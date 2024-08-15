Глава раскольнической ПЦУ призвал митрополита УПЦ Онуфрия к диалогу
Глава раскольнической ПЦУ призвал митрополита УПЦ Онуфрия к диалогу о единстве
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) призвал предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия к диалогу о единстве на фоне заявлений Владимира Зеленского об укреплении духовной независимости от Москвы и планов Верховной рады рассмотреть проект закона о запрете УПЦ в стране.
В понедельник Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны.
В обращении, опубликованном на официальном сайте раскольнической ПЦУ, Епифаний предложил настоятелю, иерархам, духовенству безотлагательно начать диалог ради блага и утверждения православной христианской веры на Украине и ради Церкви Христовой, в тексте публикации сказано, что предлагаемый диалог, по мнению Епифания, должен защитить Церковь от попыток ее изуродовать.
Глава ПЦУ подчеркнул, что обращается к епископам и священникам УПЦ с призывом без всяких предварительных условий начать диалог о единстве. Кроме того, Епифаний отметил, что якобы ранее по стороны УПЦ было "три требования" для подобного диалога. В частности, отказаться от "Томоса" Константинопольского патриархата и якобы не слышать просьб тех, кто принимает решения быть едиными с раскольниками. Глава ПЦУ добавил, что по объективным и независимым от них основаниям, согласиться на такие требования представители возглавляемой им структуры не могут.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре.