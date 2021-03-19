https://ria.ru/20210319/posol-1602050927.html

Путин освободил Мезенцева от должности посла в Белоруссии

Путин освободил Мезенцева от должности посла в Белоруссии

Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла России в Белоруссии, говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T19:08

2021-03-19T19:08

2021-03-19T19:58

россия

дмитрий мезенцев

владимир путин

белоруссия

политика

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла России в Белоруссии, говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия", — сказано в документе.Мезенцев стал послом в Белоруссии в апреле 2019 года, сменив Михаила Бабича, который пробыл на этом посту с августа 2018-го.Дмитрий Мезенцев родился 18 августа 1959 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1981-м окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.С 1991-го по 1996-й был председателем комитета по печати и СМИ мэрии Санкт-Петербурга и Мининформпечати в городе и области. В 1996-1999 годах — зампред Государственного комитета Российской Федерации по печати. В 2002 году его избрали в Совет Федерации, с 2004-го занимал пост зампреда Совфеда. В 2009-2012 годах — губернатор Иркутской области. В июне 2012 года его назначили генсеком Шанхайской организации сотрудничества — на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года. С 31 декабря 2018 года Мезенцев — член Федерального собрания от исполнительного органа Сахалинской области.Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Профессор, с 2008 года заведующий кафедрой политической психологии Санкт-Петербургского госуниверситета, кандидат психологических наук. Член Союза журналистов с 1988 года. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Почета. Офицер ордена Почетного легиона (Франция), имеет медаль "За укрепление российско-китайской дружбы".

https://ria.ru/20210319/minfin-1601984398.html

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россия, дмитрий мезенцев, владимир путин, белоруссия, политика