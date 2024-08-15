https://ria.ru/20240815/tarelki-1966422802.html
В Дербенте на территории древней крепости нашли тарелки XVII века
В Дербенте на территории древней крепости нашли тарелки XVII века - РИА Новости, 15.08.2024
В Дербенте на территории древней крепости нашли тарелки XVII века
Археологи во время раскопок на территории древней крепости Нарын-кала в Дербенте нашли тарелки XVII века, которыми, предположительно, пользовался ханский двор,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:18
2024-08-15T16:18
2024-08-15T16:18
наука
нарын-кала
дербент
владимир ковалев
российская академия наук
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Археологи во время раскопок на территории древней крепости Нарын-кала в Дербенте нашли тарелки XVII века, которыми, предположительно, пользовался ханский двор, сообщил глава города Ахмед Кулиев в своем Telegram-канале. С начала июня на территории крепости Нарын-кала проходят археологические раскопки. Группа ученых под руководством заведующего отделом средневековой археологии института РАН Владимира Коваля изучает территорию вокруг крестово-купольного сооружения VI-XVII веков. "Экспедиция продолжает работу вокруг крестово-купольного сооружения в крепости Нарын-кала. Уже найдены интересные экспонаты XVII века – китайская, персидские и местная тарелки. Как предполагают ученые, они могли использоваться для нужд ханского двора", – рассказал Кулиев. Руководитель пресс-службы администрации Дербента Тельман Раджабов уточнил, что археологи нашли четыре тарелки. По его словам, ученые предполагают, что ими мог пользоваться Фатали-хан.
https://ria.ru/20240815/arkheologi-1966274702.html
https://ria.ru/20240611/nauka-1952062804.html
нарын-кала
дербент
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нарын-кала, дербент, владимир ковалев, российская академия наук
Наука, Нарын-Кала, Дербент, Владимир Ковалев, Российская академия наук
В Дербенте на территории древней крепости нашли тарелки XVII века
Археологи нашли тарелки XVII века на территории древней крепости в Дербенте