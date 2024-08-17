https://ria.ru/20240817/kompensatsiya-1966797358.html

Британцы потребовали компенсации из-за последствий вакцинации от COVID-19

Британцы потребовали компенсации из-за последствий вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2024

Британцы потребовали компенсации из-за последствий вакцинации от COVID-19

Около 14 тысяч британцев обратились к властям за выплатами из-за осложнений, вызванных вакцинами против коронавируса, сообщила газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T18:48

2024-08-17T18:48

2024-08-17T20:32

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Около 14 тысяч британцев обратились к властям за выплатами из-за осложнений, вызванных вакцинами против коронавируса, сообщила газета Telegraph со ссылкой на правительственные данные. "Около 14 тысяч человек в Великобритании обратились к правительству за выплатами из-за заявляемого вреда, вызванного вакцинами от COVID", — указано в материале. Как пишет издание, с начала работы в Британии в 1979 году Схемы по компенсации ущерба от вакцин (VDPS) в общей сложности было подано 16 тысяч заявлений. Таким образом, требования выплат из-за последствий вакцин против коронавируса составляют подавляющее большинство.По данным газеты, более 5,5 тысячи заявлений отклонили, в 519 случаях заявку не стали рассматривать даже до этапа медицинской экспертизы. Около тысячи человек потребовали пересмотреть их дело, но из них лишь 12 удалось добиться назначения выплат. Около 350 заявок отклонили, потому что врачи решили, что вакцина не "привела к тяжелой степени инвалидности", хотя и признали вред от препарата. Для назначения компенсации утрата трудоспособности должна достигать 60%. Британцы, добившиеся выплат, получают единовременно 120 тысяч фунтов стерлингов, но на сегодняшний день правительство произвело выплаты лишь в 175 случаях, пишет газета. Согласно изданию, назначенные выплаты связаны с такими заболеваниями, как инсульт, сердечный приступ, опасные тромбы, воспаление спинного мозга, чрезмерный отек конечностей и лицевой паралич. В 97% случаях всех согласованных выплат людям вводили препарат британо-шведской фармкомпании AstraZeneca, на долю Pfizer и Moderna пришлось незначительное число компенсаций. Несмотря на высказываемые опасения и растущее число случаев тромбообразования, правительство Великобритании продолжало рекомендовать вакцину AstraZeneca, даже когда кампания по вакцинации была прекращена в Германии, Италии, Франции и некоторых других странах Европы к марту 2021 года, пишет Telegraph. Как сообщила в мае газета Telegraph со ссылкой на судебные документы, AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID может вызывать редкий побочный эффект — тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

https://ria.ru/20240528/vaccine-1948667584.html

https://ria.ru/20240430/vaktsina-1943221162.html

https://ria.ru/20240517/belgiya-1946714768.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, великобритания, германия, италия, astrazeneca