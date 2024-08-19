https://ria.ru/20240819/bloger-1967139517.html

Мизулина призвала СК проверить блогера из-за подозрений в педофилии

Мизулина призвала СК проверить блогера из-за подозрений в педофилии - РИА Новости, 19.08.2024

Мизулина призвала СК проверить блогера из-за подозрений в педофилии

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России для проверки 46-летнего блогера Алексея Поднебесного... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:15

2024-08-19T17:15

2024-08-19T17:28

происшествия

россия

санкт-петербург

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России для проверки 46-летнего блогера Алексея Поднебесного из-за подозрений в педофилии после его видео с 15-летней школьницей. "Многие присылают видео с участием блогера Поднебесного и несовершеннолетней девушки. Пользователи соцсетей подозревают мужчину в совершении педофильского преступления. Отношения между 46-летним мужчиной и 15-летней школьницей из Санкт-Петербурга действительно вызывают серьезные вопросы... Мы обратимся в Следственный комитет России с просьбой провести проверку", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. Мизулина предположила, что в силу возраста девушка может находиться под давлением взрослого человека. По ее словам, ранее Поднебесный публиковал много постов с пропагандой педофилии.

https://ria.ru/20240725/kontsert-1961881036.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф)