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Пять пострадавших в ДТП россиян продолжают находиться в литовских больницах - РИА Новости, 19.08.2024
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23:55 19.08.2024 (обновлено: 23:59 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/dtp-1967205201.html
Пять пострадавших в ДТП россиян продолжают находиться в литовских больницах
Пять пострадавших в ДТП россиян продолжают находиться в литовских больницах - РИА Новости, 19.08.2024
Пять пострадавших в ДТП россиян продолжают находиться в литовских больницах
Пять россиян, пострадавших в автобусной аварии в Литве, продолжают находиться в литовских лечебных заведениях, сообщило посольство РФ в Вильнюсе. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T23:55
2024-08-19T23:59
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пять россиян, пострадавших в автобусной аварии в Литве, продолжают находиться в литовских лечебных заведениях, сообщило посольство РФ в Вильнюсе.Автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в понедельник в приграничном с Россией районе Литвы, из 47 пассажиров 26 доставлены в больницу, среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщал портал Delfi со ссылкой на спасательную службу."В настоящий момент пять российских граждан находятся в лечебных заведениях Литвы. Посольство России в Литве отслеживает данную ситуацию с тем, чтобы оказать необходимую помощь нуждающимся в ней пострадавшим", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.В посольстве сообщили, что российские дипломаты помогли вернуться в Калининградскую область еще двоим пострадавшим россиянам, граждане РФ, не получившие повреждений, продолжили поездку на резервном автобусе.
https://ria.ru/20240808/dtp-1964947459.html
https://ria.ru/20231028/dtp-1905897283.html
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в мире, литва, россия, вильнюс
В мире, Литва, Россия, Вильнюс
Пять пострадавших в ДТП россиян продолжают находиться в литовских больницах

В больницах Литвы продолжают находиться 5 пострадавших в ДТП с автобусом россиян

© SputnikМесто происшествия, где автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в приграничном с Россией районе Литвы
Место происшествия, где автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в приграничном с Россией районе Литвы - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Sputnik
Место происшествия, где автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в приграничном с Россией районе Литвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пять россиян, пострадавших в автобусной аварии в Литве, продолжают находиться в литовских лечебных заведениях, сообщило посольство РФ в Вильнюсе.
Автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в понедельник в приграничном с Россией районе Литвы, из 47 пассажиров 26 доставлены в больницу, среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщал портал Delfi со ссылкой на спасательную службу.
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В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали россияне
8 августа, 15:26
"В настоящий момент пять российских граждан находятся в лечебных заведениях Литвы. Посольство России в Литве отслеживает данную ситуацию с тем, чтобы оказать необходимую помощь нуждающимся в ней пострадавшим", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
В посольстве сообщили, что российские дипломаты помогли вернуться в Калининградскую область еще двоим пострадавшим россиянам, граждане РФ, не получившие повреждений, продолжили поездку на резервном автобусе.
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