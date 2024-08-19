Рейтинг@Mail.ru
Мизулина призвала СК проверить блогера из-за подозрений в педофилии - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 19.08.2024 (обновлено: 17:28 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/bloger-1967139517.html
Мизулина призвала СК проверить блогера из-за подозрений в педофилии
Мизулина призвала СК проверить блогера из-за подозрений в педофилии - РИА Новости, 19.08.2024
Мизулина призвала СК проверить блогера из-за подозрений в педофилии
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России для проверки 46-летнего блогера Алексея Поднебесного... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:15
2024-08-19T17:28
происшествия
россия
санкт-петербург
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907238051_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_ff9d1ceaa50c2ee8480138dd11088c45.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России для проверки 46-летнего блогера Алексея Поднебесного из-за подозрений в педофилии после его видео с 15-летней школьницей. "Многие присылают видео с участием блогера Поднебесного и несовершеннолетней девушки. Пользователи соцсетей подозревают мужчину в совершении педофильского преступления. Отношения между 46-летним мужчиной и 15-летней школьницей из Санкт-Петербурга действительно вызывают серьезные вопросы... Мы обратимся в Следственный комитет России с просьбой провести проверку", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. Мизулина предположила, что в силу возраста девушка может находиться под давлением взрослого человека. По ее словам, ранее Поднебесный публиковал много постов с пропагандой педофилии.
https://ria.ru/20240725/kontsert-1961881036.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907238051_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_001e01b7fdf2a36a6c3de2c0fed57f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ)
Мизулина призвала СК проверить блогера из-за подозрений в педофилии

Мизулина призвала СК проверить 46-летнего блогера из-за подозрений в педофилии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России для проверки 46-летнего блогера Алексея Поднебесного из-за подозрений в педофилии после его видео с 15-летней школьницей.
"Многие присылают видео с участием блогера Поднебесного и несовершеннолетней девушки. Пользователи соцсетей подозревают мужчину в совершении педофильского преступления. Отношения между 46-летним мужчиной и 15-летней школьницей из Санкт-Петербурга действительно вызывают серьезные вопросы... Мы обратимся в Следственный комитет России с просьбой провести проверку", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Мизулина предположила, что в силу возраста девушка может находиться под давлением взрослого человека. По ее словам, ранее Поднебесный публиковал много постов с пропагандой педофилии.
Рэпер Slimus (Вадим Мотылев) - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Концерт Slimus в Новосибирске перенесли после обращения Мизулиной в МВД
25 июля, 10:33
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала