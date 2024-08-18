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Путин посетит Азербайджан с двухдневным визитом - РИА Новости, 18.08.2024
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00:06 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/putin-1966828024.html
Путин посетит Азербайджан с двухдневным визитом
Путин посетит Азербайджан с двухдневным визитом - РИА Новости, 18.08.2024
Путин посетит Азербайджан с двухдневным визитом
Президент РФ Владимир Путин 18-19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T00:06
2024-08-18T00:06
россия
азербайджан
армения
владимир путин
гейдар алиев (политик)
сергей шойгу
шос
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 18-19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе переговоров российская и азербайджанская стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы. Ожидается, что по итогам визита Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев примут совместное заявление, а также будут подписаны межправительственные и другие документы. Перспективные сферы для сотрудничества Встречи Путина и Алиева проходят "почти что раз в месяц", пошутил президент Азербайджана во время переговоров с президентом РФ на полях саммита ШОС в Астане в июле. Он тогда напомнил, что ранее виделся с Путиным в Москве в апреле, когда в РФ отмечались 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ). В ее создании принимал участие отец президента Азербайджана Гейдар Алиев. Путин позитивно оценивает сотрудничество РФ и Азербайджана. К примеру, на встрече в июле российский лидер положительно прокомментировал торгово-экономические отношения между странами и отметил перспективы работы в сфере энергетики, промышленной кооперации. Особо президент РФ акцентировал внимание на планах в области расширения инфраструктуры для коридора "Север - Юг". Оптимистичен в оценках торгово-экономического взаимодействия между двумя странами и Алиев. Он подтверждал, что экономики РФ и Азербайджана активно взаимодействуют, растет также и взаиморасчет в национальных валютах. По его словам, в Баку решительно настроены на расширение инфраструктуры коридора "Север - Юг" на азербайджанской территории, чтобы она соответствовала тем намерениям, которые существуют у партнеров и соседей. Украинский вопросВ преддверии государственного визита президента РФ Баку посетил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, 6 августа он встретился с Алиевым, а также секретарем совета безопасности при президенте Азербайджана Рамилем Усубовым. По итогам поездки в Азербайджан Шойгу сообщил журналистам, что, в частности, рассказал о позиции России по урегулированию ситуации на Украине. Речь шла об инициативах, озвученных Путиным 14 июня. Президент РФ тогда назвал ряд условий, необходимых для запуска мирного процесса. В том числе, это полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, отмена всех западных санкций против России. Впрочем, после событий в Курской области Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Президент РФ также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ. Мирное соглашение по КарабахуНа повестке дня остаются и вопросы безопасности на Южном Кавказе. Во время поездки Шойгу в Баку обсуждались вопросы мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и активные попытки Запада вмешаться в этот процесс, рассказывал секретарь Совбеза РФ. Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Ранее Алиев рассказывал, что период боевых действий в Карабахе 2020 года больше всего поддерживал связь с главами Турции и России. Путин указывал на то, что РФ прилагала большие усилия для предотвращения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и прекращения боевых действий. В зоне конфликта Армении и Азербайджана выполняли свою миссию российские миротворцы. Они были размещены там по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении. В апреле высшим руководством РФ и Азербайджана было принято решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Карабаха.
https://ria.ru/20240704/katar-1957361948.html
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россия, азербайджан, армения, владимир путин, гейдар алиев (политик), сергей шойгу, шос
Россия, Азербайджан, Армения, Владимир Путин, Гейдар Алиев (политик), Сергей Шойгу, ШОС
Путин посетит Азербайджан с двухдневным визитом

Путин посетит Азербайджан с двухдневным визитом и обсудит развитие отношений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 18-19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе переговоров российская и азербайджанская стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.
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Ожидается, что по итогам визита Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев примут совместное заявление, а также будут подписаны межправительственные и другие документы.

Перспективные сферы для сотрудничества

Встречи Путина и Алиева проходят "почти что раз в месяц", пошутил президент Азербайджана во время переговоров с президентом РФ на полях саммита ШОС в Астане в июле. Он тогда напомнил, что ранее виделся с Путиным в Москве в апреле, когда в РФ отмечались 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ). В ее создании принимал участие отец президента Азербайджана Гейдар Алиев.
Путин позитивно оценивает сотрудничество РФ и Азербайджана. К примеру, на встрече в июле российский лидер положительно прокомментировал торгово-экономические отношения между странами и отметил перспективы работы в сфере энергетики, промышленной кооперации. Особо президент РФ акцентировал внимание на планах в области расширения инфраструктуры для коридора "Север - Юг".
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Оптимистичен в оценках торгово-экономического взаимодействия между двумя странами и Алиев. Он подтверждал, что экономики РФ и Азербайджана активно взаимодействуют, растет также и взаиморасчет в национальных валютах. По его словам, в Баку решительно настроены на расширение инфраструктуры коридора "Север - Юг" на азербайджанской территории, чтобы она соответствовала тем намерениям, которые существуют у партнеров и соседей.

Украинский вопрос

В преддверии государственного визита президента РФ Баку посетил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, 6 августа он встретился с Алиевым, а также секретарем совета безопасности при президенте Азербайджана Рамилем Усубовым. По итогам поездки в Азербайджан Шойгу сообщил журналистам, что, в частности, рассказал о позиции России по урегулированию ситуации на Украине.
Речь шла об инициативах, озвученных Путиным 14 июня. Президент РФ тогда назвал ряд условий, необходимых для запуска мирного процесса. В том числе, это полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, отмена всех западных санкций против России.
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Впрочем, после событий в Курской области Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Президент РФ также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.

Мирное соглашение по Карабаху

На повестке дня остаются и вопросы безопасности на Южном Кавказе. Во время поездки Шойгу в Баку обсуждались вопросы мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и активные попытки Запада вмешаться в этот процесс, рассказывал секретарь Совбеза РФ.
Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Ранее Алиев рассказывал, что период боевых действий в Карабахе 2020 года больше всего поддерживал связь с главами Турции и России. Путин указывал на то, что РФ прилагала большие усилия для предотвращения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и прекращения боевых действий.
В зоне конфликта Армении и Азербайджана выполняли свою миссию российские миротворцы. Они были размещены там по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении. В апреле высшим руководством РФ и Азербайджана было принято решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Карабаха.
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