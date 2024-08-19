https://ria.ru/20240819/aftershoki-1966966759.html

Ученые сообщили об угрозе новых афтершоков после землетрясения на Камчатке

Ученые сообщили об угрозе новых афтершоков после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 19.08.2024

Ученые сообщили об угрозе новых афтершоков после землетрясения на Камчатке

На Камчатке после сильного землетрясения в выходные в течение недели возможны повторные толчки, сообщил в Telegram-канале Камчатский филиал геофизической службы РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T05:18

2024-08-19T05:18

2024-08-19T10:06

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг — РИА Новости. На Камчатке после сильного землетрясения в выходные в течение недели возможны повторные толчки, сообщил в Telegram-канале Камчатский филиал геофизической службы РАН. "В очаговой области в течение недели следует ожидать новых афтершоков с магнитудой около 6,0, которые могут вызвать в Петропавловске-Камчатском ощущения интенсивностью до 5 баллов", — говорится в публикации.При этом ученые назвали наиболее вероятным сценарий, в соответствии с которым частота афтершоков будет уменьшаться.Прогноз основан на заключении Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и рискаВосемнадцатого августа у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.В регионе продолжается интенсивный афтершоковый процесс. Общее количество афтершоков превышает 250.

https://ria.ru/20240813/tokio-1965926890.html

https://ria.ru/20240817/zemletryasenie-1966823523.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)