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Авария на Саяно-Шушенской ГЭС (2009)

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС (2009) - РИА Новости, 17.08.2024

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС (2009)

17 августа 2009 года на одном из агрегатов Саяно-Шушенской ГЭС произошла авария, которая стала крупнейшей в энергетической отрасли страны. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T00:56

2024-08-17T00:56

2024-08-17T00:56

справки

саяно-шушенская гэс

республика хакасия

русгидро

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17 августа 2009 года на одном из агрегатов Саяно-Шушенской ГЭС произошла авария, которая стала крупнейшей в энергетической отрасли страны.Саяно-Шушенская гидроэлектростанция им. П.С. Непорожнего (СШГЭС) является филиалом российского энергетического холдинга "РусГидро". Она входит в Саяно-Шушенский гидроэнергетический комплекс, который расположен на реке Енисей на юго-востоке Хакасии в Саянском каньоне у выхода реки в Минусинскую котловину. Кроме ГЭС, комплекс включает в себя расположенный ниже по течению контррегулирующий Майнский гидроузел и береговой водосброс. СШГЭС является не только самой мощной гидростанцией в России, но и одной из самых мощных в мире. Установленная мощность СШГЭС – 6400 мегаватт, среднегодовая выработка 24 миллиарда киловатт-час. На станции расположены 10 гидротурбин, каждая имеет мощность 640 МВт. Через каждый из десяти турбинных водоводов Саяно-Шушенской ГЭС в секунду проходит 340 кубометров воды, что составляет шесть железнодорожных цистерн.Конструкция плотины Саяно-Шушенской ГЭС уникальна – это самая высокая и самая длинная арочно-гравитационная плотина в мире, 242 метра в высоту и 1074 метра в длину.Гидроэлектростанция является основой и источником энергоснабжения Саянского территориально-производственного комплекса, включающего в себя крупные алюминиевые заводы – Саянский и Хакасский, Абаканвагонмаш, угольные разрезы, железные рудники, ряд предприятий легкой и пищевой промышленности.17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС произошла авария: в 08.15 (04.15 мск) из-за разрушения крепежных элементов потоком воды сорвало крышку второго гидроагрегата, в машинный зал хлынула вода. Потоки воды быстро затопили машинный зал и помещения, находящиеся под ним. Все гидроагрегаты ГЭС были затоплены. В момент аварии в работе находились девять гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС (гидроагрегат № 6 находился в резерве). Суммарная активная мощность работающих агрегатов составляла 4400 мегаватт. Выброс воды из кратера турбины второго гидроагрегата привел к частичному обрушению строительных конструкций на участке от первого до пятого гидроагрегатов; были повреждены и местами разрушены несущие колонны здания, а также оборудование систем регулирования и управления гидроагрегатов; получили механические повреждения различной степени пять фаз силовых трансформаторов; были повреждены строительные конструкции трансформаторной площадки в зоне первого и второго блоков.Авария полностью уничтожила три гидроагрегата ГЭС и повредила все остальные. Затопление производственных уровней, находящихся ниже машинного зала, вызвало короткое замыкание в системах управления генераторов, что привело к полному прекращению работы гидроэлектростанции. Затопленными были ремонтные мастерские, в которых находились люди. Под водой оказалась и территория, прилегающая к электростанции. Затопления населенных пунктов удалось избежать. На состоянии плотины СШГЭС авария не отразилась, но в акваторию реки Енисей вылилось более 40 тонн машинного масла. Образовавшееся масляное пятно распространилось от плотины ГЭС вниз по течению Енисея на пять километров, что привело к массовому мору форели в двух рыбоводческих хозяйствах. В результате аварии на непродолжительное время были полностью или частично отключены от энергоснабжения ряд промышленных предприятий: Саянский алюминиевый завод, Хакасский алюминиевый завод, Красноярский алюминиевый завод, Кузнецкий ферросплавный завод, Новокузнецкий алюминиевый завод, ряд угольных шахт и разрезов. Было нарушено энергоснабжение, в том числе социальных объектов и населения, в Алтайском крае, Республике Хакасия, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.В 09.20 (05.20 мск) силами персонала станции и подрядных организаций были закрыты аварийно-ремонтные затворы гидроагрегатов и прекращено поступление воды в машинный зал. В 11.40 (06.40 мск) были открыты затворы водосливной плотины и восстановлен баланс расхода через гидроузел. До начала открытия затворов водосливной плотины регулирование санитарного попуска по реке Енисей осуществлялось Майнской ГЭС.В результате проведенных поисково-спасательных работ было спасено 14 человек. К 23 августа было найдено 69 тел погибших. Тело последнего, 75-го, погибшего было обнаружено 23 сентября 2009 года. В поисково-спасательных работах было задействовано до 2,7 тысячи человек (в том числе около двух тысяч человек непосредственно на ГЭС), более 200 единиц техники, в том числе 11 воздушных судов и 15 плавсредств.В ходе работ было разобрано свыше пяти тысяч кубометров завалов, откачано более 277 тысяч кубических метров воды. Установлено 9683 метра боновых заграждений, собрано 324,2 тонны маслосодержащей эмульсии.