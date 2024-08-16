https://ria.ru/20240816/rets-1966638232.html
РЭЦ объявил лауреатов премии "Экспортер года" в УФО
РЭЦ объявил лауреатов премии "Экспортер года" в УФО - РИА Новости, 16.08.2024
РЭЦ объявил лауреатов премии "Экспортер года" в УФО
Единая окружная конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:42
2024-08-16T16:42
2024-08-16T16:42
экономика
россия
челябинская область
свердловская область
владимир ильичев
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, определила победителей в Уральском федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Уральские предприятия экспортируют свои товары в более чем 120 стран мира. Среди лидеров стран-импортеров: Казахстан, Китай, Белоруссия, Узбекистан и Турция. В указанные страны объем экспорта продукции машиностроения вырос на 38% по сравнению с 2021 годом. Ведущие позиции в несырьевом неэнергетическом экспорте Уральского федерального округа занимают: металлургия и драгметаллы, химическая промышленность и машиностроение. Так, например, УФО в 2023 году занял порядка 18% от общего объема экспорта черной и цветной металлургии Российской Федерации. Также Уральский федеральный округ вернулся на прежние позиции и на протяжении уже трех лет занимает третье место среди федеральных округов по экспорту продукции химической промышленности. Это свидетельствует о высокой конкурентоспособности наших предприятий. Именно такие предприятия - победители премии "Экспортер года" в Уральском федеральном округе", - отметил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов."Урал - это не только историческая кузница России, но и современный центр промышленного экспорта, который демонстрирует впечатляющие результаты и подчеркивает свою значимость в экономике страны. Здесь сосредоточены ведущие металлургические предприятия и промышленные компании, чья продукция пользуется высоким спросом на международном рынке. Премия "Экспортер года" - это не просто признание достижений, но и мощный стимул для дальнейшего развития. Она вдохновляет отечественных производителей на новые свершения и подтверждает, что качественная продукция и инновационные подходы открывают двери на мировой рынок. Экспортная деятельность приносит компаниям значительные преимущества как за рубежом, так и на внутреннем рынке. Опыт работы с международными партнерами интегрируется в бизнес-процессы, что позволяет компаниям превосходить отечественных конкурентов и укреплять свои позиции", - уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Уральский федеральный округ обладает значительным потенциалом для экспорта, особенно в области металлургии и драгметаллов. Несмотря на доминирование сырьевых товаров, наблюдается развитие несырьевого экспорта, особенно в сфере химии и машиностроения. Географически экспорт УФО ориентирован на страны Азии и СНГ. В последние годы регионы округа активно развивают АПК. Уверен, впереди округ ожидают экспортные достижения и в этой области", - отметил замминистра экономического развития России Владимир Ильичев.Награждение победителей и призеров окружного этапа конкурса "Экспортер года" в Уральском федеральном округе пройдет в Ханты-Мансийске в сентябре."Югра - экспортно ориентированный регион с широкой географией поставок. Мы первыми в России в 2024 году досрочно внедрили Региональный экспортный стандарт, инструменты которого позволяют создать благоприятные условия для развития компаний, которые имеют экспортные амбиции. Звание "Экспортер года" подтверждает конкурентоспособность продукции местных предприятий, а истории лучших экспортеров, уверен, станут вдохновением для других производителей, задумывающихся о выходе за рубеж", - заявил врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук.По итогам заседания экспертной комиссии в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" (крупный бизнес) первое место присудили ООО "Уральская металлообрабатывающая компания" из Челябинской области, которое экспортирует металлопродукцию. Второе место у "Института реакторных материалов" из Свердловской области, которое экспортирует нитрат (131Cs) в виде обезвоженной водорастворимой соли. Третье месте у АО "Югорский лесопромышленный холдинг" из Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, которое экспортирует пиломатериалы.Победителем в этой же номинации у малого и среднего бизнеса стало ООО "Марлин ойл тулз" из Югры, которое экспортирует скважинный инструмент для гибкой насосно-компрессорной трубы. Второе - ОАО "Заурал-Лес" из Курганской области, которое экспортирует пиломатериалы из сосны. Третье место у ЗАО "Делсот", Челябинская область, оно экспортирует электронагревательное оборудование.Победителем в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" у крупного бизнеса получило OOO "Алмаз - Нефтесервис" из Югры, которое экспортирует изолированные провода, кабели и волоконно-оптические кабели.У МСП первое место в этой номинации получило ООО "Равани-Рус", Челябинская область. Оно экспортирует трубопроводную арматуру, оборудование и комплектующие. Второе место также у представителей Челябинской области - ООО "Бур-Инструмент Экспорт", которое экспортирует буровые машины и установки, буровой инструмент и спецтехнику. Третье месте у ЗАО "Тюменьмашзавод" из Тюменской области, которое экспортирует автозапчасти, сцепления в сборе и его части.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" в крупном бизнесе заняло АО "Шадринский комбинат хлебопродуктов" из Курганской области, которое экспортирует ячмень, горох и семена льна. Второе место у ООО "Сигма" из Челябинской области, которое экспортирует подсолнечное масло. Третьим стало АО "Аминосиб" из Тюменской области, которое экспортирует продукты глубокой переработки пшеницы – этиловый спирт и глютен.У малого и среднего бизнеса в этой номинации первые два места у представителей Свердловской области: ООО "Вега" с экспортом рапсового и подсолнечного масла и ООО "А1 Агро Групп" также с экспортом рапсового масла. Третье место у ООО "Фортуна" из Челябинской области, которое экспортирует спреды, маргарин, заменители молока и сливок.Экспортером года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) у крупного бизнеса стал "Жировой комбинат" из Свердловской области, который экспортирует спреды, кетчуп, горчицу, майонезы и сырные продукты. На втором месте - также свердловский ООО "Хладокомбинат №3", которой экспортирует мороженое.У малого бизнеса в этой номинации победило ООО "Ура кондитеры" из Челябинской области, которое экспортирует печенье, конфеты и мармелад. Второе место досталось представителям этого же региона - ООО "Уральский лидер плюс", которое экспортирует арахис с ароматом копчения и другими вкусами. Третье место у ООО ПК "Слада" из Тюменской области, оно экспортирует кондитерские изделия.Победителем в номинации "Экспортер года в сфере услуг" у крупного бизнеса стало БУ "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" из ХМАО, экспортирующее медицинские услуги.В сфере МСП победа этой номинации досталась ЗАО "Квант" из Свердловской области, которое поставляет радиоизотопную продукцию, радиационную и радиационно-защитную технику.Трейдером года у малого и среднего бизнеса стало ООО "Гранекс" из Челябинской области, которое экспортирует пшеницу, кукурузу и ячмень. Второе место у ООО "ФинЭкспортУрал" из Свердловской области, которое экспортирует оборудование, одежду, мебель, инструменты, металлопрокат и другие товары. Третье место досталось ООО "ЛК Хольц" из Югры, которое экспортирует пиломатериалы, погонажные изделия из сосны и технологическую щепу.В номинации "Новая география" у крупного бизнеса первое место выиграло АО "Шадринский комбинат хлебопродуктов", второе место поделили ООО "Уральская металлообрабатывающая компания" и АО "Аминосиб". На третьем - АО "ПГ "Метран" из Челябинской области, которое экспортирует датчики давления, преобразователи расхода и датчики температуры.Прорывом года у МСП стало ООО "Равани-Рус". Второе место у ЗАО "Тюменьмашзавод", на третьем - ЗАО "Квант".Победительницей в номинации "Лучшая женщина-экспортер" в крупном бизнесе стала Урванцева Ирина Александровна, главный врач БУ "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии".Первое место в этой же номинации у малого бизнеса завоевала Крапивина Полина Олеговна, директор ООО "КМ" из Челябинской области. Компания экспортирует запасные части и автоаксессуары для автомобилей "Урал". Второе место у Истоминой Екатерины Сергеевны - генерального директора ООО "Окейч" из Тюменской области. Предприятие экспортирует кукурузные палочки с сахарной пудрой, сухарики и чипсы. На третьем месте - Эстрина Ирина Евгеньевна, директор ООО "Спайс" из Челябинской области. Компания экспортирует сухие концентраты для приготовления супов и киселей, приправы и цикорий.Лучшим молодым предпринимателем-экспортером в МСП стал Литвяков Иван Сергеевич, директор ООО "Равани-Рус". Второе место у директора ООО "КМ" Крапивиной Полины Олеговны.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.
