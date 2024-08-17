В МИД заявили о начале подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС
В МИД РФ заявили о начале подготовки в Киеве нападения на Курскую АЭС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украина начала подготовку к нападению на Курскую АЭС, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова опубликовали на сайте ведомства.
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"Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС", — сказала она.
Дипломат подчеркнула, что действия киевского режима могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.
Как указала Захарова, такие шаги Украины "создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой агентства Рафаэлем Гросси в 2022 году".
По ее словам, все мировое сообщество должно понимать, какую опасность для Европы представляют украинские власти. Она подчеркнула, что попытки запугивания и террора против целых регионов и международного сообщества должны быть решительно пресечены совместными усилиями.
Накануне представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Так, Киев собирается использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области.
По данным военкора Марата Хайруллина, украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы", планируется нанести удары по местам хранения отработавшего ядерного топлива.
Сегодня Минобороны предупредило, что в случае попытки Украины ударить по Курской АЭС Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры.
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