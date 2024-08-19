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Мизулина призвала СК проверить блогера из-за подозрений в педофилии
Мизулина призвала СК проверить блогера из-за подозрений в педофилии - РИА Новости, 19.08.2024
Мизулина призвала СК проверить блогера из-за подозрений в педофилии
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России для проверки 46-летнего блогера Алексея Поднебесного... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:15
2024-08-19T17:15
2024-08-19T17:28
происшествия
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екатерина мизулина
лига безопасного интернета
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России для проверки 46-летнего блогера Алексея Поднебесного из-за подозрений в педофилии после его видео с 15-летней школьницей. "Многие присылают видео с участием блогера Поднебесного и несовершеннолетней девушки. Пользователи соцсетей подозревают мужчину в совершении педофильского преступления. Отношения между 46-летним мужчиной и 15-летней школьницей из Санкт-Петербурга действительно вызывают серьезные вопросы... Мы обратимся в Следственный комитет России с просьбой провести проверку", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. Мизулина предположила, что в силу возраста девушка может находиться под давлением взрослого человека. По ее словам, ранее Поднебесный публиковал много постов с пропагандой педофилии.
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происшествия, россия, санкт-петербург, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ)
Мизулина призвала СК проверить блогера из-за подозрений в педофилии
Мизулина призвала СК проверить 46-летнего блогера из-за подозрений в педофилии