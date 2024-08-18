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Биография Дмитрия Мезенцева

Биография Дмитрия Мезенцева - РИА Новости, 18.08.2024

Биография Дмитрия Мезенцева

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Федорович Мезенцев родился 18 августа 1959 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T00:53

2024-08-18T00:53

2024-08-18T00:53

справки

санкт-петербург

дмитрий мезенцев

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Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Федорович Мезенцев родился 18 августа 1959 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1981 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения). В 1999 году - докторантуру Московского государственного института международных отношений (университета) МИД РФ. После окончания института работал мастером цеха Ленинград-Балтийского локомотивного депо Октябрьской железной дороги.В 1983-1984 годах был на комсомольской работе в Ленинграде.С 1984 года по 1990 год служил офицером в рядах Советской армии, в армейской печати.В 1990-1991 годах – народный депутат Ленсовета, руководитель пресс-центра Ленсовета и горисполкома.С 1991 года по 1996 год Дмитрий Мезенцев был председателем комитета по печати и средствам массовой информации мэрии Санкт-Петербурга.В 1996-1999 годах – заместитель председателя Государственного комитета Российской Федерации по печати.С 1999 года по 2002 год являлся президентом Центра стратегических разработок (ЦСР).С января 2002 года по июнь 2009 года – член Совета Федерации от Иркутской области. С января 2004 года по июнь 2009 занимал пост заместителя председателя Совета Федерации. Возглавлял комиссию СФ по информационной политике (2002-2005), входил в комитет по экономической политике, предпринимательству и собственности (2002-2009), был членом комиссий по информационной политике (2005-2009) и по культуре (2007-2009).8 июня 2009 года по представлению президента России Дмитрия Медведева законодательным собранием Иркутской области Дмитрий Мезенцев был наделен полномочиями губернатора Иркутской области. 14 декабря 2011 года профсоюз работников Восточно-Сибирской железной дороги выдвинул Дмитрия Мезенцева кандидатом в президенты РФ. 27 января 2011 года ЦИК РФ отказал Дмитрию Мезенцеву в регистрации кандидатом на пост президента России. Причиной для отказа в регистрации Мезенцева стал недостаток действительных подписей у кандидата после первоначальной проверки и отбраковки 15 тысяч подписных листов, собранных в его поддержку.18 мая 2012 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева по собственному желанию. 7 июня 2012 года Дмитрий Мезенцев был утвержден на посту генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года.22 сентября 2015 года указом губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко Дмитрий Мезенцев был наделен полномочиями члена Совета Федерации РФ от Сахалинской области. Указ вступил в силу 31 декабря 2015 года, когда истек срок полномочий Мезенцева на посту генсека ШОС.С января 2016 года – член Совета Федерации от Сахалинской области.В 2016-2017 года был членом комитета СФ по экономической политике, в 2017-2019 годах возглавлял комитет СФ по экономической политике.30 апреля 2019 года назначен послом России в Белоруссии. 19 марта 2021 года президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла России в Белоруссии. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Дмитрия Мезенцева государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии.Профессор, заведующий кафедрой политической психологии Санкт-Петербургского госуниверситета, кандидат психологических наук.Член Союза журналистов России.Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла (2014).Награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" III (2019) и IV (2007) степеней, орденом Почета (2005) и другими наградами.Отмечен Почетной грамотой президента Российской Федерации (2009).Офицер Ордена Почетного легиона (Франция), имеет медаль "За укрепление российско-китайской дружбы".Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, санкт-петербург, дмитрий мезенцев