https://ria.ru/20240819/drony-1966671023.html

Российский артиллерист рассказал, с чем столкнулись ВСУ

Российский артиллерист рассказал, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024

Российский артиллерист рассказал, с чем столкнулись ВСУ

ВСУ испытывают снарядный голод, но стараются восполнить нехватку огневой мощи FPV-дронами, рассказал боец подразделения БАРС-23 "Орел" с позывным Сэм. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T03:00

2024-08-19T03:00

2024-08-19T03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Давид Нармания. ВСУ испытывают снарядный голод, но стараются восполнить нехватку огневой мощи FPV-дронами, рассказал боец подразделения БАРС-23 "Орел" с позывным Сэм."Нехватка снарядов у противника чувствуется. Да и техники становится меньше. Западная техника более капризная, чем наша. Любая — от стрелкового оружия до артиллерии. Но они компенсирует это обилием дронов", — заявил он в разговоре с РИА Новости.Его слова подтвердил сослуживец с позывным Квант."Нового ничего не придумаешь. Чтобы запустить снаряд подальше, нужно больше пороха. Больше пороха – больше давления. Больше давления – больше износ ствола. Больше износ ствола – больше рассеивание, хуже точность. И это начинает сказываться. Те преимущества, которые на бумаге есть у нового орудия, в боевых реалиях пропадают", — объяснил он.

https://ria.ru/20240816/bars-1966245521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, украина, вооруженные силы украины