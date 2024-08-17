https://ria.ru/20240817/mid-1966787449.html

В МИД заявили о начале подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС

В МИД заявили о начале подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС - РИА Новости, 18.08.2024

В МИД заявили о начале подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС

Украина начала подготовку к нападению на Курскую АЭС, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-17T17:12

2024-08-17T17:12

2024-08-18T03:18

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украина начала подготовку к нападению на Курскую АЭС, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова опубликовали на сайте ведомства."Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС", — сказала она.Дипломат подчеркнула, что действия киевского режима могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.Как указала Захарова, такие шаги Украины "создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой агентства Рафаэлем Гросси в 2022 году".По ее словам, все мировое сообщество должно понимать, какую опасность для Европы представляют украинские власти. Она подчеркнула, что попытки запугивания и террора против целых регионов и международного сообщества должны быть решительно пресечены совместными усилиями.Накануне представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Так, Киев собирается использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области.По данным военкора Марата Хайруллина, украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы", планируется нанести удары по местам хранения отработавшего ядерного топлива.Сегодня Минобороны предупредило, что в случае попытки Украины ударить по Курской АЭС Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры.

https://ria.ru/20240817/aes-1966792366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, оон, россия, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, украина, европа, рафаэль гросси, мария захарова, курская аэс