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В МИД заявили о начале подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС - РИА Новости, 18.08.2024
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17:12 17.08.2024 (обновлено: 03:18 18.08.2024)
https://ria.ru/20240817/mid-1966787449.html
В МИД заявили о начале подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС
В МИД заявили о начале подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС - РИА Новости, 18.08.2024
В МИД заявили о начале подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС
Украина начала подготовку к нападению на Курскую АЭС, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-17T17:12
2024-08-18T03:18
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украина начала подготовку к нападению на Курскую АЭС, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова опубликовали на сайте ведомства.&quot;Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС&quot;, — сказала она.Дипломат подчеркнула, что действия киевского режима могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.Как указала Захарова, такие шаги Украины "создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой агентства Рафаэлем Гросси в 2022 году".По ее словам, все мировое сообщество должно понимать, какую опасность для Европы представляют украинские власти. Она подчеркнула, что попытки запугивания и террора против целых регионов и международного сообщества должны быть решительно пресечены совместными усилиями.Накануне представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Так, Киев собирается использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области.По данным военкора Марата Хайруллина, украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы", планируется нанести удары по местам хранения отработавшего ядерного топлива.Сегодня Минобороны предупредило, что в случае попытки Украины ударить по Курской АЭС Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры.
https://ria.ru/20240817/aes-1966792366.html
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в мире, киев, оон, россия, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, украина, европа, рафаэль гросси, мария захарова, курская аэс
В мире, Киев, ООН, Россия, МАГАТЭ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Европа, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, Курская АЭС
В МИД заявили о начале подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС

В МИД РФ заявили о начале подготовки в Киеве нападения на Курскую АЭС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украина начала подготовку к нападению на Курскую АЭС, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова опубликовали на сайте ведомства.
«

"Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС", — сказала она.

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Дипломат подчеркнула, что действия киевского режима могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.
Как указала Захарова, такие шаги Украины "создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой агентства Рафаэлем Гросси в 2022 году".
По ее словам, все мировое сообщество должно понимать, какую опасность для Европы представляют украинские власти. Она подчеркнула, что попытки запугивания и террора против целых регионов и международного сообщества должны быть решительно пресечены совместными усилиями.
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Накануне представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Так, Киев собирается использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области.
По данным военкора Марата Хайруллина, украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы", планируется нанести удары по местам хранения отработавшего ядерного топлива.
Сегодня Минобороны предупредило, что в случае попытки Украины ударить по Курской АЭС Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры.
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В миреКиевООНРоссияМАГАТЭМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаЕвропаРафаэль ГроссиМария ЗахароваКурская АЭС
 
 
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