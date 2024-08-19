https://ria.ru/20240819/bayden-1967152175.html

Байден пропустит церемонию номинации Харрис

Байден пропустит церемонию номинации Харрис - РИА Новости, 19.08.2024

Байден пропустит церемонию номинации Харрис

Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл пропустят официальное утверждение Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства и... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T18:02

2024-08-19T18:02

2024-08-19T18:09

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ЧИКАГО (США), 19 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл пропустят официальное утверждение Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства и намерены покинуть съезд Демократической партии после своего выступления в понедельник, сообщил пресс-пул Белого дома. Согласно этим данным, и Байден, и первая леди США обратятся к участникам стартовавшего в Чикаго съезда демократов с отдельными выступлениями. На обоих мероприятиях ожидается присутствие вице-президента Камалы Харрис и ее супруга. Однако в тот же день Джо и Джилл Байден отправятся в Калифорнию, а это означает, что они пропустят официальное утверждение Харрис кандидатом на президентский пост от Демпартии США. Как сообщили РИА Новости организаторы съезда, выступление главы государства запланировано на вечер понедельника.

https://ria.ru/20240817/kharris-1966787269.html

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