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Глава раскольнической ПЦУ призвал митрополита УПЦ Онуфрия к диалогу

Глава раскольнической ПЦУ призвал митрополита УПЦ Онуфрия к диалогу - РИА Новости, 15.08.2024

Глава раскольнической ПЦУ призвал митрополита УПЦ Онуфрия к диалогу

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) призвал предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T23:53

2024-08-15T23:53

2024-08-15T23:53

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православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) призвал предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия к диалогу о единстве на фоне заявлений Владимира Зеленского об укреплении духовной независимости от Москвы и планов Верховной рады рассмотреть проект закона о запрете УПЦ в стране. В понедельник Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны. В обращении, опубликованном на официальном сайте раскольнической ПЦУ, Епифаний предложил настоятелю, иерархам, духовенству безотлагательно начать диалог ради блага и утверждения православной христианской веры на Украине и ради Церкви Христовой, в тексте публикации сказано, что предлагаемый диалог, по мнению Епифания, должен защитить Церковь от попыток ее изуродовать. Глава ПЦУ подчеркнул, что обращается к епископам и священникам УПЦ с призывом без всяких предварительных условий начать диалог о единстве. Кроме того, Епифаний отметил, что якобы ранее по стороны УПЦ было "три требования" для подобного диалога. В частности, отказаться от "Томоса" Константинопольского патриархата и якобы не слышать просьб тех, кто принимает решения быть едиными с раскольниками. Глава ПЦУ добавил, что по объективным и независимым от них основаниям, согласиться на такие требования представители возглавляемой им структуры не могут. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре.

https://ria.ru/20240720/tserkov-1960973428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, москва, россия, владимир зеленский, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), верховная рада украины, константинопольский патриархат