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https://ria.ru/20240815/eksportery-1966420767.html
https://ria.ru/20240815/rets-1966358976.html
https://ria.ru/20240812/pobediteli-1965774557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, челябинская область, свердловская область, владимир ильичев, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Челябинская область, Свердловская область, Владимир Ильичев, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, определила победителей в Уральском федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
"Уральские предприятия экспортируют свои товары в более чем 120 стран мира. Среди лидеров стран-импортеров: Казахстан
, Китай
, Белоруссия
, Узбекистан
и Турция
. В указанные страны объем экспорта продукции машиностроения вырос на 38% по сравнению с 2021 годом. Ведущие позиции в несырьевом неэнергетическом экспорте Уральского федерального округа занимают: металлургия и драгметаллы, химическая промышленность и машиностроение. Так, например, УФО в 2023 году занял порядка 18% от общего объема экспорта черной и цветной металлургии Российской Федерации. Также Уральский федеральный округ вернулся на прежние позиции и на протяжении уже трех лет занимает третье место среди федеральных округов по экспорту продукции химической промышленности. Это свидетельствует о высокой конкурентоспособности наших предприятий. Именно такие предприятия - победители премии "Экспортер года" в Уральском федеральном округе", - отметил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов.
"Урал - это не только историческая кузница России, но и современный центр промышленного экспорта, который демонстрирует впечатляющие результаты и подчеркивает свою значимость в экономике страны. Здесь сосредоточены ведущие металлургические предприятия и промышленные компании, чья продукция пользуется высоким спросом на международном рынке. Премия "Экспортер года" - это не просто признание достижений, но и мощный стимул для дальнейшего развития. Она вдохновляет отечественных производителей на новые свершения и подтверждает, что качественная продукция и инновационные подходы открывают двери на мировой рынок. Экспортная деятельность приносит компаниям значительные преимущества как за рубежом, так и на внутреннем рынке. Опыт работы с международными партнерами интегрируется в бизнес-процессы, что позволяет компаниям превосходить отечественных конкурентов и укреплять свои позиции", - уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
"Уральский федеральный округ обладает значительным потенциалом для экспорта, особенно в области металлургии и драгметаллов. Несмотря на доминирование сырьевых товаров, наблюдается развитие несырьевого экспорта, особенно в сфере химии и машиностроения. Географически экспорт УФО ориентирован на страны Азии
и СНГ
. В последние годы регионы округа активно развивают АПК. Уверен, впереди округ ожидают экспортные достижения и в этой области", - отметил замминистра экономического развития России Владимир Ильичев
.
Награждение победителей и призеров окружного этапа конкурса "Экспортер года" в Уральском федеральном округе пройдет в Ханты-Мансийске в сентябре.
"Югра - экспортно ориентированный регион с широкой географией поставок. Мы первыми в России в 2024 году досрочно внедрили Региональный экспортный стандарт, инструменты которого позволяют создать благоприятные условия для развития компаний, которые имеют экспортные амбиции. Звание "Экспортер года" подтверждает конкурентоспособность продукции местных предприятий, а истории лучших экспортеров, уверен, станут вдохновением для других производителей, задумывающихся о выходе за рубеж", - заявил врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
.
По итогам заседания экспертной комиссии в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" (крупный бизнес) первое место присудили ООО "Уральская металлообрабатывающая компания" из Челябинской области
, которое экспортирует металлопродукцию. Второе место у "Института реакторных материалов" из Свердловской области
, которое экспортирует нитрат (131Cs) в виде обезвоженной водорастворимой соли. Третье месте у АО "Югорский лесопромышленный холдинг" из Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, которое экспортирует пиломатериалы.
Победителем в этой же номинации у малого и среднего бизнеса стало ООО "Марлин ойл тулз" из Югры, которое экспортирует скважинный инструмент для гибкой насосно-компрессорной трубы. Второе - ОАО "Заурал-Лес" из Курганской области
, которое экспортирует пиломатериалы из сосны. Третье место у ЗАО "Делсот", Челябинская область, оно экспортирует электронагревательное оборудование.
Победителем в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" у крупного бизнеса получило OOO "Алмаз - Нефтесервис" из Югры, которое экспортирует изолированные провода, кабели и волоконно-оптические кабели.
