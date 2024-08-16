https://ria.ru/20240816/rets-1966638232.html

РЭЦ объявил лауреатов премии "Экспортер года" в УФО

РЭЦ объявил лауреатов премии "Экспортер года" в УФО - РИА Новости, 16.08.2024

РЭЦ объявил лауреатов премии "Экспортер года" в УФО

Единая окружная конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:42

2024-08-16T16:42

2024-08-16T16:42

экономика

россия

челябинская область

свердловская область

владимир ильичев

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, определила победителей в Уральском федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Уральские предприятия экспортируют свои товары в более чем 120 стран мира. Среди лидеров стран-импортеров: Казахстан, Китай, Белоруссия, Узбекистан и Турция. В указанные страны объем экспорта продукции машиностроения вырос на 38% по сравнению с 2021 годом. Ведущие позиции в несырьевом неэнергетическом экспорте Уральского федерального округа занимают: металлургия и драгметаллы, химическая промышленность и машиностроение. Так, например, УФО в 2023 году занял порядка 18% от общего объема экспорта черной и цветной металлургии Российской Федерации. Также Уральский федеральный округ вернулся на прежние позиции и на протяжении уже трех лет занимает третье место среди федеральных округов по экспорту продукции химической промышленности. Это свидетельствует о высокой конкурентоспособности наших предприятий. Именно такие предприятия - победители премии "Экспортер года" в Уральском федеральном округе", - отметил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов."Урал - это не только историческая кузница России, но и современный центр промышленного экспорта, который демонстрирует впечатляющие результаты и подчеркивает свою значимость в экономике страны. Здесь сосредоточены ведущие металлургические предприятия и промышленные компании, чья продукция пользуется высоким спросом на международном рынке. Премия "Экспортер года" - это не просто признание достижений, но и мощный стимул для дальнейшего развития. Она вдохновляет отечественных производителей на новые свершения и подтверждает, что качественная продукция и инновационные подходы открывают двери на мировой рынок. Экспортная деятельность приносит компаниям значительные преимущества как за рубежом, так и на внутреннем рынке. Опыт работы с международными партнерами интегрируется в бизнес-процессы, что позволяет компаниям превосходить отечественных конкурентов и укреплять свои позиции", - уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Уральский федеральный округ обладает значительным потенциалом для экспорта, особенно в области металлургии и драгметаллов. Несмотря на доминирование сырьевых товаров, наблюдается развитие несырьевого экспорта, особенно в сфере химии и машиностроения. Географически экспорт УФО ориентирован на страны Азии и СНГ. В последние годы регионы округа активно развивают АПК. Уверен, впереди округ ожидают экспортные достижения и в этой области", - отметил замминистра экономического развития России Владимир Ильичев.Награждение победителей и призеров окружного этапа конкурса "Экспортер года" в Уральском федеральном округе пройдет в Ханты-Мансийске в сентябре."Югра - экспортно ориентированный регион с широкой географией поставок. Мы первыми в России в 2024 году досрочно внедрили Региональный экспортный стандарт, инструменты которого позволяют создать благоприятные условия для развития компаний, которые имеют экспортные амбиции. Звание "Экспортер года" подтверждает конкурентоспособность продукции местных предприятий, а истории лучших экспортеров, уверен, станут вдохновением для других производителей, задумывающихся о выходе за рубеж", - заявил врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук.По итогам заседания экспертной комиссии в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" (крупный бизнес) первое место присудили ООО "Уральская металлообрабатывающая компания" из Челябинской области, которое экспортирует металлопродукцию. Второе место у "Института реакторных материалов" из Свердловской области, которое экспортирует нитрат (131Cs) в виде обезвоженной водорастворимой соли. Третье месте у АО "Югорский лесопромышленный холдинг" из Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, которое экспортирует пиломатериалы.Победителем в этой же номинации у малого и среднего бизнеса стало ООО "Марлин ойл тулз" из Югры, которое экспортирует скважинный инструмент для гибкой насосно-компрессорной трубы. Второе - ОАО "Заурал-Лес" из Курганской области, которое экспортирует пиломатериалы из сосны. Третье место у ЗАО "Делсот", Челябинская область, оно экспортирует электронагревательное оборудование.