщило посольство РФ в Вильнюсе.
Автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в понедельник в приграничном с Россией районе Литвы, из 47 пассажиров 26 доставлены в больницу, среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщал портал Delfi со ссылкой на спасательную службу.
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"В настоящий момент пять российских граждан находятся в лечебных заведениях Литвы. Посольство России в Литве отслеживает данную ситуацию с тем, чтобы оказать необходимую помощь нуждающимся в ней пострадавшим", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
В посольстве сообщили, что российские дипломаты помогли вернуться в Калининградскую область еще двоим пострадавшим россиянам, граждане РФ, не получившие повреждений, продолжили поездку на резервном автобусе.
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