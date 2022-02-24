https://ria.ru/20220224/psikhika-1774797897.html

Перфекционизм или болезнь: что такое обсессивно-компульсивное расстройство

Обсессивно-компульсивное расстройство личности: симптомы, признаки, лечение ОКР

Перфекционизм или болезнь: что такое обсессивно-компульсивное расстройство

Навязчивые мысли, тревожность и компульсивные действия, помогающие от нее избавиться, – все это может быть симптомами психической болезни, которая называется... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:15

2022-02-24T17:15

2022-02-24T17:15

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здоровье

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Навязчивые мысли, тревожность и компульсивные действия, помогающие от нее избавиться, – все это может быть симптомами психической болезни, которая называется обсессивно-компульсивное расстройство личности. О признаках ОКР, стадиях его развития и методах лечения – в материале РИА Новости.Обсессивно-компульсивное расстройствоОбсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) – это психическое заболевание, характеризующееся наличием обсессий (навязчивых мыслей) и компульсивных действий (осознанных повторяющихся поступков, приобретающих характер защитных ритуалов).У взрослыхПричинами появления и развития ОКР во взрослом возрасте могут быть как методы воспитания в детстве, так и различные заболевания головного мозга и травмы головы. Это психическое расстройство характеризуется навязчивыми мыслями (обсессиями) и действиями. Мысли проявляются в виде образов, побуждений и идей. Зачастую они приносят дискомфорт и человек старается им сопротивляться, хоть это и не дает результата. Сам же пациент не может определить непроизвольность этих мыслей. Навязчивые действия характеризуются проявлением стереотипных манер, которые человек постоянно повторяет (закрыл дверь – дернул ручку ровно пять раз и т.д.). Они не направлены на решение полезных задач и к тому же не приносят удовлетворения. Эти действия совершаются для предотвращения плохих событий, которые, как кажется больному, скоро произойдут. Все это сопровождается постоянной тревожностью.У детейВозникновение ОКР в детском возрасте обусловлено сразу несколькими факторами: воспитанием, генетической предрасположенностью и возможными травмами, заболеваниями. Ребенок может повторять одни и те же мысли, поведенческие ритуалы, которые, как правило, каждый раз соблюдаются в строгом порядке. Зачастую малыши охотно делятся ими с родителями, поэтому важно это замечать и не списывать все на детское поведение. Особенностью терапии при ОКР у детей является то, что ее зачастую назначают и родителям тоже. Их обучают, как правильно взаимодействовать с детьми при таком заболевании, показывают техники, направленные на снижение тревожности у ребенка.ПричиныОбсессивно-компульсивное расстройство проявляется и развивается, как правило, из-за комплекса различных факторов.Генетическая предрасположенностьЕсли группа генов, отвечающая за распределение гормона серотонина, подверглась мутации, то риск получить ОКР существенно возрастает. Также есть вероятность передачи заболевания по наследству – у 5–7 % заболевших родители (один или оба) также страдали эти расстройством. При диагностированных случаях ОКР в семье необходимо проходить профилактические мероприятия. Помимо этого, заболевание может передаваться через поколение и характеризуется развитием болезненных навязчивых состояний.Особенности характераЭто не основополагающая причина, но наличие определенных черт характера может свидетельствовать о предрасположенности к заболеванию:Риск заболевания возрастает, если человек постоянно возвращается к травмирующим событиям в своих мыслях и фокусируется на них.ВоспитаниеЧрезмерно строгое воспитание, высокие требования от родителей, а также же ссоры и насилие в семье, связь с религиозным культом – все это может стать причиной развития невроза навязчивых состояний.Стрессы, резкие перемены в жизниЭтот фактор становится причиной заболевания в 1/3 случаев. Зачастую приходится на подростковый возраст, когда в жизни происходит множество серьезных психоэмоциональных и физиологических изменений.