Рейтинг@Mail.ru
Долги фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" выросли до 15 390 рублей - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
05:08 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/dolgi-1966966426.html
Долги фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" выросли до 15 390 рублей
Долги фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" выросли до 15 390 рублей - РИА Новости, 19.08.2024
Долги фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" выросли до 15 390 рублей
Сумма долга, которую судебные приставы хотят взыскать с фигурантов дела по теракту в концертном зале "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева и Диловара Исломова, РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T05:08
2024-08-19T05:08
теракт в "крокус сити холле"
таджикистан
брянская область
красногорск
крокус сити холл
крокус
гибдд мвд рф
renault clio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966596132_0:293:2892:1920_1920x0_80_0_0_0c16326fc4391d3f4e58424a0845622b.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сумма долга, которую судебные приставы хотят взыскать с фигурантов дела по теракту в концертном зале "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева и Диловара Исломова, за три месяца выросла до 15 390 рублей, выяснило РИА Новости. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Согласно имеющимся данным, на имя уроженца Таджикистана Мирзоева выписаны два штрафа ГИБДД за административные правонарушения, которые были совершены 23 марта 2024 года в Брянской области. Сумма штрафов и исполнительских сборов составляет 4000 рублей. Мирзоева, как и еще троих обвиняемых теракте в концертном зале "Крокус сити холл", задержали в Брянской области. По данным спецслужб, после совершения теракта они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины на автомобиле марки Renault Symbol. Согласно материалам следствия, машину незадолго до совершения преступления террористы приобрели у уроженца Таджикистана Диловара Исломова, который тоже проходит фигурантом дела о теракте в "Крокусе". Как следует из данных Федеральной службы судебных приставов, на имя Исломова выписано 9 штрафов ГИБДД за административные правонарушения, совершенные в Московской, Калужской и Тверской областях. Общая сумму штрафов составляет 11 390 рублей. По делу о теракте в "Крокус сити холле" в Москве были арестованы 12 человек. Четверке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
https://ria.ru/20240804/sledstvie-1963929617.html
https://ria.ru/20240724/krokus-1961604236.html
таджикистан
брянская область
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966596132_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75777847f4c2d19f5987025164c5edd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, брянская область, красногорск, крокус сити холл, крокус, гибдд мвд рф, renault clio
Теракт в "Крокус Сити Холле", Таджикистан, Брянская область, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус, ГИБДД МВД РФ, Renault Clio
Долги фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" выросли до 15 390 рублей

Долги фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" перед РФ выросли до 15 390 рублей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы
Фигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Фигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сумма долга, которую судебные приставы хотят взыскать с фигурантов дела по теракту в концертном зале "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева и Диловара Исломова, за три месяца выросла до 15 390 рублей, выяснило РИА Новости.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
В деле о теракте в "Крокусе" появился новый свидетель
4 августа, 02:58
Согласно имеющимся данным, на имя уроженца Таджикистана Мирзоева выписаны два штрафа ГИБДД за административные правонарушения, которые были совершены 23 марта 2024 года в Брянской области. Сумма штрафов и исполнительских сборов составляет 4000 рублей.
Мирзоева, как и еще троих обвиняемых теракте в концертном зале "Крокус сити холл", задержали в Брянской области. По данным спецслужб, после совершения теракта они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины на автомобиле марки Renault Symbol.
Согласно материалам следствия, машину незадолго до совершения преступления террористы приобрели у уроженца Таджикистана Диловара Исломова, который тоже проходит фигурантом дела о теракте в "Крокусе". Как следует из данных Федеральной службы судебных приставов, на имя Исломова выписано 9 штрафов ГИБДД за административные правонарушения, совершенные в Московской, Калужской и Тверской областях. Общая сумму штрафов составляет 11 390 рублей.
По делу о теракте в "Крокус сити холле" в Москве были арестованы 12 человек. Четверке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Фигурант уголовного дела о террористическом акте в Крокус Сити Холле Якубджони Юсуфзода во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" пытался уничтожить доказательства
24 июля, 03:06
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ТаджикистанБрянская областьКрасногорскКрокус Сити ХоллКрокусГИБДД МВД РФRenault Clio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала