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При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 19.08.2024 (обновлено: 17:53 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/bespilotnik-1967148051.html
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина - РИА Новости, 19.08.2024
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина
Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ на движущийся легковой автомобиль в районе посёлка Борисовка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:45
2024-08-19T17:53
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ на движущийся легковой автомобиль в районе посёлка Борисовка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Вооруженные силы Украины нанесли удары ещё по пяти населённым пунктам. Ранен один мирный житель. В районе посёлка Борисовка дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль. Мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода", — написал Гладков в Telegram-канале.Глава региона добавил, что в результате обстрела города Шебекино повреждены четыре частных домовладения, коммерческий объект, легковой автомобиль и линия электропередачи. Также загорелась сухая трава — пожарным расчётом очаг возгорания ликвидирован."В Шебекинском городском округе в селе Первое Цепляево в результате атаки FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект. В селе Байцуры Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного домовладения... Ещё одним дроном атаковано промышленное предприятие в селе Весёлая Лопань Белгородского района", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина

Гладков: при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ на движущийся легковой автомобиль в районе посёлка Борисовка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Вооруженные силы Украины нанесли удары ещё по пяти населённым пунктам. Ранен один мирный житель. В районе посёлка Борисовка дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль. Мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода", — написал Гладков в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в результате обстрела города Шебекино повреждены четыре частных домовладения, коммерческий объект, легковой автомобиль и линия электропередачи. Также загорелась сухая трава — пожарным расчётом очаг возгорания ликвидирован.
"В Шебекинском городском округе в селе Первое Цепляево в результате атаки FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект. В селе Байцуры Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного домовладения... Ещё одним дроном атаковано промышленное предприятие в селе Весёлая Лопань Белгородского района", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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