https://ria.ru/20240819/bayden-1967167295.html

Байден и Харрис поднимут тему Украины на съезде демократов

Байден и Харрис поднимут тему Украины на съезде демократов - РИА Новости, 19.08.2024

Байден и Харрис поднимут тему Украины на съезде демократов

Президент США Джо Байден поднимет тему конфликта на Украине и борьбы США с Россией в рамках своего выступления в понедельник, эти вопросы также будут широко... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:18

2024-08-19T19:18

2024-08-19T19:18

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украина

чикаго

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выборы президента сша — 2024

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ЧИКАГО (США), 19 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден поднимет тему конфликта на Украине и борьбы США с Россией в рамках своего выступления в понедельник, эти вопросы также будут широко обсуждаться в рамках съезда демократов в Чикаго, сообщила председатель комитета Национального съезда Демпартии Миньон Мур на вопрос РИА Новости. "Президент, вероятнее всего, охватит это в значительной степени сегодня вечером в рамках своей речи", - сообщила она на брифинге на вопрос агентства. Мур добавила, что тему Украины также намерена поднимать вице-президент Камала Харрис в рамках своей речи, запланированной на четверг. "В среду или четверг у нас будет секция, полностью посвященная внешней политике, и вы услышите много об Украине", - отметила Мур. Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятий вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, пример официальную номинацию от партии для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240819/bayden-1967152175.html

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украина

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в мире, сша, украина, чикаго, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024