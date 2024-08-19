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В Петербурге начали проверку из-за поцелуев блогера Поднебесного с девушкой - РИА Новости, 19.08.2024
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21:51 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/bloger-1967194491.html
В Петербурге начали проверку из-за поцелуев блогера Поднебесного с девушкой
В Петербурге начали проверку из-за поцелуев блогера Поднебесного с девушкой - РИА Новости, 19.08.2024
В Петербурге начали проверку из-за поцелуев блогера Поднебесного с девушкой
СК в Петербурге начал проверку действий 46-летнего блогера Алексея Поднебесного после его поцелуев на видео с девушкой, которой, предположительно, нет 16 лет,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:51
2024-08-19T21:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. СК в Петербурге начал проверку действий 46-летнего блогера Алексея Поднебесного после его поцелуев на видео с девушкой, которой, предположительно, нет 16 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК по городу. "Процессуальная проверка организована в отношении блогера Поднебесного по статьям 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и 135 (развратные действия (в отношении лица, не достигшего 16 лет) УК РФ", - сообщила собеседница агентства. Пресс-центр СК РФ сообщил, что в центральный аппарат будет представлен доклад о проверке, организованной по факту предполагаемых противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Санкт-Петербурге. "В медиа пространстве размещены публикации о том, что блогер в Санкт-Петербурге совершает противоправные действия в отношении несовершеннолетней девушки. Пользователи социальных сетей высказывают мнение, что в силу возраста подросток может находится под давлением взрослого человека", - говорится в сообщении. Как следует из видеозаписей, размещенных в социальных сетях, блогер Поднебесный, находясь с Петербурге, познакомился с молодой девушкой, проводил с ней время, целовался на камеру и обнимал за интимные части тела.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия – Радио Sputnik
В Петербурге начали проверку из-за поцелуев блогера Поднебесного с девушкой

СК в Петербурге начал проверку после поцелуев блогера Поднебесного с девушкой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. СК в Петербурге начал проверку действий 46-летнего блогера Алексея Поднебесного после его поцелуев на видео с девушкой, которой, предположительно, нет 16 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК по городу.
"Процессуальная проверка организована в отношении блогера Поднебесного по статьям 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и 135 (развратные действия (в отношении лица, не достигшего 16 лет) УК РФ", - сообщила собеседница агентства.
Пресс-центр СК РФ сообщил, что в центральный аппарат будет представлен доклад о проверке, организованной по факту предполагаемых противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Санкт-Петербурге. "В медиа пространстве размещены публикации о том, что блогер в Санкт-Петербурге совершает противоправные действия в отношении несовершеннолетней девушки. Пользователи социальных сетей высказывают мнение, что в силу возраста подросток может находится под давлением взрослого человека", - говорится в сообщении.
Как следует из видеозаписей, размещенных в социальных сетях, блогер Поднебесный, находясь с Петербурге, познакомился с молодой девушкой, проводил с ней время, целовался на камеру и обнимал за интимные части тела.
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