Проблемы со здоровьемСюда относятся как неврологические заболевания, инфекции и перенесенные тяжелые болезни, так и травмы. Также на возникновение расстройства влияют функционально-анатомические особенности мозга и специфика вегетативной нервной системы. Стойкая форма ОКР из-за таких причин появляется только в 1 % случаев.ПатогенезПатогенез ОКР достаточно сложен и до сих пор не изучен до конца. Существует множество теорий происхождения заболевания и на сегодняшний день самой признанной и распространенной считается нейротрансмиттерная. Ее суть заключается в том, что ОКР связано с нарушениями в коммуникации между некоторыми областями коры головного мозга и базальными ганглиями. Последние участвуют в интеграции движений, мыслей, чувств, а также задают уровень тревожности.Эти коммуникации завязаны на серотонине. Считается, что при обсессивно-компульсивном расстройстве его уровень недостаточен, что препятствует передаче импульса к следующему нейрону.ПризнакиНекоторые особенности поведения и мыслей помогают вовремя распознать болезнь, на их основе врач может поставить точный диагноз. К наиболее распространенным относятся:Все эти признаки приносят человеку ощутимый дискомфорт.СимптомыВсего выделяют две главные группы симптомов ОКР, заложенных в само название заболевания:КлассификацияСогласно международной классификации болезней (МКБ-10) ОКР имеет несколько категорий.С преобладанием навязчивых мыслейПреобладают навязчивые идеи, мысленные образы и побуждения к действию, которые являются болезненными для человека. Существует тесная связь между навязчивыми размышлениями и депрессией, поэтому диагноз ОКР ставят только в том случае, когда такие мысли появляются и сохраняются при отсутствии депрессивного эпизода.С преобладанием компульсивных действийПомимо навязчивого мытья рук, повторных проверок закрытых дверей, выключенного утюга и плиты у человека проявляется чрезмерное стремление к опрятности и аккуратности. Все ритуальные действия, которые он совершает, являются символической попыткой предотвратить мнимую опасность.Сочетание навязчивых мыслей и действийБольшая часть больных ОКР сочетает в себе элементы как навязчивых мыслей, так и компульсивных действий, в этом случае оба расстройства выражены в равной степени.Другие обсессивно-компульсивные расстройстваЕсли состояние больного не классифицируется ни по одной из категорий выше, его относят к неуточненному обсессивно-компульсивному расстройству.Стадии развитияРазвитие заболевания проходит несколько стадий, которые носят цикличный характер:ОсложненияОбсессивно-компульсивное расстройство ухудшает качество жизни в целом и может стать отправной точкой для развития других психических заболеваний: депрессивных и тревожных расстройств, суицидальных мыслей. В частных случаях это может быть связано с тем, что человек не способен самостоятельно справиться с навязчивыми мыслями и действиями и ищет спасение в психоактивных веществах, что только сильнее ухудшает течение ОКР.Все это в итоге снижает социальное функционирование человека, нарушают его коммуникативные функции и работоспособность.Методы самопомощиПри ОКР доказанную эффективность имеет когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Она лечит заболевание по определенному протоколу, который можно использовать в качестве самопомощи. Подробнее о действиях рассказала Евгения Петрова, психолог-консультант:1. Определение конкретных страхов. В первую очередь человеку важно описать полную картину присутствия ОКР в своей жизни. Ему надо постараться составить список того, чего он боится и записать его где-то, где будет легко с ним работать (в заметку на телефоне, на лист бумаги). Начать следует с основного страха (например, боязнь микробов), а после перечислить предсказания, на которых он основывается. Например: "Если я буду трогать поручни в метро, то заражусь смертельной болезнью и умру". Затем необходимо описать свои навязчивые действия: какие ритуалы "помогают" избавиться от опасных мыслей, какие позывы усложняют жизнь.2. Описание охранительного и избегающего поведения. По сути, навязчивые действия - это и есть избегающее поведение. Человеку с ОКР кажется, что именно оно и помогает защититься от тревоги, но на самом деле является