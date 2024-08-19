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При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина - РИА Новости, 19.08.2024
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина
Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ на движущийся легковой автомобиль в районе посёлка Борисовка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:45
2024-08-19T17:45
2024-08-19T17:53
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ на движущийся легковой автомобиль в районе посёлка Борисовка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Вооруженные силы Украины нанесли удары ещё по пяти населённым пунктам. Ранен один мирный житель. В районе посёлка Борисовка дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль. Мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода", — написал Гладков в Telegram-канале.Глава региона добавил, что в результате обстрела города Шебекино повреждены четыре частных домовладения, коммерческий объект, легковой автомобиль и линия электропередачи. Также загорелась сухая трава — пожарным расчётом очаг возгорания ликвидирован."В Шебекинском городском округе в селе Первое Цепляево в результате атаки FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект. В селе Байцуры Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного домовладения... Ещё одним дроном атаковано промышленное предприятие в селе Весёлая Лопань Белгородского района", - подчеркнул губернатор.
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина
Гладков: при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина