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Байден пропустит церемонию номинации Харрис
Байден пропустит церемонию номинации Харрис - РИА Новости, 19.08.2024
Байден пропустит церемонию номинации Харрис
Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл пропустят официальное утверждение Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства и... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T18:02
2024-08-19T18:02
2024-08-19T18:09
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ЧИКАГО (США), 19 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл пропустят официальное утверждение Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства и намерены покинуть съезд Демократической партии после своего выступления в понедельник, сообщил пресс-пул Белого дома. Согласно этим данным, и Байден, и первая леди США обратятся к участникам стартовавшего в Чикаго съезда демократов с отдельными выступлениями. На обоих мероприятиях ожидается присутствие вице-президента Камалы Харрис и ее супруга. Однако в тот же день Джо и Джилл Байден отправятся в Калифорнию, а это означает, что они пропустят официальное утверждение Харрис кандидатом на президентский пост от Демпартии США. Как сообщили РИА Новости организаторы съезда, выступление главы государства запланировано на вечер понедельника.
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, джилл байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Джилл Байден, Выборы президента США — 2024
Байден пропустит церемонию номинации Харрис
Байден с супругой пропустят утверждение Харрис кандидатом в президенты США