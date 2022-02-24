Перфекционизм или болезнь: что такое обсессивно-компульсивное расстройство
Обсессивно-компульсивное расстройство
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Навязчивые мысли, тревожность и компульсивные действия, помогающие от нее избавиться, – все это может быть симптомами психической болезни, которая называется обсессивно-компульсивное расстройство личности. О признаках ОКР, стадиях его развития и методах лечения – в материале РИА Новости.
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Обсессивно-компульсивное расстройство
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) – это психическое заболевание, характеризующееся наличием обсессий (навязчивых мыслей) и компульсивных действий (осознанных повторяющихся поступков, приобретающих характер защитных ритуалов).
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У взрослых
Причинами появления и развития ОКР во взрослом возрасте могут быть как методы воспитания в детстве, так и различные заболевания головного мозга и травмы головы. Это психическое расстройство характеризуется навязчивыми мыслями (обсессиями) и действиями. Мысли проявляются в виде образов, побуждений и идей. Зачастую они приносят дискомфорт и человек старается им сопротивляться, хоть это и не дает результата. Сам же пациент не может определить непроизвольность этих мыслей. Навязчивые действия характеризуются проявлением стереотипных манер, которые человек постоянно повторяет (закрыл дверь – дернул ручку ровно пять раз и т.д.). Они не направлены на решение полезных задач и к тому же не приносят удовлетворения. Эти действия совершаются для предотвращения плохих событий, которые, как кажется больному, скоро произойдут. Все это сопровождается постоянной тревожностью.
У детей
Возникновение ОКР в детском возрасте обусловлено сразу несколькими факторами: воспитанием, генетической предрасположенностью и возможными травмами, заболеваниями. Ребенок может повторять одни и те же мысли, поведенческие ритуалы, которые, как правило, каждый раз соблюдаются в строгом порядке. Зачастую малыши охотно делятся ими с родителями, поэтому важно это замечать и не списывать все на детское поведение. Особенностью терапии при ОКР у детей является то, что ее зачастую назначают и родителям тоже. Их обучают, как правильно взаимодействовать с детьми при таком заболевании, показывают техники, направленные на снижение тревожности у ребенка.
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Причины
Обсессивно-компульсивное расстройство проявляется и развивается, как правило, из-за комплекса различных факторов.
Генетическая предрасположенность
Если группа генов, отвечающая за распределение гормона серотонина, подверглась мутации, то риск получить ОКР существенно возрастает. Также есть вероятность передачи заболевания по наследству – у 5–7 % заболевших родители (один или оба) также страдали эти расстройством. При диагностированных случаях ОКР в семье необходимо проходить профилактические мероприятия. Помимо этого, заболевание может передаваться через поколение и характеризуется развитием болезненных навязчивых состояний.
Девушка на приеме у психотерапевта
Особенности характера
Это не основополагающая причина, но наличие определенных черт характера может свидетельствовать о предрасположенности к заболеванию:
- —заниженная или завышенная самооценка;
- —стремление к доминированию и гиперконтроль;
- —эгоизм;
- —склонность к самобичеванию;
- —перфекционизм;
- —мнительность и тревожность;
- —постоянные сомнения, колебания и долгие размышления, прежде чем принять решение.
Риск заболевания возрастает, если человек постоянно возвращается к травмирующим событиям в своих мыслях и фокусируется на них.
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Воспитание
Чрезмерно строгое воспитание, высокие требования от родителей, а также же ссоры и насилие в семье, связь с религиозным культом – все это может стать причиной развития невроза навязчивых состояний.
Стрессы, резкие перемены в жизни
Этот фактор становится причиной заболевания в 1/3 случаев. Зачастую приходится на подростковый возраст, когда в жизни происходит множество серьезных психоэмоциональных и физиологических изменений.
Проблемы со здоровьем
Сюда относятся как неврологические заболевания, инфекции и перенесенные тяжелые болезни, так и травмы. Также на возникновение расстройства влияют функционально-анатомические особенности мозга и специфика вегетативной нервной системы. Стойкая форма ОКР из-за таких причин появляется только в 1 % случаев.