Ликвидация последствий аварии потребовала широкого применения робототехнических средств, подводных телеуправляемых агрегатов, гидролокаторов.Электроснабжение Хакасии было полностью восстановлено 18 августа. Дополнительные мощности пошли с Абаканской ТЭЦ, а также из других территорий, в частности, с Назаровской ГРЭС и Березовской ГРЭС. В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС 19 августа в Хакасии было объявлено Днем траура. 24 августа компания "РусГидро" представила в Минэнерго план ликвидации последствий аварии и восстановления Саяно-Шушенской ГЭС и объявила 25 августа Днем траура во всех филиалах компании.В ноябре 2009 года были завершены работы по созданию теплового контура машинного зала, что позволило продолжить работы по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС. В 2010 году после восстановительного ремонта пущены в эксплуатацию четыре наименее пострадавших гидроагрегата станции (№ 3, 4, 5, 6). В декабре 2011 года на Саяно-Шушенской ГЭС начал эксплуатироваться первый новый гидроагрегат (№ 1). В 2012 году на станции были введены в эксплуатацию три новых гидроагрегата (№ 7, 8, 9) и выведены два старых (№ 5, 6) на реконструкцию для замены основных узлов (турбины, генератора и вспомогательного оборудования). В 2013 году были введены в промышленную эксплуатацию два реконструированных агрегата (№ 5, 6) и один новый (№10), а также выведены на реконструкцию два последних старых гидроагрегата (№ 3, 4), их ввели в эксплуатацию в 2014 году. 12 ноября 2014 года состоялся торжественный пуск наиболее пострадавшего при аварии гидроагрегата № 2. Он ознаменовал собой завершение работ по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС.Саяно-Шушенская ГЭС была полностью оснащена новым и современным оборудованием, обладающим улучшенными рабочими характеристиками и соответствующим всем требованиям надежности и безопасности. Срок службы новых агрегатов увеличен до 40 лет, при этом максимальный коэффициент полезного действия гидротурбины составляет 96,6%.К 2017 году на Саяно-Шушенской ГЭС были завершены работы по групповому регулятору активной и реактивной мощности, автоматизированной системе управления технологическим процессами, автоматической системе пожаротушения, системе контроля за перемещением персонала, противопожарной защите металлоконструкций здания ГЭС и т.п.В 2020 году на плотину станции было нанесено слово "Россия", которое стало самой большой в мире надписью с названием страны и самой большой в нашей стране надписью на техническом сооружении. Надпись, размером 570 метров в длину и 52 метра в высоту, выполнена в цветах российского триколора. В сентябре 2021 года станция стала одной из первых ГЭС в России, открывших свои двери для туристов. По факту аварии на Саяно-Шушенская ГЭС следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Хакасия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил охраны труда). В октябре 2009 года дело было передано в Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ. Расследование показало, что при увеличении амплитуды вибрации турбинного подшипника произошло разрушение крепления крышки турбины, что привело к ее отрыву. Непосредственной причиной аварии стало усталостное разрушение шпилек крепления крышки гидроагрегата. В июне 2013 года Главным следственным управлением Следственного комитета РФ было завершено расследование уголовного дела об аварии. К уголовной ответственности по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса РФ за нарушение правил безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта были привлечены семь руководителей и инженерно-технических работников гидроэлектростанции. Уголовное дело было направлено в Саяногорский городской суд Республики Хакасия для рассмотрения по существу.В суде было установлено, что фигуранты дела, являясь ответственными за безопасную эксплуатацию гидротехнического оборудования станции, в течение длительного времени допускали работу гидроагрегата №2 в неудовлетворительном вибрационном состоянии. Сотрудники Саяно-Шушенской ГЭС бездействовали и не принимали никаких мер по устранению технической неисправности, в том числе и в ходе планового ремонта, проведенного в январе-марте 2009 года.24 декабря 2014 года Саяногорский городской суд Республики Хакасия вынес приговор по уголовному делу по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего.Приговором суда занимавшему должность директора Саяно-Шушенской ГЭС Николаю Неволько и бывшему главному инженеру станции Андрею Митрофанову было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима каждому. Заместители бывшего директора Евгений Шерварли и Геннадий Никитенко получили по пять лет шесть месяцев и пять лет девять месяцев лишения свободы соответственно. Работников службы мониторинга оборудования ГЭС Александра Матвиенко и Александра Клюкача суд приговорил к одинаковому сроку в 4,5 года лишения свободы условно. Еще один работник Владимир Белобородов решением суда так же был осужден на 4,5 года, но освобожден по амнистии.В мае 2015 года Верховный суд Хакасии вынес апелляционное постановление на приговор, изменив его в части наказания Матвиенко и Клюкачу. Их освободили по амнистии к 70-летию Победы. В остальном жалоба на приговор была оставлена без удовлетворения. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, саяно-шушенская гэс, республика хакасия, русгидро