https://ria.ru/20240819/dtp-1967205201.html

Пять пострадавших в ДТП россиян продолжают находиться в литовских больницах

Пять пострадавших в ДТП россиян продолжают находиться в литовских больницах - РИА Новости, 19.08.2024

Пять пострадавших в ДТП россиян продолжают находиться в литовских больницах

Пять россиян, пострадавших в автобусной аварии в Литве, продолжают находиться в литовских лечебных заведениях, сообщило посольство РФ в Вильнюсе. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T23:55

2024-08-19T23:55

2024-08-19T23:59

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пять россиян, пострадавших в автобусной аварии в Литве, продолжают находиться в литовских лечебных заведениях, сообщило посольство РФ в Вильнюсе.Автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в понедельник в приграничном с Россией районе Литвы, из 47 пассажиров 26 доставлены в больницу, среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщал портал Delfi со ссылкой на спасательную службу."В настоящий момент пять российских граждан находятся в лечебных заведениях Литвы. Посольство России в Литве отслеживает данную ситуацию с тем, чтобы оказать необходимую помощь нуждающимся в ней пострадавшим", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.В посольстве сообщили, что российские дипломаты помогли вернуться в Калининградскую область еще двоим пострадавшим россиянам, граждане РФ, не получившие повреждений, продолжили поездку на резервном автобусе.

https://ria.ru/20240808/dtp-1964947459.html

https://ria.ru/20231028/dtp-1905897283.html

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в мире, литва, россия, вильнюс