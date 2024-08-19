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Ученые сообщили об угрозе новых афтершоков после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 19.08.2024
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05:18 19.08.2024 (обновлено: 10:06 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/aftershoki-1966966759.html
Ученые сообщили об угрозе новых афтершоков после землетрясения на Камчатке
Ученые сообщили об угрозе новых афтершоков после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 19.08.2024
Ученые сообщили об угрозе новых афтершоков после землетрясения на Камчатке
На Камчатке после сильного землетрясения в выходные в течение недели возможны повторные толчки, сообщил в Telegram-канале Камчатский филиал геофизической службы РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T05:18
2024-08-19T10:06
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг — РИА Новости. На Камчатке после сильного землетрясения в выходные в течение недели возможны повторные толчки, сообщил в Telegram-канале Камчатский филиал геофизической службы РАН. "В очаговой области в течение недели следует ожидать новых афтершоков с магнитудой около 6,0, которые могут вызвать в Петропавловске-Камчатском ощущения интенсивностью до 5 баллов", — говорится в публикации.При этом ученые назвали наиболее вероятным сценарий, в соответствии с которым частота афтершоков будет уменьшаться.Прогноз основан на заключении Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и рискаВосемнадцатого августа у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.В регионе продолжается интенсивный афтершоковый процесс. Общее количество афтершоков превышает 250.
https://ria.ru/20240813/tokio-1965926890.html
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камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ученые сообщили об угрозе новых афтершоков после землетрясения на Камчатке

Камчатский филиал геофизической службы РАН: в регионе возможны новые афтершоки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг — РИА Новости. На Камчатке после сильного землетрясения в выходные в течение недели возможны повторные толчки, сообщил в Telegram-канале Камчатский филиал геофизической службы РАН.
"В очаговой области в течение недели следует ожидать новых афтершоков с магнитудой около 6,0, которые могут вызвать в Петропавловске-Камчатском ощущения интенсивностью до 5 баллов", — говорится в публикации.
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При этом ученые назвали наиболее вероятным сценарий, в соответствии с которым частота афтершоков будет уменьшаться.
Прогноз основан на заключении Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска
Восемнадцатого августа у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.
В регионе продолжается интенсивный афтершоковый процесс. Общее количество афтершоков превышает 250.
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КамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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