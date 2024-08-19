https://ria.ru/20240819/dolgi-1966966426.html

Долги фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" выросли до 15 390 рублей

Долги фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" выросли до 15 390 рублей - РИА Новости, 19.08.2024

Долги фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" выросли до 15 390 рублей

Сумма долга, которую судебные приставы хотят взыскать с фигурантов дела по теракту в концертном зале "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева и Диловара Исломова, РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T05:08

2024-08-19T05:08

2024-08-19T05:08

теракт в "крокус сити холле"

таджикистан

брянская область

красногорск

крокус сити холл

крокус

гибдд мвд рф

renault clio

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966596132_0:293:2892:1920_1920x0_80_0_0_0c16326fc4391d3f4e58424a0845622b.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сумма долга, которую судебные приставы хотят взыскать с фигурантов дела по теракту в концертном зале "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева и Диловара Исломова, за три месяца выросла до 15 390 рублей, выяснило РИА Новости. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Согласно имеющимся данным, на имя уроженца Таджикистана Мирзоева выписаны два штрафа ГИБДД за административные правонарушения, которые были совершены 23 марта 2024 года в Брянской области. Сумма штрафов и исполнительских сборов составляет 4000 рублей. Мирзоева, как и еще троих обвиняемых теракте в концертном зале "Крокус сити холл", задержали в Брянской области. По данным спецслужб, после совершения теракта они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины на автомобиле марки Renault Symbol. Согласно материалам следствия, машину незадолго до совершения преступления террористы приобрели у уроженца Таджикистана Диловара Исломова, который тоже проходит фигурантом дела о теракте в "Крокусе". Как следует из данных Федеральной службы судебных приставов, на имя Исломова выписано 9 штрафов ГИБДД за административные правонарушения, совершенные в Московской, Калужской и Тверской областях. Общая сумму штрафов составляет 11 390 рублей. По делу о теракте в "Крокус сити холле" в Москве были арестованы 12 человек. Четверке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.

https://ria.ru/20240804/sledstvie-1963929617.html

https://ria.ru/20240724/krokus-1961604236.html

таджикистан

брянская область

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таджикистан, брянская область, красногорск, крокус сити холл, крокус, гибдд мвд рф, renault clio