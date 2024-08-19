https://ria.ru/20240819/bayden-1967167295.html
Байден и Харрис поднимут тему Украины на съезде демократов
Байден и Харрис поднимут тему Украины на съезде демократов - РИА Новости, 19.08.2024
Байден и Харрис поднимут тему Украины на съезде демократов
Президент США Джо Байден поднимет тему конфликта на Украине и борьбы США с Россией в рамках своего выступления в понедельник, эти вопросы также будут широко... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:18
2024-08-19T19:18
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ЧИКАГО (США), 19 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден поднимет тему конфликта на Украине и борьбы США с Россией в рамках своего выступления в понедельник, эти вопросы также будут широко обсуждаться в рамках съезда демократов в Чикаго, сообщила председатель комитета Национального съезда Демпартии Миньон Мур на вопрос РИА Новости. "Президент, вероятнее всего, охватит это в значительной степени сегодня вечером в рамках своей речи", - сообщила она на брифинге на вопрос агентства. Мур добавила, что тему Украины также намерена поднимать вице-президент Камала Харрис в рамках своей речи, запланированной на четверг. "В среду или четверг у нас будет секция, полностью посвященная внешней политике, и вы услышите много об Украине", - отметила Мур. Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятий вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, пример официальную номинацию от партии для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, украина, чикаго, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Чикаго, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Байден и Харрис поднимут тему Украины на съезде демократов
Байден и Харрис поднимут темы Украины и борьбы с Россией на съезде в Чикаго
ЧИКАГО (США), 19 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден поднимет тему конфликта на Украине и борьбы США с Россией в рамках своего выступления в понедельник, эти вопросы также будут широко обсуждаться в рамках съезда демократов в Чикаго, сообщила председатель комитета Национального съезда Демпартии Миньон Мур на вопрос РИА Новости.
"Президент, вероятнее всего, охватит это в значительной степени сегодня вечером в рамках своей речи", - сообщила она на брифинге на вопрос агентства.
Мур добавила, что тему Украины также намерена поднимать вице-президент Камала Харрис в рамках своей речи, запланированной на четверг.
"В среду или четверг у нас будет секция, полностью посвященная внешней политике, и вы услышите много об Украине", - отметила Мур.
Национальный съезд Демократической партии США
проходит в Чикаго
с 19 по 22 августа. В рамках мероприятий вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, пример официальную номинацию от партии для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года.