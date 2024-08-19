https://ria.ru/20240819/ataka-1967196308.html

"Гибнут бесполезно". Лукашенко прокомментировал атаку на Курскую область

"Гибнут бесполезно". Лукашенко прокомментировал атаку на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024

"Гибнут бесполезно". Лукашенко прокомментировал атаку на Курскую область

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинцы, задействованные в атаке на Курскую область России, заранее попрощались с родственниками, понимая... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T22:08

2024-08-19T22:08

2024-08-19T22:08

специальная военная операция на украине

россия

курская область

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинцы, задействованные в атаке на Курскую область России, заранее попрощались с родственниками, понимая "бесперспективность" этого плана, и задался вопросом, зачем руководство Украины бросило своих людей на гибель. "Сегодня под 70 с лишним процентов (украинцев – ред.) ненавидят Зеленского… Он обещал одно, а делает другое. Гибнут люди… Украинцы, это мы точно знаем, когда идут на фронт, они со всеми прощаются. Когда они под Курском наступали, все украинцы звонили наперебой домой и прощались со своими родственниками. Вот те, кто шли на Курск, они простились дома со своими родственниками. Зачем вы бросаете этих людей? Они же гибнут бесполезно. Они понимают бесперспективность", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", полную версию которого показал в понедельник вечером белорусский телеканал "Беларусь 1". Лукашенко отметил, что для нападения на Курскую область Киевом были отобраны наиболее подготовленные бойцы со всей линии боевого соприкосновения. Он выразил уверенность, что российские военные в итоге "снесут оттуда украинских военных". "Встает вопрос: зачем (украинцы – ред.) туда зашли? Для того чтобы похоронить самых подготовленных бойцов?" - отметил Лукашенко. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html

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россия, курская область, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире