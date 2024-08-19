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Российский артиллерист рассказал, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:00 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/drony-1966671023.html
Российский артиллерист рассказал, с чем столкнулись ВСУ
Российский артиллерист рассказал, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024
Российский артиллерист рассказал, с чем столкнулись ВСУ
ВСУ испытывают снарядный голод, но стараются восполнить нехватку огневой мощи FPV-дронами, рассказал боец подразделения БАРС-23 "Орел" с позывным Сэм. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T03:00
2024-08-19T03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Давид Нармания. ВСУ испытывают снарядный голод, но стараются восполнить нехватку огневой мощи FPV-дронами, рассказал боец подразделения БАРС-23 "Орел" с позывным Сэм."Нехватка снарядов у противника чувствуется. Да и техники становится меньше. Западная техника более капризная, чем наша. Любая — от стрелкового оружия до артиллерии. Но они компенсирует это обилием дронов", — заявил он в разговоре с РИА Новости.Его слова подтвердил сослуживец с позывным Квант."Нового ничего не придумаешь. Чтобы запустить снаряд подальше, нужно больше пороха. Больше пороха – больше давления. Больше давления – больше износ ствола. Больше износ ствола – больше рассеивание, хуже точность. И это начинает сказываться. Те преимущества, которые на бумаге есть у нового орудия, в боевых реалиях пропадают", — объяснил он.
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Нармания Давид
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Российский артиллерист рассказал, с чем столкнулись ВСУ

Артиллерист Сэм: ВСУ пытаются компенсировать нехватку артиллерии

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / LIBKOS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Давид Нармания. ВСУ испытывают снарядный голод, но стараются восполнить нехватку огневой мощи FPV-дронами, рассказал боец подразделения БАРС-23 "Орел" с позывным Сэм.
"Нехватка снарядов у противника чувствуется. Да и техники становится меньше. Западная техника более капризная, чем наша. Любая — от стрелкового оружия до артиллерии. Но они компенсирует это обилием дронов", — заявил он в разговоре с РИА Новости.
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Его слова подтвердил сослуживец с позывным Квант.
"Нового ничего не придумаешь. Чтобы запустить снаряд подальше, нужно больше пороха. Больше пороха – больше давления. Больше давления – больше износ ствола. Больше износ ствола – больше рассеивание, хуже точность. И это начинает сказываться. Те преимущества, которые на бумаге есть у нового орудия, в боевых реалиях пропадают", — объяснил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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