У МСП первое место в этой номинации получило ООО "Равани-Рус", Челябинская область. Оно экспортирует трубопроводную арматуру, оборудование и комплектующие. Второе место также у представителей Челябинской области - ООО "Бур-Инструмент Экспорт", которое экспортирует буровые машины и установки, буровой инструмент и спецтехнику. Третье месте у ЗАО "Тюменьмашзавод" из Тюменской области
, которое экспортирует автозапчасти, сцепления в сборе и его части.
Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" в крупном бизнесе заняло АО "Шадринский комбинат хлебопродуктов" из Курганской области, которое экспортирует ячмень, горох и семена льна. Второе место у ООО "Сигма" из Челябинской области, которое экспортирует подсолнечное масло. Третьим стало АО "Аминосиб" из Тюменской области, которое экспортирует продукты глубокой переработки пшеницы – этиловый спирт и глютен.
У малого и среднего бизнеса в этой номинации первые два места у представителей Свердловской области: ООО "Вега" с экспортом рапсового и подсолнечного масла и ООО "А1 Агро Групп" также с экспортом рапсового масла. Третье место у ООО "Фортуна" из Челябинской области, которое экспортирует спреды, маргарин, заменители молока и сливок.
Экспортером года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) у крупного бизнеса стал "Жировой комбинат" из Свердловской области, который экспортирует спреды, кетчуп, горчицу, майонезы и сырные продукты. На втором месте - также свердловский ООО "Хладокомбинат №3", которой экспортирует мороженое.
У малого бизнеса в этой номинации победило ООО "Ура кондитеры" из Челябинской области, которое экспортирует печенье, конфеты и мармелад. Второе место досталось представителям этого же региона - ООО "Уральский лидер плюс", которое экспортирует арахис с ароматом копчения и другими вкусами. Третье место у ООО ПК "Слада" из Тюменской области, оно экспортирует кондитерские изделия.
Победителем в номинации "Экспортер года в сфере услуг" у крупного бизнеса стало БУ "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" из ХМАО, экспортирующее медицинские услуги.
В сфере МСП победа этой номинации досталась ЗАО "Квант" из Свердловской области, которое поставляет радиоизотопную продукцию, радиационную и радиационно-защитную технику.
Трейдером года у малого и среднего бизнеса стало ООО "Гранекс" из Челябинской области, которое экспортирует пшеницу, кукурузу и ячмень. Второе место у ООО "ФинЭкспортУрал" из Свердловской области, которое экспортирует оборудование, одежду, мебель, инструменты, металлопрокат и другие товары. Третье место досталось ООО "ЛК Хольц" из Югры, которое экспортирует пиломатериалы, погонажные изделия из сосны и технологическую щепу.
В номинации "Новая география" у крупного бизнеса первое место выиграло АО "Шадринский комбинат хлебопродуктов", второе место поделили ООО "Уральская металлообрабатывающая компания" и АО "Аминосиб". На третьем - АО "ПГ "Метран" из Челябинской области, которое экспортирует датчики давления, преобразователи расхода и датчики температуры.
Прорывом года у МСП стало ООО "Равани-Рус". Второе место у ЗАО "Тюменьмашзавод", на третьем - ЗАО "Квант".
Победительницей в номинации "Лучшая женщина-экспортер" в крупном бизнесе стала Урванцева Ирина Александровна, главный врач БУ "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии".
Первое место в этой же номинации у малого бизнеса завоевала Крапивина Полина Олеговна, директор ООО "КМ" из Челябинской области. Компания экспортирует запасные части и автоаксессуары для автомобилей "Урал". Второе место у Истоминой Екатерины Сергеевны - генерального директора ООО "Окейч" из Тюменской области. Предприятие экспортирует кукурузные палочки с сахарной пудрой, сухарики и чипсы. На третьем месте - Эстрина Ирина Евгеньевна, директор ООО "Спайс" из Челябинской области. Компания экспортирует сухие концентраты для приготовления супов и киселей, приправы и цикорий.
Лучшим молодым предпринимателем-экспортером в МСП стал Литвяков Иван Сергеевич, директор ООО "Равани-Рус". Второе место у директора ООО "КМ" Крапивиной Полины Олеговны.
Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.
Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга
России, Минэкономразвития
России, Минсельхоза
России.