источником проблемы и усугубляет ее. Человек уверен, что эти ритуалы помогают избежать ужасных последствий, и они закрепляются в мозге как "действенные" способы борьбы с тревогой. Он должен добавить примеры избегающего поведения в главный список страхов, который составлен согласно п.1. Далее ему необходимо отметить, что он делает, чтобы избежать нежелательных событий, и перечислить, чего избегает (например, старается не есть в кафе, потому что боится плохо помытой посуды).3. Формулировка мотивации к изменениям. Очень важно постараться посмотреть на список страхов критически и подумать, как это поведение влияет на жизнь. Понять, зачем прикладывать усилия к тому, чтобы измениться и какой станет жизнь, если симптомы ОКР и тревоги покинут человека.4. Изменение отношения к навязчивым состояниям. Чем больше человек старается подавить нежелательные мысли и состояния, тем больше он будет тревожиться по этому поводу. Волнение – естественная часть жизни, но оно не должно управлять ей. Больной должен изменять отношение к мыслям с помощью следующих техник:5. Выстраивание иерархии страхов. Теперь человек должен посмотреть на свой список страхов и оценить каждый по шкале от 1 до 10. Это позволит оценить уровень субъективного дискомфорта от каждого из страхов. Он может задать себе несколько вопросов: что лежит в основе его ОКР? Что такого существует в мире, чего он просто не можете вынести? Какая ситуация настолько его пугает, что ему нужно прибегать к навязчивым действиям, чтобы только ее избежать?6. Оценка рациональности страха. Человеку полезно разобраться с логической точки зрения, насколько на самом деле рациональны его страхи. Какова вероятность того, что то, чего он боится, действительно случится? Может, есть другая точка зрения, которая логично объясняет, что здесь бояться нечего? Важно не отказываться от нее сразу, нужно постараться разобраться, правда ли это так. Можно, например, поискать исследования на тему того или иного страха. Насколько распространены, например, инфекционные смертельные болезни в регионе, где живет человек.7. Испытание страха в воображении. Человеку нужно выбрать менее травмирующий страх из списка и попробовать очень ярко вообразить, как он делает то, чего боится. Тревога будет расти, но затем она снизится до более приемлемого уровня, когда человек привыкнет к этому образу. Можно разбить его на этапы:Необходимо повторять эти мысленные упражнения для каждого из страхов, пока они не станут менее пугающими.8. Тренировка встречи со страхом в реальной жизни. Теперь можно проверить, как то, чему человек научился в воображении, работает и в реальной жизни. Тут тоже полезно разбить страх на более мелкие этапы. Например, после того как страдающий ОКР потрогал деньги, он бежит мыть руки не сразу, а через 20 минут. А в следующий раз через 30 минут или через час. Так он сможет обучить свой мозг тому, что есть другие варианты действий, а не только тот навязчивый, к которому он привык. Результаты нужно записывать в таблицу со страхами, отслеживать как изменяется субъективный уровень дискомфорта от этой практики. Заниматься экспозиционной терапией (так называется этот метод) нужно до тех пор, пока человек не поймет, что его уже так сильно не тревожат панические мысли и состояния.9. Соблюдение долгосрочной стратегии. Большинство людей с ОКР вряд ли смогут когда-нибудь полностью избавиться от навязчивых действий и мыслей. Но это и не так важно. Важно то, чтобы их навязчивые мысли больше не мешали им жить полной и осмысленной жизнью. Главное – понять, как важно принятие: позволить мыслям и навязчивым действиям просто быть, существовать рядом и не придавать им чрезмерного значения.Когда обращаться к врачуСделать это необходимо при обнаружении самых первых признаков заболевания. После проведения психодиагностики специалист определит наличие заболевания, его степень и тяжесть, и назначит эффективное лечение для конкретного случая.ДиагностикаОдними из основополагающих диагностических методов являются глубинное клиническое интервью, сбор анамнеза и осмотр пациента. Специалист выявит основные признаки обсессивно-компульсивного расстройства и поставит ставит диагноз в соответствии с МКБ-10.Доказанных лабораторных исследований, которые были бы нацелены исключительно на выявление ОКР, на сегодняшний день нет. В качестве психодиагностического инструмента используют шкалу Йеля-Брауна, направленную на выявление навязчивых состояний. Она применяется для определения степени выраженности симптоматики вне зависимости от формы навязчивых мыслей и действий.ЛечениеПри лечении ОКР, как правило, используется сразу несколько подходов. Они будут зависеть от степени тяжести состояния и выраженности симптомов.МедикаментозноеЧаще всего заболевание лечится антидепрессивными препаратами, если диагноз был поставлен впервые, они могут использоваться в качестве монотерапии. В тяжелых ситуациях врач может дополнительно назначить препараты из другой группы. Самостоятельно назначать себе лекарства нельзя."Тотальный страх перед фармакологией и немой вопрос самому себе – "я что, больной?" приводят к затяжным нелеченым и усугубляющимся состояниям ОКР. Человек, может с помощью медитаций, религии, психологии, книг, иногда даже алкоголя вытягивать себя из глубины депрессивного статуса, но рано или поздно скатывается обратно. И с каждым разом все глубже. Между тем, современные достижения медицины и фармацевтики с каждым годом дают все новые, наиболее эффективные и безопасные средства", – отметил Олег Катостровский, психоаналитик и психотерапевт.ПсихотерапияЗачастую это основополагающий метод терапии при ОКР. На данный момент доказанную эффективность в лечении имеет когнитивно-поведенческая терапия и ее направления. Психотерапия также может быть усилением медикаментозного лечения, особенно в тяжелых случаях заболевания. Форма работы со специалистом может быть как индивидуальной, так и групповой. Психотерапия – это длительный процесс, при ОКР ее продолжительность составляет не меньше года. И даже если улучшения наступили намного раньше, прекращать лечение нельзя."Задача психолога и/или психотерапевта – объяснить и вовремя направить клиента на консультацию к психиатру для назначения адекватной фармподдержки. К ней же относятся не только антидепрессанты, но и витамины, микроэлементы, аминокислоты как необходимые метаболиты для восстановления работы нервной системы. Именно своевременная лекарственная поддержка и правильная психотерапия прошлого – залог здоровья и благополучия", – отметил Олег Катостровский.ГипнотерапияОна подразумевает введение пациента в гипноз и внушение необходимых установок. Гипнотерапия позволяет снизить дискомфорт и заместить нежелательное поведение. Вкупе с медикаментозным лечением она позволяет добиться стойких и ощутимых результатов.Дыхательная гимнастикаДыхательные практики нередко применяются при различных тревожных состояниях, особенно в момент проявления беспокойства. Они помогают расслабиться физически и отвести фокусировку с определенных мыслей. Таких практик существует много, но даже их применение должно согласовываться с лечащим врачом, так как некоторые люди с ОКР могут испытывать еще более сильную тревогу во время гимнастики.МассажМассажи не являются официально доказанной терапией для лечения ОКР. Тем не менее, они помогают расслабить мышцы шеи и плеч, которые особенно сильно напряжены в момент тревожного состояния. Также массаж помогает снизить нервную возбудимость, снять беспокойство и улучшить качество сна.Народные средстваВсе народные средства, – это не способ лечения ОКР, а всего лишь повседневная помощь и поддержка, которая не всегда может помочь в момент пика тревоги. К самым распространенным народным средствам относятся:ПрогнозЛегкая степень ОКР, как правило, лечится на амбулаторном уровне, а улучшения наступают к концу первого года лечения. Это благоприятно влияет на социализацию и работоспособность. Для тяжелых случаев нередко характерна резистентность к терапии, короткий период ремиссии и частые рецидивы. Все это приводит к сложностям в общении даже с близкими людьми, невозможности работать в коллективе и вести полноценную жизнь. В таких случаях пациента могут перевести в стационар.ПрофилактикаТак как природа появления ОКР точно не установлена, это заболевание не имеет четкой профилактики. Поэтому рекомендации условно можно поделить на две группы:

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

психиатрия, психология, здоровье, здоровье - общество