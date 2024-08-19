https://ria.ru/20240819/aliev-1967032214.html
Азербайджан удовлетворен уровнем взаимодействия с Россией, заявил Алиев
Азербайджан удовлетворен уровнем взаимодействия с Россией, заявил Алиев - РИА Новости, 19.08.2024
Азербайджан удовлетворен уровнем взаимодействия с Россией, заявил Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выразил удовлетворение уровнем взаимодействия Москвы и Баку. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:17
2024-08-19T12:17
2024-08-19T12:29
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выразил удовлетворение уровнем взаимодействия Москвы и Баку."Сегодня в рамках государственного визита продолжаем наше общение. По существу мы начали со вчерашнего дня, провели обстоятельный обмен мнениями по важным вопросам двусторонней повестки и региональной безопасности. Сегодня продолжим и в узком формате, и в расширенном формате. Я очень удовлетворен уровнем взаимодействия между странами, подписанное нами в феврале 2022 в декларации о союзническом взаимодействии успешно выполняется", - сказал он.Алиев отметил, что страны сотрудничают в энергетике, транспорте, в гуманитарной и многих других сферах, выразив уверенность в том, что этот визит Владимира Путина в Азербайджан станет полезным для отношений между Баку и Москвой.Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.
https://ria.ru/20240819/putin-1967034092.html
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азербайджан, россия, баку, в мире
Азербайджан, Россия, Баку, В мире
Азербайджан удовлетворен уровнем взаимодействия с Россией, заявил Алиев
Алиев: Азербайджан удовлетворен уровнем взаимодействия с Россией
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выразил удовлетворение уровнем взаимодействия Москвы и Баку.
"Сегодня в рамках государственного визита продолжаем наше общение. По существу мы начали со вчерашнего дня, провели обстоятельный обмен мнениями по важным вопросам двусторонней повестки и региональной безопасности. Сегодня продолжим и в узком формате, и в расширенном формате. Я очень удовлетворен уровнем взаимодействия между странами, подписанное нами в феврале 2022 в декларации о союзническом взаимодействии успешно выполняется", - сказал он.
Алиев отметил, что страны сотрудничают в энергетике, транспорте, в гуманитарной и многих других сферах, выразив уверенность в том, что этот визит Владимира Путина в Азербайджан станет полезным для отношений между Баку и Москвой.
Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.