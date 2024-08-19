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"Гибнут бесполезно". Лукашенко прокомментировал атаку на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/ataka-1967196308.html
"Гибнут бесполезно". Лукашенко прокомментировал атаку на Курскую область
"Гибнут бесполезно". Лукашенко прокомментировал атаку на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
"Гибнут бесполезно". Лукашенко прокомментировал атаку на Курскую область
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинцы, задействованные в атаке на Курскую область России, заранее попрощались с родственниками, понимая... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T22:08
2024-08-19T22:08
специальная военная операция на украине
россия
курская область
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинцы, задействованные в атаке на Курскую область России, заранее попрощались с родственниками, понимая "бесперспективность" этого плана, и задался вопросом, зачем руководство Украины бросило своих людей на гибель. "Сегодня под 70 с лишним процентов (украинцев – ред.) ненавидят Зеленского… Он обещал одно, а делает другое. Гибнут люди… Украинцы, это мы точно знаем, когда идут на фронт, они со всеми прощаются. Когда они под Курском наступали, все украинцы звонили наперебой домой и прощались со своими родственниками. Вот те, кто шли на Курск, они простились дома со своими родственниками. Зачем вы бросаете этих людей? Они же гибнут бесполезно. Они понимают бесперспективность", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", полную версию которого показал в понедельник вечером белорусский телеканал "Беларусь 1". Лукашенко отметил, что для нападения на Курскую область Киевом были отобраны наиболее подготовленные бойцы со всей линии боевого соприкосновения. Он выразил уверенность, что российские военные в итоге "снесут оттуда украинских военных". "Встает вопрос: зачем (украинцы – ред.) туда зашли? Для того чтобы похоронить самых подготовленных бойцов?" - отметил Лукашенко. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html
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россия, курская область, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
"Гибнут бесполезно". Лукашенко прокомментировал атаку на Курскую область

Лукашенко: атакующие Курскую область украинцы заранее прощались с родственниками

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинцы, задействованные в атаке на Курскую область России, заранее попрощались с родственниками, понимая "бесперспективность" этого плана, и задался вопросом, зачем руководство Украины бросило своих людей на гибель.
"Сегодня под 70 с лишним процентов (украинцев – ред.) ненавидят Зеленского… Он обещал одно, а делает другое. Гибнут люди… Украинцы, это мы точно знаем, когда идут на фронт, они со всеми прощаются. Когда они под Курском наступали, все украинцы звонили наперебой домой и прощались со своими родственниками. Вот те, кто шли на Курск, они простились дома со своими родственниками. Зачем вы бросаете этих людей? Они же гибнут бесполезно. Они понимают бесперспективность", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", полную версию которого показал в понедельник вечером белорусский телеканал "Беларусь 1".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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Лукашенко отметил, что для нападения на Курскую область Киевом были отобраны наиболее подготовленные бойцы со всей линии боевого соприкосновения. Он выразил уверенность, что российские военные в итоге "снесут оттуда украинских военных". "Встает вопрос: зачем (украинцы – ред.) туда зашли? Для того чтобы похоронить самых подготовленных бойцов?" - отметил Лукашенко.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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