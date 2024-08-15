https://ria.ru/20240815/tarelki-1966422802.html

В Дербенте на территории древней крепости нашли тарелки XVII века

В Дербенте на территории древней крепости нашли тарелки XVII века - РИА Новости, 15.08.2024

В Дербенте на территории древней крепости нашли тарелки XVII века

Археологи во время раскопок на территории древней крепости Нарын-кала в Дербенте нашли тарелки XVII века, которыми, предположительно, пользовался ханский двор,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:18

2024-08-15T16:18

2024-08-15T16:18

наука

нарын-кала

дербент

владимир ковалев

российская академия наук

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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Археологи во время раскопок на территории древней крепости Нарын-кала в Дербенте нашли тарелки XVII века, которыми, предположительно, пользовался ханский двор, сообщил глава города Ахмед Кулиев в своем Telegram-канале. С начала июня на территории крепости Нарын-кала проходят археологические раскопки. Группа ученых под руководством заведующего отделом средневековой археологии института РАН Владимира Коваля изучает территорию вокруг крестово-купольного сооружения VI-XVII веков. "Экспедиция продолжает работу вокруг крестово-купольного сооружения в крепости Нарын-кала. Уже найдены интересные экспонаты XVII века – китайская, персидские и местная тарелки. Как предполагают ученые, они могли использоваться для нужд ханского двора", – рассказал Кулиев. Руководитель пресс-службы администрации Дербента Тельман Раджабов уточнил, что археологи нашли четыре тарелки. По его словам, ученые предполагают, что ими мог пользоваться Фатали-хан.

https://ria.ru/20240815/arkheologi-1966274702.html

https://ria.ru/20240611/nauka-1952062804.html

нарын-кала

дербент

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нарын-кала, дербент, владимир ковалев, российская академия наук