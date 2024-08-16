https://ria.ru/20240816/mid-1966546100.html

Заявитель на визу России сможет дополнительно предоставить ряд документов

Заявитель на визу России сможет дополнительно предоставить ряд документов - РИА Новости, 16.08.2024

Заявитель на визу России сможет дополнительно предоставить ряд документов

Заявитель на визу РФ может дополнительно предоставить документы, подтверждающие соответствие заявленных целей поездки реальным намерениям, заявила РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:10

2024-08-16T11:10

2024-08-16T11:37

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Заявитель на визу РФ может дополнительно предоставить документы, подтверждающие соответствие заявленных целей поездки реальным намерениям, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.15 августа подписано постановление правительства РФ "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 года № 335" по вопросу оформления российских виз иностранным гражданам."При этом данные изменения никак не ограничивают право самого заявителя дополнительно представлять документы, подтверждающие соответствие заявленных целей поездки в Российскую Федерацию и условий пребывания на территории нашей страны его реальным намерениям, такие как, например, копии приглашений, контрактов, разрешений на работу, гарантийные письма приглашающей стороны, авиабилеты на обратный выезд, а также прочие документы, подтверждающие наличие средств для пребывания на территории Российской Федерации и последующего выезда из Российской Федерации", - пояснила она."Важно отметить, что в таком случае эти подтверждения подлежат обязательному рассмотрению консульским сотрудником и должны быть приобщены к комплекту визовых документов иностранца", - добавила Захарова.По ее словам, "вышеупомянутые меры направлены как на защиту интересов самого соискателя российской визы и оптимизацию процесса проверки подлинности полученных сведений о цели его поездки в Российскую Федерацию, так и на противодействие незаконной миграции и недопущение использования территории Российской Федерации для нелегального проникновения в соседние страны".

https://ria.ru/20240621/mid-1954421859.html

россия

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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)