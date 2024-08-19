Долги фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" выросли до 15 390 рублей
Долги фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" перед РФ выросли до 15 390 рублей
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы
Фигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сумма долга, которую судебные приставы хотят взыскать с фигурантов дела по теракту в концертном зале "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева и Диловара Исломова, за три месяца выросла до 15 390 рублей, выяснило РИА Новости.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
В деле о теракте в "Крокусе" появился новый свидетель
4 августа, 02:58
Согласно имеющимся данным, на имя уроженца Таджикистана Мирзоева выписаны два штрафа ГИБДД за административные правонарушения, которые были совершены 23 марта 2024 года в Брянской области. Сумма штрафов и исполнительских сборов составляет 4000 рублей.
Согласно материалам следствия, машину незадолго до совершения преступления террористы приобрели у уроженца Таджикистана Диловара Исломова, который тоже проходит фигурантом дела о теракте в "Крокусе". Как следует из данных Федеральной службы судебных приставов, на имя Исломова выписано 9 штрафов ГИБДД за административные правонарушения, совершенные в Московской, Калужской и Тверской областях. Общая сумму штрафов составляет 11 390 рублей.
По делу о теракте в "Крокус сити холле" в Москве были арестованы 12 человек. Четверке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.