Патогенез
Патогенез ОКР достаточно сложен и до сих пор не изучен до конца. Существует множество теорий происхождения заболевания и на сегодняшний день самой признанной и распространенной считается нейротрансмиттерная. Ее суть заключается в том, что ОКР связано с нарушениями в коммуникации между некоторыми областями коры головного мозга и базальными ганглиями. Последние участвуют в интеграции движений, мыслей, чувств, а также задают уровень тревожности.
Эти коммуникации завязаны на серотонине. Считается, что при обсессивно-компульсивном расстройстве его уровень недостаточен, что препятствует передаче импульса к следующему нейрону.
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Признаки
Некоторые особенности поведения и мыслей помогают вовремя распознать болезнь, на их основе врач может поставить точный диагноз. К наиболее распространенным относятся:
- —мизофобия. Навязчивый страх загрязнения и последующего заражения, из-за которого появляется стремление избегать прикосновений к окружающим предметам, особенно вне дома;
- —боязнь избавляться от вещей, этот процесс вызывает у человека тревогу и страх. Развивается склонность к собирательству;
- —постоянные сомнения. Например, человек постоянно переживает о том, закрыл ли он дверь, выключил ли утюг и газ. Состояние, как правило, сохраняется даже если больной все перепроверил;
- —навязчивое стремление к симметрии (например, в расположении предметов);
- —навязчивый счет и другая деятельность, связанная с цифрами (постоянное складывание цифр, повторение номеров какое-то определенное количество раз).
Все эти признаки приносят человеку ощутимый дискомфорт.
Симптомы
Всего выделяют две главные группы симптомов ОКР, заложенных в само название заболевания:
- 1Обсессивные (навязчивые) мысли. Это образы, идеи и влечения, которые появляются независимо от воли человека. Они постоянно приходят в голову заболевшего, а он им пытается сопротивляться. Бывают также навязчивые идеи, которые не закончены, имеют вид бесконечно рассматриваемых альтернатив, как правило, они связаны с неспособностью принять простое решение в повседневной жизни.
- 2Компульсивные действия. Повторяющиеся поступки, которые со временем приобретают форму ритуалов. Они выполняют защитную функцию и направлены на снятие тревожного напряжения. Многие компульсивные действия завязаны на очищении (навязчивое мытье рук) и на постоянной проверке и перепроверке с целью получить гарантию, что опасная ситуация не возникнет. Как правило, в основе такого поведения – опасность, которая ожидается самим человеком или которую он может причинить кому-то еще.
Классификация
Согласно международной классификации болезней (МКБ-10) ОКР имеет несколько категорий.
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С преобладанием навязчивых мыслей
Преобладают навязчивые идеи, мысленные образы и побуждения к действию, которые являются болезненными для человека. Существует тесная связь между навязчивыми размышлениями и депрессией, поэтому диагноз ОКР ставят только в том случае, когда такие мысли появляются и сохраняются при отсутствии депрессивного эпизода.
С преобладанием компульсивных действий
Помимо навязчивого мытья рук, повторных проверок закрытых дверей, выключенного утюга и плиты у человека проявляется чрезмерное стремление к опрятности и аккуратности. Все ритуальные действия, которые он совершает, являются символической попыткой предотвратить мнимую опасность.
Сочетание навязчивых мыслей и действий
Большая часть больных ОКР сочетает в себе элементы как навязчивых мыслей, так и компульсивных действий, в этом случае оба расстройства выражены в равной степени.
Другие обсессивно-компульсивные расстройства
Если состояние больного не классифицируется ни по одной из категорий выше, его относят к неуточненному обсессивно-компульсивному расстройству.
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Стадии развития
Развитие заболевания проходит несколько стадий, которые носят цикличный характер:
- 1Навязчивые мысли. Навязчивые мысли, идеи и образы провоцируют тревожные эмоции, в том числе беспокойство и отвращение, которые появляются вне контроля человека.
- 2Нарастание напряжения и тревожности. В какой-то момент тревога достигает своего пика. Она сопровождается предчувствием наступления угрозы, которую невозможно объяснить. Параллельно возникает и физический дискомфорт, например головная боль и учащенное сердцебиение.
- 3Навязчивые действия. Чтобы избавиться от тревоги и беспокойства, человек предпринимает различные, зачастую логически связанные с навязчивыми мыслями действия. К примеру, если заболевший боится микробов, то он начнет постоянно мыть руки (несколько десятков раз в день), при этом мытье будет сопряжено с определенными условиями: точное количество моющего средства, определенная последовательность действий и т.д. Но существуют и менее логичные ритуалы. К примеру, чтобы чего-то не произошло, человек испытывает потребность подпрыгнуть, повернуться три раза или 20 раз щелкнуть пальцами.
- 44Наступление облегчения. После проведения определенных ритуалов у человека может наступить облегчение.
- 5Ощущения стыда, чувство вины. Появляется спустя какое-то время после стадии облегчения и предшествует новому витку обсессий. После проведения не всегда логичных ритуалов, человеку начинается казаться это глупым, он испытывает чувство вины, вновь зацикливается на плохих мыслях и круг замыкается.
Осложнения
Обсессивно-компульсивное расстройство ухудшает качество жизни в целом и может стать отправной точкой для развития других психических заболеваний: депрессивных и тревожных расстройств, суицидальных мыслей. В частных случаях это может быть связано с тем, что человек не способен самостоятельно справиться с навязчивыми мыслями и действиями и ищет спасение в психоактивных веществах, что только сильнее ухудшает течение ОКР.
Все это в итоге снижает социальное функционирование человека, нарушают его коммуникативные функции и работоспособность.
Методы самопомощи
При ОКР доказанную эффективность имеет когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Она лечит заболевание по определенному протоколу, который можно использовать в качестве самопомощи. Подробнее о действиях рассказала Евгения Петрова, психолог-консультант:
"В основе ОКР лежит тревога и боязнь того, что навязчивые мысли воплотятся в реальность. Чтобы справиться с заболеванием, нужно делать прямо противоположное тому, что говорит тревога: не пытаться контролировать мысли, а прожить их и потихоньку начать делать то, что пугает больше всего. Конечно, не нужно это делать моментально, лучше идти спокойно, небольшими шагами".
1. Определение конкретных страхов. В первую очередь человеку важно описать полную картину присутствия ОКР в своей жизни. Ему надо постараться составить список того, чего он боится и записать его где-то, где будет легко с ним работать (в заметку на телефоне, на лист бумаги). Начать следует с основного страха (например, боязнь микробов), а после перечислить предсказания, на которых он основывается. Например: "Если я буду трогать поручни в метро, то заражусь смертельной болезнью и умру". Затем необходимо описать свои навязчивые действия: какие ритуалы "помогают" избавиться от опасных мыслей, какие позывы усложняют жизнь.
2. Описание охранительного и избегающего поведения. По сути, навязчивые действия - это и есть избегающее поведение. Человеку с ОКР кажется, что именно оно и помогает защититься от тревоги, но на самом деле является источником проблемы и усугубляет ее. Человек уверен, что эти ритуалы помогают избежать ужасных последствий, и они закрепляются в мозге как "действенные" способы борьбы с тревогой. Он должен добавить примеры избегающего поведения в главный список страхов, который составлен согласно п.1. Далее ему необходимо отметить, что он делает, чтобы избежать нежелательных событий, и перечислить, чего избегает (например, старается не есть в кафе, потому что боится плохо помытой посуды).
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3. Формулировка мотивации к изменениям. Очень важно постараться посмотреть на список страхов критически и подумать, как это поведение влияет на жизнь. Понять, зачем прикладывать усилия к тому, чтобы измениться и какой станет жизнь, если симптомы ОКР и тревоги покинут человека.
4. Изменение отношения к навязчивым состояниям. Чем больше человек старается подавить нежелательные мысли и состояния, тем больше он будет тревожиться по этому поводу. Волнение – естественная часть жизни, но оно не должно управлять ей. Больной должен изменять отношение к мыслям с помощью следующих техник:
- —Если он убежден, что не должен жить с плохими и навязчивыми мыслями, тогда ему надо попробовать изо всех сил следующие пять минут не думать о красных машинах. Скорее всего, чем сильнее он пытается о них не думать, тем сложнее ему будет выбросить из головы этот образ. Этот эксперимент показывает, что неэффективно пытаться подавить импульсы и мысли.
- —Надо позволить мыслям просто течь, подобно реке. Для этого можно попробовать разные техники медитации, она отлично учит именно этому.
- —Можно попробовать визуализировать образ голоса, который диктует навязчивые мысли. А что, если он выглядит как смешной низкорослый человечек в дурацкой шляпе? Вряд ли получится относиться к нему серьезно.
- —Также можно наоборот думать о навязчивых мыслях как можно больше. Пусть человек с ОКР заставляет себя прокручивать их в голове, повторять их вслух. Возможно, в начале упражнения его тревога усилится. Но довольно скоро он заметит, что ему становится скучно повторять одно и то же и мысли перестанут так сильно тревожить.
5. Выстраивание иерархии страхов. Теперь человек должен посмотреть на свой список страхов и оценить каждый по шкале от 1 до 10. Это позволит оценить уровень субъективного дискомфорта от каждого из страхов. Он может задать себе несколько вопросов: что лежит в основе его ОКР? Что такого существует в мире, чего он просто не можете вынести? Какая ситуация настолько его пугает, что ему нужно прибегать к навязчивым действиям, чтобы только ее избежать?
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6. Оценка рациональности страха. Человеку полезно разобраться с логической точки зрения, насколько на самом деле рациональны его страхи. Какова вероятность того, что то, чего он боится, действительно случится? Может, есть другая точка зрения, которая логично объясняет, что здесь бояться нечего? Важно не отказываться от нее сразу, нужно постараться разобраться, правда ли это так. Можно, например, поискать исследования на тему того или иного страха. Насколько распространены, например, инфекционные смертельные болезни в регионе, где живет человек.
7. Испытание страха в воображении. Человеку нужно выбрать менее травмирующий страх из списка и попробовать очень ярко вообразить, как он делает то, чего боится. Тревога будет расти, но затем она снизится до более приемлемого уровня, когда человек привыкнет к этому образу. Можно разбить его на этапы:
- —человек не помнит, выключил ли он утюг;
- —он вернулся домой не сразу же, как вспомнил об этом, а только вечером;
- —а в другой раз он вообще не вернулся проверять, потому что обычно он и так все выключает и ему можно доверять.
Необходимо повторять эти мысленные упражнения для каждого из страхов, пока они не станут менее пугающими.
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8. Тренировка встречи со страхом в реальной жизни. Теперь можно проверить, как то, чему человек научился в воображении, работает и в реальной жизни. Тут тоже полезно разбить страх на более мелкие этапы. Например, после того как страдающий ОКР потрогал деньги, он бежит мыть руки не сразу, а через 20 минут. А в следующий раз через 30 минут или через час. Так он сможет обучить свой мозг тому, что есть другие варианты действий, а не только тот навязчивый, к которому он привык. Результаты нужно записывать в таблицу со страхами, отслеживать как изменяется субъективный уровень дискомфорта от этой практики. Заниматься экспозиционной терапией (так называется этот метод) нужно до тех пор, пока человек не поймет, что его уже так сильно не тревожат панические мысли и состояния.
9. Соблюдение долгосрочной стратегии. Большинство людей с ОКР вряд ли смогут когда-нибудь полностью избавиться от навязчивых действий и мыслей. Но это и не так важно. Важно то, чтобы их навязчивые мысли больше не мешали им жить полной и осмысленной жизнью. Главное – понять, как важно принятие: позволить мыслям и навязчивым действиям просто быть, существовать рядом и не придавать им чрезмерного значения.
Когда обращаться к врачу
Сделать это необходимо при обнаружении самых первых признаков заболевания. После проведения психодиагностики специалист определит наличие заболевания, его степень и тяжесть, и назначит эффективное лечение для конкретного случая.
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Диагностика
Одними из основополагающих диагностических методов являются глубинное клиническое интервью, сбор анамнеза и осмотр пациента. Специалист выявит основные признаки обсессивно-компульсивного расстройства и поставит ставит диагноз в соответствии с МКБ-10.
Доказанных лабораторных исследований, которые были бы нацелены исключительно на выявление ОКР, на сегодняшний день нет. В качестве психодиагностического инструмента используют шкалу Йеля-Брауна, направленную на выявление навязчивых состояний. Она применяется для определения степени выраженности симптоматики вне зависимости от формы навязчивых мыслей и действий.
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Лечение
При лечении ОКР, как правило, используется сразу несколько подходов. Они будут зависеть от степени тяжести состояния и выраженности симптомов.
Медикаментозное
Чаще всего заболевание лечится антидепрессивными препаратами, если диагноз был поставлен впервые, они могут использоваться в качестве монотерапии. В тяжелых ситуациях врач может дополнительно назначить препараты из другой группы. Самостоятельно назначать себе лекарства нельзя.
"Тотальный страх перед фармакологией и немой вопрос самому себе – "я что, больной?" приводят к затяжным нелеченым и усугубляющимся состояниям ОКР. Человек, может с помощью медитаций, религии, психологии, книг, иногда даже алкоголя вытягивать себя из глубины депрессивного статуса, но рано или поздно скатывается обратно. И с каждым разом все глубже. Между тем, современные достижения медицины и фармацевтики с каждым годом дают все новые, наиболее эффективные и безопасные средства", – отметил Олег Катостровский, психоаналитик и психотерапевт.
Психотерапия
Зачастую это основополагающий метод терапии при ОКР. На данный момент доказанную эффективность в лечении имеет когнитивно-поведенческая терапия и ее направления. Психотерапия также может быть усилением медикаментозного лечения, особенно в тяжелых случаях заболевания. Форма работы со специалистом может быть как индивидуальной, так и групповой. Психотерапия – это длительный процесс, при ОКР ее продолжительность составляет не меньше года. И даже если улучшения наступили намного раньше, прекращать лечение нельзя.
"Задача психолога и/или психотерапевта – объяснить и вовремя направить клиента на консультацию к психиатру для назначения адекватной фармподдержки. К ней же относятся не только антидепрессанты, но и витамины, микроэлементы, аминокислоты как необходимые метаболиты для восстановления работы нервной системы. Именно своевременная лекарственная поддержка и правильная психотерапия прошлого – залог здоровья и благополучия", – отметил Олег Катостровский.
Гипнотерапия
Она подразумевает введение пациента в гипноз и внушение необходимых установок. Гипнотерапия позволяет снизить дискомфорт и заместить нежелательное поведение. Вкупе с медикаментозным лечением она позволяет добиться стойких и ощутимых результатов.
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Дыхательная гимнастика
Дыхательные практики нередко применяются при различных тревожных состояниях, особенно в момент проявления беспокойства. Они помогают расслабиться физически и отвести фокусировку с определенных мыслей. Таких практик существует много, но даже их применение должно согласовываться с лечащим врачом, так как некоторые люди с ОКР могут испытывать еще более сильную тревогу во время гимнастики.
Массаж
Массажи не являются официально доказанной терапией для лечения ОКР. Тем не менее, они помогают расслабить мышцы шеи и плеч, которые особенно сильно напряжены в момент тревожного состояния. Также массаж помогает снизить нервную возбудимость, снять беспокойство и улучшить качество сна.
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Народные средства
Все народные средства, – это не способ лечения ОКР, а всего лишь повседневная помощь и поддержка, которая не всегда может помочь в момент пика тревоги. К самым распространенным народным средствам относятся:
- —активная физическая нагрузка (в случае, если она не является частью компульсивного поведения);
- —создание благоприятной обстановки дома;
- —контрастный душ;
- —частое пребывание на свежем воздухе, особенно перед сном;
- —прием ванн с расслабляющими составами и маслами.
Прогноз
Легкая степень ОКР, как правило, лечится на амбулаторном уровне, а улучшения наступают к концу первого года лечения. Это благоприятно влияет на социализацию и работоспособность. Для тяжелых случаев нередко характерна резистентность к терапии, короткий период ремиссии и частые рецидивы. Все это приводит к сложностям в общении даже с близкими людьми, невозможности работать в коллективе и вести полноценную жизнь. В таких случаях пациента могут перевести в стационар.
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Профилактика
Так как природа появления ОКР точно не установлена, это заболевание не имеет четкой профилактики. Поэтому рекомендации условно можно поделить на две группы:
- —Первичная профилактика. Это меры, которые необходимо предпринимать для предотвращения появления и развития обсессивно-компульсивного расстройства. К ним относится разрешение и/или избегание психотравмирующих ситуаций в семье, также рекомендуется уделять особое внимание воспитанию ребенка и замечать изменение в его поведении.
- —Вторичная профилактика. Она нацелена на предотвращение повторного возникновения симптомов ОКР. К такой профилактике относятся: соблюдение указаний врача, посещение специалиста с целью профилактического осмотра, отказ от алкоголя и курения, нормализация режима дня и достаточный сон.
Опубликовано: Артем Смирнов