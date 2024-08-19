Путин отметил высокий уровень делегаций России и Азербайджана
Путин на переговорах отметил высокий уровень делегаций России и Азербайджана
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции "Загульба"
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции "Загульба"
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым особо отметил высокий уровень делегаций двух стран.
"Спасибо Вам большое за приглашение. Как Вы уже отметили, у нас представительная очень делегация с обеих сторон. Здесь практически почти в полном составе правительство Российской Федерации", - сказал Путин в ходе российско-азербайджанских переговоров.
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Ранее переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялись в узком составе. Они прошли в резиденции "Загульба".
Президент России прилетел в Баку 18 августа с двухдневным государственным визитом. На понедельник у Путина и Алиева запланированы переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых будет подписан ряд документов.
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