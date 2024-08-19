https://ria.ru/20240819/delegatsii-1967106960.html

Путин отметил высокий уровень делегаций России и Азербайджана

Путин отметил высокий уровень делегаций России и Азербайджана - РИА Новости, 19.08.2024

Путин отметил высокий уровень делегаций России и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым особо отметил высокий уровень делегаций двух стран. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:51

2024-08-19T15:51

2024-08-19T15:51

владимир путин

ильхам алиев

россия

азербайджан

баку

в мире

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым особо отметил высокий уровень делегаций двух стран. "Спасибо Вам большое за приглашение. Как Вы уже отметили, у нас представительная очень делегация с обеих сторон. Здесь практически почти в полном составе правительство Российской Федерации", - сказал Путин в ходе российско-азербайджанских переговоров. Ранее переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялись в узком составе. Они прошли в резиденции "Загульба". Президент России прилетел в Баку 18 августа с двухдневным государственным визитом. На понедельник у Путина и Алиева запланированы переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых будет подписан ряд документов.

https://ria.ru/20240819/aliev-1967096533.html

https://ria.ru/20240703/azerbaydzhan-1956995796.html

россия

азербайджан

баку

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владимир путин, ильхам алиев, россия, азербайджан, баку, в мире