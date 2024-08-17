Рейтинг@Mail.ru
Британцы потребовали компенсации из-за последствий вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 17.08.2024 (обновлено: 20:32 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/kompensatsiya-1966797358.html
Британцы потребовали компенсации из-за последствий вакцинации от COVID-19
Британцы потребовали компенсации из-за последствий вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2024
Британцы потребовали компенсации из-за последствий вакцинации от COVID-19
Около 14 тысяч британцев обратились к властям за выплатами из-за осложнений, вызванных вакцинами против коронавируса, сообщила газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T18:48
2024-08-17T20:32
в мире
здоровье - общество
великобритания
германия
италия
astrazeneca
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593633110_0:0:3272:1842_1920x0_80_0_0_557048b55587ebce891aac99aed26ab0.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Около 14 тысяч британцев обратились к властям за выплатами из-за осложнений, вызванных вакцинами против коронавируса, сообщила газета Telegraph со ссылкой на правительственные данные. "Около 14 тысяч человек в Великобритании обратились к правительству за выплатами из-за заявляемого вреда, вызванного вакцинами от COVID", — указано в материале. Как пишет издание, с начала работы в Британии в 1979 году Схемы по компенсации ущерба от вакцин (VDPS) в общей сложности было подано 16 тысяч заявлений. Таким образом, требования выплат из-за последствий вакцин против коронавируса составляют подавляющее большинство.По данным газеты, более 5,5 тысячи заявлений отклонили, в 519 случаях заявку не стали рассматривать даже до этапа медицинской экспертизы. Около тысячи человек потребовали пересмотреть их дело, но из них лишь 12 удалось добиться назначения выплат. Около 350 заявок отклонили, потому что врачи решили, что вакцина не "привела к тяжелой степени инвалидности", хотя и признали вред от препарата. Для назначения компенсации утрата трудоспособности должна достигать 60%. Британцы, добившиеся выплат, получают единовременно 120 тысяч фунтов стерлингов, но на сегодняшний день правительство произвело выплаты лишь в 175 случаях, пишет газета. Согласно изданию, назначенные выплаты связаны с такими заболеваниями, как инсульт, сердечный приступ, опасные тромбы, воспаление спинного мозга, чрезмерный отек конечностей и лицевой паралич. В 97% случаях всех согласованных выплат людям вводили препарат британо-шведской фармкомпании AstraZeneca, на долю Pfizer и Moderna пришлось незначительное число компенсаций. Несмотря на высказываемые опасения и растущее число случаев тромбообразования, правительство Великобритании продолжало рекомендовать вакцину AstraZeneca, даже когда кампания по вакцинации была прекращена в Германии, Италии, Франции и некоторых других странах Европы к марту 2021 года, пишет Telegraph. Как сообщила в мае газета Telegraph со ссылкой на судебные документы, AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID может вызывать редкий побочный эффект — тромбоз с синдромом тромбоцитопении.
https://ria.ru/20240528/vaccine-1948667584.html
https://ria.ru/20240430/vaktsina-1943221162.html
https://ria.ru/20240517/belgiya-1946714768.html
великобритания
германия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593633110_541:0:3272:2048_1920x0_80_0_0_d789321e340b1d30177fe8e3bcf3bc11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, великобритания, германия, италия, astrazeneca
В мире, Здоровье - Общество, Великобритания, Германия, Италия, AstraZeneca
Британцы потребовали компенсации из-за последствий вакцинации от COVID-19

Telegraph: 14 тысяч британцев обратились за выплатами из-за осложнений от вакцин

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Трафальгарской площади в Лондоне во время карантина
Сотрудник полиции на Трафальгарской площади в Лондоне во время карантина - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции на Трафальгарской площади в Лондоне во время карантина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Около 14 тысяч британцев обратились к властям за выплатами из-за осложнений, вызванных вакцинами против коронавируса, сообщила газета Telegraph со ссылкой на правительственные данные.
«
"Около 14 тысяч человек в Великобритании обратились к правительству за выплатами из-за заявляемого вреда, вызванного вакцинами от COVID", — указано в материале.
Участники демонстрации на Трафальгарской площади в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
"Наша жизнь под угрозой". Многолетняя ложь Запада вскрылась
28 мая, 08:00
Как пишет издание, с начала работы в Британии в 1979 году Схемы по компенсации ущерба от вакцин (VDPS) в общей сложности было подано 16 тысяч заявлений. Таким образом, требования выплат из-за последствий вакцин против коронавируса составляют подавляющее большинство.
По данным газеты, более 5,5 тысячи заявлений отклонили, в 519 случаях заявку не стали рассматривать даже до этапа медицинской экспертизы. Около тысячи человек потребовали пересмотреть их дело, но из них лишь 12 удалось добиться назначения выплат.
Около 350 заявок отклонили, потому что врачи решили, что вакцина не "привела к тяжелой степени инвалидности", хотя и признали вред от препарата. Для назначения компенсации утрата трудоспособности должна достигать 60%.
Британцы, добившиеся выплат, получают единовременно 120 тысяч фунтов стерлингов, но на сегодняшний день правительство произвело выплаты лишь в 175 случаях, пишет газета.
Кабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID может привести к тромбозу
30 апреля, 22:44
Согласно изданию, назначенные выплаты связаны с такими заболеваниями, как инсульт, сердечный приступ, опасные тромбы, воспаление спинного мозга, чрезмерный отек конечностей и лицевой паралич. В 97% случаях всех согласованных выплат людям вводили препарат британо-шведской фармкомпании AstraZeneca, на долю Pfizer и Moderna пришлось незначительное число компенсаций.
Несмотря на высказываемые опасения и растущее число случаев тромбообразования, правительство Великобритании продолжало рекомендовать вакцину AstraZeneca, даже когда кампания по вакцинации была прекращена в Германии, Италии, Франции и некоторых других странах Европы к марту 2021 года, пишет Telegraph.
Как сообщила в мае газета Telegraph со ссылкой на судебные документы, AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID может вызывать редкий побочный эффект — тромбоз с синдромом тромбоцитопении.
Медсестра готовит шприц с вакциной Pfizer/Biontech против COVID-19 в больнице MontLegia CHC в Льеже - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В Бельгии родственники погибших из-за вакцинации собрались у здания суда
17 мая, 16:23
 
В миреЗдоровье - ОбществоВеликобританияГерманияИталияAstraZeneca
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала