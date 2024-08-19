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Российский артиллерист рассказал, с чем столкнулись ВСУ
Российский артиллерист рассказал, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024
Российский артиллерист рассказал, с чем столкнулись ВСУ
ВСУ испытывают снарядный голод, но стараются восполнить нехватку огневой мощи FPV-дронами, рассказал боец подразделения БАРС-23 "Орел" с позывным Сэм. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T03:00
2024-08-19T03:00
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Давид Нармания. ВСУ испытывают снарядный голод, но стараются восполнить нехватку огневой мощи FPV-дронами, рассказал боец подразделения БАРС-23 "Орел" с позывным Сэм."Нехватка снарядов у противника чувствуется. Да и техники становится меньше. Западная техника более капризная, чем наша. Любая — от стрелкового оружия до артиллерии. Но они компенсирует это обилием дронов", — заявил он в разговоре с РИА Новости.Его слова подтвердил сослуживец с позывным Квант."Нового ничего не придумаешь. Чтобы запустить снаряд подальше, нужно больше пороха. Больше пороха – больше давления. Больше давления – больше износ ствола. Больше износ ствола – больше рассеивание, хуже точность. И это начинает сказываться. Те преимущества, которые на бумаге есть у нового орудия, в боевых реалиях пропадают", — объяснил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Российский артиллерист рассказал, с чем столкнулись ВСУ
Артиллерист Сэм: ВСУ пытаются компенсировать нехватку артиллерии
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Давид Нармания. ВСУ испытывают снарядный голод, но стараются восполнить нехватку огневой мощи FPV-дронами, рассказал боец подразделения БАРС-23 "Орел" с позывным Сэм.
"Нехватка снарядов у противника чувствуется. Да и техники становится меньше. Западная техника более капризная, чем наша. Любая — от стрелкового оружия до артиллерии. Но они компенсирует это обилием дронов", — заявил он в разговоре с РИА Новости.
Его слова подтвердил сослуживец с позывным Квант.
"Нового ничего не придумаешь. Чтобы запустить снаряд подальше, нужно больше пороха. Больше пороха – больше давления. Больше давления – больше износ ствола. Больше износ ствола – больше рассеивание, хуже точность. И это начинает сказываться. Те преимущества, которые на бумаге есть у нового орудия, в боевых реалиях пропадают", — объяснил он.