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Глава раскольнической ПЦУ призвал митрополита УПЦ Онуфрия к диалогу - РИА Новости, 15.08.2024
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Религия
 
23:53 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/upts-1966501225.html
Глава раскольнической ПЦУ призвал митрополита УПЦ Онуфрия к диалогу
Глава раскольнической ПЦУ призвал митрополита УПЦ Онуфрия к диалогу - РИА Новости, 15.08.2024
Глава раскольнической ПЦУ призвал митрополита УПЦ Онуфрия к диалогу
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) призвал предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T23:53
2024-08-15T23:53
религия
украина
москва
россия
владимир зеленский
петр порошенко
православная церковь украины (пцу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) призвал предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия к диалогу о единстве на фоне заявлений Владимира Зеленского об укреплении духовной независимости от Москвы и планов Верховной рады рассмотреть проект закона о запрете УПЦ в стране. В понедельник Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны. В обращении, опубликованном на официальном сайте раскольнической ПЦУ, Епифаний предложил настоятелю, иерархам, духовенству безотлагательно начать диалог ради блага и утверждения православной христианской веры на Украине и ради Церкви Христовой, в тексте публикации сказано, что предлагаемый диалог, по мнению Епифания, должен защитить Церковь от попыток ее изуродовать. Глава ПЦУ подчеркнул, что обращается к епископам и священникам УПЦ с призывом без всяких предварительных условий начать диалог о единстве. Кроме того, Епифаний отметил, что якобы ранее по стороны УПЦ было "три требования" для подобного диалога. В частности, отказаться от "Томоса" Константинопольского патриархата и якобы не слышать просьб тех, кто принимает решения быть едиными с раскольниками. Глава ПЦУ добавил, что по объективным и независимым от них основаниям, согласиться на такие требования представители возглавляемой им структуры не могут. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре.
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украина, москва, россия, владимир зеленский, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), верховная рада украины, константинопольский патриархат
Религия, Украина, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Православная церковь Украины (ПЦУ), Верховная Рада Украины, Константинопольский патриархат
Глава раскольнической ПЦУ призвал митрополита УПЦ Онуфрия к диалогу

Глава раскольнической ПЦУ призвал митрополита УПЦ Онуфрия к диалогу о единстве

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) призвал предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия к диалогу о единстве на фоне заявлений Владимира Зеленского об укреплении духовной независимости от Москвы и планов Верховной рады рассмотреть проект закона о запрете УПЦ в стране.
В понедельник Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны.
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В обращении, опубликованном на официальном сайте раскольнической ПЦУ, Епифаний предложил настоятелю, иерархам, духовенству безотлагательно начать диалог ради блага и утверждения православной христианской веры на Украине и ради Церкви Христовой, в тексте публикации сказано, что предлагаемый диалог, по мнению Епифания, должен защитить Церковь от попыток ее изуродовать.
Глава ПЦУ подчеркнул, что обращается к епископам и священникам УПЦ с призывом без всяких предварительных условий начать диалог о единстве. Кроме того, Епифаний отметил, что якобы ранее по стороны УПЦ было "три требования" для подобного диалога. В частности, отказаться от "Томоса" Константинопольского патриархата и якобы не слышать просьб тех, кто принимает решения быть едиными с раскольниками. Глава ПЦУ добавил, что по объективным и независимым от них основаниям, согласиться на такие требования представители возглавляемой им структуры не могут.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре.
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РелигияУкраинаМоскваРоссияВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоПравославная церковь Украины (ПЦУ)Верховная Рада УкраиныКонстантинопольский патриархат
 
 
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