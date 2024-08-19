https://ria.ru/20240819/bespilotnik-1967148051.html

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина - РИА Новости, 19.08.2024

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина

Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ на движущийся легковой автомобиль в районе посёлка Борисовка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:45

2024-08-19T17:45

2024-08-19T17:53

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ на движущийся легковой автомобиль в районе посёлка Борисовка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Вооруженные силы Украины нанесли удары ещё по пяти населённым пунктам. Ранен один мирный житель. В районе посёлка Борисовка дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль. Мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода", — написал Гладков в Telegram-канале.Глава региона добавил, что в результате обстрела города Шебекино повреждены четыре частных домовладения, коммерческий объект, легковой автомобиль и линия электропередачи. Также загорелась сухая трава — пожарным расчётом очаг возгорания ликвидирован."В Шебекинском городском округе в селе Первое Цепляево в результате атаки FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект. В селе Байцуры Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного домовладения... Ещё одним дроном атаковано промышленное предприятие в селе Весёлая Лопань Белгородского района", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html

белгородская область

шебекино

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, шебекино, вячеслав гладков