Победителем в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" у крупного бизнеса получило OOO "Алмаз - Нефтесервис" из Югры, которое экспортирует изолированные провода, кабели и волоконно-оптические кабели.У МСП первое место в этой номинации получило ООО "Равани-Рус", Челябинская область. Оно экспортирует трубопроводную арматуру, оборудование и комплектующие. Второе место также у представителей Челябинской области - ООО "Бур-Инструмент Экспорт", которое экспортирует буровые машины и установки, буровой инструмент и спецтехнику. Третье месте у ЗАО "Тюменьмашзавод" из Тюменской области, которое экспортирует автозапчасти, сцепления в сборе и его части.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" в крупном бизнесе заняло АО "Шадринский комбинат хлебопродуктов" из Курганской области, которое экспортирует ячмень, горох и семена льна. Второе место у ООО "Сигма" из Челябинской области, которое экспортирует подсолнечное масло. Третьим стало АО "Аминосиб" из Тюменской области, которое экспортирует продукты глубокой переработки пшеницы – этиловый спирт и глютен.У малого и среднего бизнеса в этой номинации первые два места у представителей Свердловской области: ООО "Вега" с экспортом рапсового и подсолнечного масла и ООО "А1 Агро Групп" также с экспортом рапсового масла. Третье место у ООО "Фортуна" из Челябинской области, которое экспортирует спреды, маргарин, заменители молока и сливок.Экспортером года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) у крупного бизнеса стал "Жировой комбинат" из Свердловской области, который экспортирует спреды, кетчуп, горчицу, майонезы и сырные продукты. На втором месте - также свердловский ООО "Хладокомбинат №3", которой экспортирует мороженое.У малого бизнеса в этой номинации победило ООО "Ура кондитеры" из Челябинской области, которое экспортирует печенье, конфеты и мармелад. Второе место досталось представителям этого же региона - ООО "Уральский лидер плюс", которое экспортирует арахис с ароматом копчения и другими вкусами. Третье место у ООО ПК "Слада" из Тюменской области, оно экспортирует кондитерские изделия.Победителем в номинации "Экспортер года в сфере услуг" у крупного бизнеса стало БУ "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" из ХМАО, экспортирующее медицинские услуги.В сфере МСП победа этой номинации досталась ЗАО "Квант" из Свердловской области, которое поставляет радиоизотопную продукцию, радиационную и радиационно-защитную технику.Трейдером года у малого и среднего бизнеса стало ООО "Гранекс" из Челябинской области, которое экспортирует пшеницу, кукурузу и ячмень. Второе место у ООО "ФинЭкспортУрал" из Свердловской области, которое экспортирует оборудование, одежду, мебель, инструменты, металлопрокат и другие товары. Третье место досталось ООО "ЛК Хольц" из Югры, которое экспортирует пиломатериалы, погонажные изделия из сосны и технологическую щепу.В номинации "Новая география" у крупного бизнеса первое место выиграло АО "Шадринский комбинат хлебопродуктов", второе место поделили ООО "Уральская металлообрабатывающая компания" и АО "Аминосиб". На третьем - АО "ПГ "Метран" из Челябинской области, которое экспортирует датчики давления, преобразователи расхода и датчики температуры.Прорывом года у МСП стало ООО "Равани-Рус". Второе место у ЗАО "Тюменьмашзавод", на третьем - ЗАО "Квант".Победительницей в номинации "Лучшая женщина-экспортер" в крупном бизнесе стала Урванцева Ирина Александровна, главный врач БУ "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии".Первое место в этой же номинации у малого бизнеса завоевала Крапивина Полина Олеговна, директор ООО "КМ" из Челябинской области. Компания экспортирует запасные части и автоаксессуары для автомобилей "Урал". Второе место у Истоминой Екатерины Сергеевны - генерального директора ООО "Окейч" из Тюменской области. Предприятие экспортирует кукурузные палочки с сахарной пудрой, сухарики и чипсы. На третьем месте - Эстрина Ирина Евгеньевна, директор ООО "Спайс" из Челябинской области. Компания экспортирует сухие концентраты для приготовления супов и киселей, приправы и цикорий.Лучшим молодым предпринимателем-экспортером в МСП стал Литвяков Иван Сергеевич, директор ООО "Равани-Рус". Второе место у директора ООО "КМ" Крапивиной Полины Олеговны.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

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https://ria.ru/20240812/pobediteli-1965774557.html

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Артем Смирнов

экономика, россия, челябинская область, свердловская область, владимир ильичев, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)