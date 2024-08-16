https://ria.ru/20240816/rets-1966580130.html

РЭЦ помогла производителю полимерных труб раскрыть экспортный потенциал

РЭЦ помогла производителю полимерных труб раскрыть экспортный потенциал - РИА Новости, 16.08.2024

РЭЦ помогла производителю полимерных труб раскрыть экспортный потенциал

Российский производитель современных полимерных трубопроводных систем из Владимира активно наращивает присутствие на зарубежных рынках при поддержке Российского РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:18

2024-08-16T13:18

2024-08-16T13:18

экономика

россия

узбекистан

казахстан

киргизия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский производитель современных полимерных трубопроводных систем из Владимира активно наращивает присутствие на зарубежных рынках при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), рассказали в РЭЦ.Владимирская компания специализируется на выпуске труб из полимерных материалов, таких как полипропилен, полиэтилен низкого давления и сшитый полиэтилен. Продукция компании предназначена для питьевого и холодного водоснабжения, отопительных систем, внутренней и наружной канализации."Несмотря на жесткую конкуренцию, продукция компании востребована в странах ближнего зарубежья. Высокое качество продукции, использование финансовых и нефинансовых мер поддержки Группы РЭЦ позволяет компании выйти на новые рынки сбыта в странах дальнего зарубежья", - рассказал руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Денис Бадекин.Компания экспортирует свою продукцию в страны ближнего зарубежья, включая Белорусию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Армению, Грузию и другие. Ежегодный объем производства превышает 10 тысяч тонн готовой продукции. Важную роль в развитии экспортного направления играет сотрудничество с РЭЦ.Компания пользуется страховыми решениями Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). В частности, компания неоднократно получала страховое покрытие при поставках продукции в Армению, Белорусию, Грузию, Узбекистан, Киргизию и Казахстан в рамках страхования краткосрочной дебиторской задолженности.Также активно компания для своего продвижения на внешних рынках использует возможности, которые предоставляет государственная цифровая платформа "Мой экспорт". Так, с помощью сервисов экосистемы были оформлены заявки на компенсацию части затрат по доставке продукции и сертификацию продукции за рубежом."Экспорт является одним из ключевых направлений развития для нашей компании. Тесное сотрудничество с РЭЦ, использование услуг этого института поддержки и следование рекомендациям специалистов открывают перед нами новые возможности по выходу на перспективные рынки и укреплению присутствия в странах, где мы уже представлены", - отметил директор по экспорту Дмитрий Гановичев.Также при поддержке РЭЦ компания участвует в крупных международных выставках, которые позволяют укрепить деловые связи и расширить присутствия на зарубежных рынках. Так, в прошлом году удалось получить компенсацию по итогам участия в международной выставке Aquatherm Tashkent-2022 в Узбекистане. Результатом посещения мероприятия стало заключение договоров и выстраивание партнерских отношений с иностранными компаниями.

https://ria.ru/20240815/eksportery-1966420767.html

https://ria.ru/20240815/eksportery-1966413974.html

https://ria.ru/20240815/rets-1966358976.html

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киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, узбекистан, казахстан, киргизия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)